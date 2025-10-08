Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda Koppány

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fenntarthatóság

Katalin hercegné visszahozta a nadrágkosztümöt a divatba: íme, az 5 kedvenc darabja - GALÉRIA

Katalin hercegné kedvenc nadrágkosztümjei.
Getty Images Europe - WPA Pool
fenntarthatóság Katalin hercegné kosztüm outfit
Kővári F. Luca
2025.10.08.
Egyszerűen nem tudsz betelni a walesi hercegné elképesztő stílusával? A jó hír, hogy mi sem! Ezért most bemutatjuk Katalin hercegné legkedveltebb nadrágkosztümjeit.

Imádod a walesi hercegné stílusát? Ha csak szívesen inspirálódnál, vagy újra és újra örömmel csodálod Katalin hercegné leggyönyörűbb ruháit, akkor tarts velünk, és megmutatjuk a kedvenc nadrágkosztümjeit.

Katalin hercegné kedvelt ruhái közé tartoznak a praktikus és elegáns nadrágkosztümök.
Katalin hercegné kedvelt ruhái közé tartoznak a praktikus és elegáns nadrágkosztümök.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné 5 kedvenc nadrágkosztümje

Kate Middleton méltán híres a kifinomult ízléséről, hiszen évtizedek óta kápráztat el bennünket a lenyűgöző ruhakölteményeivel. Katalin remekül választ, ha ruhákról van szó, hiszen az elegáns, de a visszafogott outfitekben is képes úgy megjelenni, hogy az összes divatlap arról szóljon, hogy épp miben nyűgözte le a világot. Az Alexander McQueen ruháitól kezdve, a ünnepi Catherine Walker kabátokig évről évre csodálhatjuk, hogy miben lép a nyilvánosság elé. Amellett, hogy mindig képes megújulni és a legpompázatosabb divatszínekben megjelenni, Katalin szereti a kedvenc ruháit rendszeresen újraviselni, hiszen a királyi családban is elfogadott dolognak számít többször is hordani ugyanazt a ruhát. Ezzel felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra, mi pedig könnyedén kideríthetjük, hogy melyik darabok a kedvenceik. Katalin hercegné divattörténetében számos kiemelkedő szett született, ezért most lássuk, hogy melyek a legkedveltebb nadrágkosztümjei, amiben rendszeresen megjelent.

Íme, Katalin hercegné legstílusosabb újraviselt nadrágkosztümjei − Ha érdekelnek a képek, akkor kattints a galériára!

Katalin kedvelt szettje ez a vörös Zara blézer fekete szövetnadrággal, amit 2022-ben viselt mégpedig Koppenhágában. Később, 2023-ban is ebben jelent meg egy eseményen.
1 / 5
A walesi hercegné imádja újra és újra elővenni a vörös Alexander McQueen öltönyét. 2023 januárjában viselte a Shaping Us kampány elindításakor, és ebben jelent meg a koronázási hétvégén is.
1 / 5
Muszáj megemlítenünk a kedvenc nadrágkosztümök közt Katalin bordó Roland Mouret öltönyét, amit 2022-ben viselt egy díjátadón, majd 2023-ban is egy fogadás során.
1 / 5
Már-már ikonikusnak számít Katalin hercegné hófehér Alexander McQueen nadrágkosztümje. Nem is csodálkozunk, hogy a kedvencei közé emelte, hiszen tökéletesen kiemeli az alakját a káprázatos összeállítás.
1 / 5
Listánkat Katalin hercegné olívazöld színű nadrágkosztümjével zárnánk, amit Victoria Beckham tervezett. Idén májusban ebben adta át a fiatal tervezőknek a II. Erzsébet királynő brit formatervezési díjat.
1 / 5
Katalin kedvelt szettje ez a vörös Zara blézer fekete szövetnadrággal, amit 2022-ben viselt mégpedig Koppenhágában. Később, 2023-ban is ebben jelent meg egy eseményen.
Getty Images

 

5 Katalin hercegné által viselt ruha, amit te is könnyedén beszerezhetsz - Termékekkel, árakkal

Nem kell Windsorban laknod ahhoz, hogy úgy öltözz, mint Katalin hercegné!

Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

Ha azt hitted, a királyi frizura csupán fodrász kérdése, nagyot tévedsz! Katalin hercegné hajviseleti szabályai szigorúbbak, mint egy bentlakásos iskola öltözködési kódexe. De most valami mégis változott!

Kiderült Katalin hercegné legédesebb szépségtitka

Édes valóság vagy pletyka? Katalin hercegné szépségtitkai mindig lázban tartják a világot, de ki gondolta volna, hogy az egyik legfurcsább rutinja egy üveg mogyorókrémmel kezdődött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu