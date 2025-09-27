Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 27., szombat Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Az edzőteremben fotózték le a 99 éves világsztárt: így néz ki most Dick Van Dyke

legenda Dick Van Dyke konditerem
Szabados Dániel
2025.09.27.
Itt a bizonyíték arra, hogy a mozgásnak és a jókedvnek nincs korhatára: Rick Springfield úgy érezte, 76 évesen remek formában van – egészen addig, amíg a legendás Dick Van Dyke-kal nem találkozott az edzőteremben.

A Grammy-díjas rocksztár, Rick Springfield szeptember 26-án osztott meg egy fotót az Instagramon, amit azonnal fel is kapott a média. Egy malibui konditeremben futtott össze a 99 éves Dick Van Dyke-kal

A 99 éves Dick Van Dyke és Rick Springfield
A 99 éves Dick Van Dyke és Rick Springfield
Forrás: Instagram

 

Dick Van Dyke 99 évesen is aktív

„A Men’s Health egyik epizódjának forgatásán bementem az edzőterembe, és ki volt ott? A 99 éves Dick Van Dyke, aki éppen edzett. Dick körülbelül 30 éve Malibuban él, és fantasztikus ember. Azt hittem, hogy 76 évesen jó formában vagyok, de Dick felállt a mellnyomógéptől, és még pár tánclépést is bemutatott! ❤️ Elképesztő!” – írta a posztban Springfield. 

A fotó villámgyorsan elterjedt, több ezer lájkot és kommentet kapott. Rajongók százai ünnepelték Dick Van Dyke vitalitását. „Egyszerűen csodálatos ember” – írta egy kommentelő, hozzátéve: „Valójában mindketten azok.”

„60 évesen most kaptam kedvet, hogy újra visszamenjek az edzőterembe!” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Eljött a nagy nap − Szakadó esőben gyülekeznek a hírességek Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére

A pár A-listás sztárok és szeretteik jelenlétében mondja ki a boldogító igent. Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjéről már korábban sok mindent lehetett tudni, most pedig kiderül, mi volt igaz, és mi volt az, amiről csak pletykáltak.

Ég a mécses Sallai Nóra és kisfia balesetének helyszínén - A balesetben érintett fiú családjának élete is tönkrement

A színésznő kocsijába beleszáguldó BMW sofőrje és a mellette utazó fiú is képtelen túltenni magát a tragédián. Sallai Nóra a karambolban elvesztette a kisfiát, és még mindig a gyógyulásáért küzd.

Kiszivárgott részletek Harry és Károly találkozásáról: minden, amit apa és fia közös 53 percéről tudni lehet

Érzelemdús teázás vagy protokolláris esemény? Az biztos, hogy sem Harry herceg, sem Károly király nem tehet úgy, mint ha az elmúlt évek meg sem történtek volna, arra azonban lehet esély, hogy a későbbiekben is találkoznak, még ha nem is hivatalos eseményen, hanem privát kereteken belül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu