Így kreáld újra Diana hercegné melegítős szettjeit: legyél olyan stílusos, mint ő

Ha először gondolsz Diana hercegnére, nem biztos, hogy a melegítős szettjei jutnak eszedbe. Diana a királyi család tagjaként is tudott laza és elegáns lenni egyszerre, a kényelmes otthoni ruháiban. Olvass tovább, és megmutatjuk, hogy hogyan alkothatod meg outfittjeidet, amiket Diana inspirált.
Diana hercegné stílusa örökérvényű, és még halálának 30-ik évfordulója után is tudunk tőle ötleteket szerezni, hogy miként viselhetünk kényelmes sortos-pulcsis outfiteket úgy, ahogy egy királyi családtag tenné. A hercegné bátran mert civil, lezser darabokat hordani a hétköznapjain, úgyhogy nézzük, milyen stílusötleteket leshetünk el tőle, amit olyan népszerű celebek és sztárok is továbbörökítettek, mint Hailey Bieber és Cardi B.
Kedvenc komfortos összeállításai főleg három alapdarabból álltak: egy crewneck, azaz nyakrész nélküli pulóver felülre.
Diana hercegné ikonikus Virgin Atlantic pulcsiját egy árverésen 50 000 dollárért adták el.
Szükséged lesz még egy biciklis shortra alulra és egy edzőcipőre. Kiegészíthetjük az outfitet egy tote-táskával is, amibe minden elfér, amire szükségünk lehet egy hétköznapon.
Ne feledd, hogy a stílus egy személyes dolog, úgyhogy nyugodtan légy kreatív és tegyél néhány kis módosítást, kísérltet, hogy melyik fazonok, színek állnak jól neked ezek közül.
