A világ legszebb kislányából gyönyörű felnőtt nő lett – így néz ki ma Thylane Blondeau

modell kislány Thylane Blondeau
Horváth Angéla
2025.09.27.
Tizenhárom évvel ezelőtt egy kislány fotója bejárta a világot: a mindössze kilencéves Thylane Blondeau különleges szépségével rögtön a figyelem középpontjába került, kikiálltották a világ legszebb kislányának. Azóta sok minden történt vele. Ma már 22 éves, stabil karriert épített a divatiparban, ám útja nem volt akadályoktól mentes.

Thylane Blondeau a hírnevet az édesanyja, Véronika Loubry által készített képnek köszönheti: a kócos hajú, kék szemű kislány percek alatt lett világhírű. Egy évvel később a Vogue hasábjain jelent meg, majd a Teen Vogue, a Jalouse, a L’Officiel és a Grazia címlapján is feltűnt. A modellkedés mellett a színészetbe is belekóstolt: 12 évesen főszerepet kapott a Belle és Sébastien – A kaland folytatódik című francia filmben.

Thylane Blondeau, a világ legszebb kislánya 9 éves korában
Forrás: Instagram

Thylane Blondeau ma az IMG Models nevű ügynökség tagjaként olyan márkákkal dolgozik, mint az APM Monaco, az Etam vagy a Lolita Lempicka. Rendszeresen ott van a párizsi divathéten és a cannes-i filmfesztiválon, de közben igyekszik két lábbal a földön állni. Édesanyja még ma is gyakran oszt meg róla fotókat is a közösségi oldalakon. A fiatal modell korábban őszintén beszélt arról, mennyire megviselte gyerekként, hogy a világ legszebbikének tartották. „Küzdöttem az önbizalmammal, és soha nem éreztem úgy, hogy méltó vagyok a címre” – vallotta. 

PARIS, FRANCE - MARCH 11: Thylane Blondeau attends the Miu Miu Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show as part of Paris Fashion Week at Palais d'Iena on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Jacopo Raule/Getty Images)
Thylane Blondeau már 22 éves
Forrás: Getty Images

A világ legszebb kislánya, Thylane Blondeau ma sikeres modell

Thylane Blondeau modellként azért lehet sikeres, mert a divatipar lassan nyitottabbá válik, és már nem csak a klasszikus kifutóalkat számít. „Mindig alacsonyabb és kerekebb voltam, mint a tipikus modellek. Szerencsére a divat változik” – mondta. Saját kollekciót is tervezett az Etam számára, amellyel kreatív oldalát is megmutatta.

Annak ellenére, hogy elismert modell, nem szeretné, ha kizárólag a külseje alapján ítélnék meg. „Nem akarom, hogy csak a külsőm határozzon meg. Inkább a munkám és az, aki vagyok, számítson” – mondta egy interjúban.

Thylane Blondeau Aix-en-Provence-ban született, de ma Los Angeles, Monaco és Párizs között ingázik. Ha épp nincs munkája, szívesen tölti idejét a családjával, különösen öccsével, Ayrtonnal szeret lenni. 

