Így kreáld újra Diana hercegné melegítős szettjeit: legyél olyan stílusos, mint ő

inspiráció divat melegítő szett Diana hercegné
Kővári F. Luca
2025.09.03.
Valami kényelmeset hordanál? Mutatjuk, hogyan alkothatod újra Diana hercegné kedvenc, lezser melegítős outfitjeit.

Ha először gondolsz Diana hercegnére, nem biztos, hogy a melegítős szettjei jutnak eszedbe. Diana a királyi család tagjaként is tudott laza és elegáns lenni egyszerre, a kényelmes otthoni ruháiban. Olvass tovább, és megmutatjuk, hogy hogyan alkothatod meg outfittjeidet, amiket Diana inspirált.

Így alkosd meg Diana hercegné kedvenc utcai szettjét!
Forrás: Getty Images Europe

Diana hercegné melegítős ruhaösszeállításai: így alkosd újra

Diana hercegné stílusa örökérvényű, és még halálának 30-ik évfordulója után is tudunk tőle ötleteket szerezni, hogy miként viselhetünk kényelmes sortos-pulcsis outfiteket úgy, ahogy egy királyi családtag tenné. A hercegné bátran mert civil, lezser darabokat hordani a hétköznapjain, úgyhogy nézzük, milyen stílusötleteket leshetünk el tőle, amit olyan népszerű celebek és sztárok is továbbörökítettek, mint Hailey Bieber és Cardi B.
Kedvenc komfortos összeállításai főleg három alapdarabból álltak: egy crewneck, azaz nyakrész nélküli pulóver felülre. 

Diana hercegné ikonikus Virgin Atlantic pulcsiját egy árverésen 50 000 dollárért adták el.

Szükséged lesz még egy biciklis shortra alulra és egy edzőcipőre. Kiegészíthetjük az outfitet egy tote-táskával is, amibe minden elfér, amire szükségünk lehet egy hétköznapon.

Diana hercegné melegítős szettjeinek alapvető elemei:

  • Pulóverek
    Ha igazán Diana inspirálta összeállítást szeretnél fontos, hogy nyakrész és kapucni nélküli pamut felsőt válassz. A pulóveren szerepelhet a saját iskolád/egyetemed neve, esetleg sportcsapatod, vagy városod. Hoztunk többféle színt is, hogy kedvedre válogathass.
1. Oversize pulóver logóval: Gap, 25 490 Ft, 2. Pulóver hímzett felirattal: Reserved, 3 595 Ft, 3. New Balance pulóver: New Balance, 16490 Ft, 4. Szövegmotívumos melegítőfelső: H&M, 8 995 Ft, 5. Unisex Gap × Brooklyn Circus pulóver: Gap 18 990 Ft
  • Biciklis shortok
    Ezek a nadrágok kényelmesek, mert rugalmas anyagból készülnek. Különösen kedvelni fogod az átmeneti időszakban, amikor szeszélyes az időjárás. Diana több színben is tartott ilyen nacit, úgyhogy válogass te is bátran kedvedre a hosszuk és a színük alapján.
1. Gap biciklis nadrág: 8490 Ft, 2. Tezenis nadrág: 6990 Ft, 3. Varatmentes barna H&M nadrág: 6 495 Ft, 4. Biker push up 2.0 merry berry: 11 402 Ft
  • Tote‑táskák, azaz nagy méretű, bő táskák
    Ezek a hosszabb füllel rendelkező táskák vállon is hordhatók, csak feldobod, és már szaladhatsz is. Rengeteg cuccod elfér benne, úgyhogy ha egyetemista vagy, akkor ez életmentő lesz. 
1. Mohito táska: Mohito, 14 595 Ft, 2. Reserved táska: Reserved 11 995 Ft, 3. Sporty & Rich táska: Sporty & Rich, 46 990 Ft, 4. Catwalk táska: Deichmann, 9990 Ft, 5. Mohito táska: Mohito, 25 995 Ft
  • Sportcipők
    A kényelmes szett záró darabja, amivel igazán tökéletessé válik a Diana hercegné inspirálta outfit. 
1. Nike cipő: Sportano.hu, 25 715 Ft, 2. On Running Cloud cipő: Sportano.hu, 57 145 Ft, 3. New Balance cipő: Sizeer.hu, 47990 Ft, 4. Vastag talpú edzőcipő: H&M, 7 995 Ft
Ne feledd, hogy a stílus egy személyes dolog, úgyhogy nyugodtan légy kreatív és tegyél néhány kis módosítást, kísérltet, hogy melyik fazonok, színek állnak jól neked ezek közül. 

Így kreáld újra Diana melegítős szettjeit.
Forrás: WireImage

 

Diana hercegné a síron túlról is üzen fiainak: Vilmos és Harry azonban nem tanulták meg a legfontosabb leckét

Diana hercegné közeli munkatársa szerint Károly király egykori feleségének élete máig láthatatlan iránytűként szolgálhat fiai, Vilmos és Harry számára – ám csak akkor, ha hajlandók tanulni azokból az üzenetekből, amelyeket édesanyjuk hátrahagyott nekik.

Elfogadhatatlan és illetlen Diana és Kamilla legendás szóváltása: ilyen egy szerelmi perpatvar a királyi családban

Köztudott, hogy Károly és Kamilla viszonya akkor is tartott, amikor a herceg már nős volt. Diana hercegné nem tudta feldolgozni, hogy férje mást szeret, és volt, hogy hangot is adott ennek.

Az egyetlen étel, amit Diana hercegné SOHA nem evett meg

A néhai hercegné egykori szakácsa, Darren McGrady mesélt a hercegné étkezési szokáairól. Elmondta, mit tartalmazott Diana szigorú étrendje, és azt is, miként kényeztette fiait, amikor a bentlakásos iskolából hazajöttek.

 

