Az edzőteremben fotózték le a 99 éves világsztárt: így néz ki most Dick Van Dyke

A Grammy-díjas rocksztár, Rick Springfield szeptember 26-án osztott meg egy fotót az Instagramon, amit azonnal fel is kapott a média. Egy malibui konditeremben futtott össze a 99 éves Dick Van Dyke-kal.
„A Men’s Health egyik epizódjának forgatásán bementem az edzőterembe, és ki volt ott? A 99 éves Dick Van Dyke, aki éppen edzett. Dick körülbelül 30 éve Malibuban él, és fantasztikus ember. Azt hittem, hogy 76 évesen jó formában vagyok, de Dick felállt a mellnyomógéptől, és még pár tánclépést is bemutatott! ❤️ Elképesztő!” – írta a posztban Springfield.
A fotó villámgyorsan elterjedt, több ezer lájkot és kommentet kapott. Rajongók százai ünnepelték Dick Van Dyke vitalitását. „Egyszerűen csodálatos ember” – írta egy kommentelő, hozzátéve: „Valójában mindketten azok.”
„60 évesen most kaptam kedvet, hogy újra visszamenjek az edzőterembe!” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.
