Így kreáld újra Diana hercegné melegítős szettjeit: legyél olyan stílusos, mint ő

Ha először gondolsz Diana hercegnére, nem biztos, hogy a melegítős szettjei jutnak eszedbe. Diana a királyi család tagjaként is tudott laza és elegáns lenni egyszerre, a kényelmes otthoni ruháiban. Olvass tovább, és megmutatjuk, hogy hogyan alkothatod meg outfittjeidet, amiket Diana inspirált.

Így alkosd meg Diana hercegné kedvenc utcai szettjét!

Forrás: Getty Images Europe

Diana hercegné melegítős ruhaösszeállításai: így alkosd újra

Diana hercegné stílusa örökérvényű, és még halálának 30-ik évfordulója után is tudunk tőle ötleteket szerezni, hogy miként viselhetünk kényelmes sortos-pulcsis outfiteket úgy, ahogy egy királyi családtag tenné. A hercegné bátran mert civil, lezser darabokat hordani a hétköznapjain, úgyhogy nézzük, milyen stílusötleteket leshetünk el tőle, amit olyan népszerű celebek és sztárok is továbbörökítettek, mint Hailey Bieber és Cardi B.

Kedvenc komfortos összeállításai főleg három alapdarabból álltak: egy crewneck, azaz nyakrész nélküli pulóver felülre.

Diana hercegné ikonikus Virgin Atlantic pulcsiját egy árverésen 50 000 dollárért adták el.

Szükséged lesz még egy biciklis shortra alulra és egy edzőcipőre. Kiegészíthetjük az outfitet egy tote-táskával is, amibe minden elfér, amire szükségünk lehet egy hétköznapon.

Diana hercegné melegítős szettjeinek alapvető elemei:

Pulóverek

Ha igazán Diana inspirálta összeállítást szeretnél fontos, hogy nyakrész és kapucni nélküli pamut felsőt válassz. A pulóveren szerepelhet a saját iskolád/egyetemed neve, esetleg sportcsapatod, vagy városod. Hoztunk többféle színt is, hogy kedvedre válogathass.

1. Oversize pulóver logóval: Gap, 25 490 Ft, 2. Pulóver hímzett felirattal: Reserved, 3 595 Ft, 3. New Balance pulóver: New Balance, 16490 Ft, 4. Szövegmotívumos melegítőfelső: H&M, 8 995 Ft, 5. Unisex Gap × Brooklyn Circus pulóver: Gap 18 990 Ft

Biciklis shortok

Ezek a nadrágok kényelmesek, mert rugalmas anyagból készülnek. Különösen kedvelni fogod az átmeneti időszakban, amikor szeszélyes az időjárás. Diana több színben is tartott ilyen nacit, úgyhogy válogass te is bátran kedvedre a hosszuk és a színük alapján.

1. Gap biciklis nadrág: 8490 Ft, 2. Tezenis nadrág: 6990 Ft, 3. Varratmentes barna H&M nadrág: 6 495 Ft, 4. Biker push up 2.0 merry berry: 11 402 Ft

Tote‑táskák, azaz nagy méretű, bő táskák

Ezek a hosszabb füllel rendelkező táskák vállon is hordhatók, csak feldobod, és már szaladhatsz is. Rengeteg cuccod elfér benne, úgyhogy ha egyetemista vagy, akkor ez életmentő lesz.

1. Mohito táska: Mohito, 14 595 Ft, 2. Reserved táska: Reserved 11 995 Ft, 3. Sporty & Rich táska: Sporty & Rich, 46 990 Ft, 4. Catwalk táska: Deichmann, 9990 Ft, 5. Mohito táska: Mohito, 25 995 Ft