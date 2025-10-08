Katalin hercegné visszahozta a nadrágkosztümöt a divatba: íme, az 5 kedvenc darabja - GALÉRIA

Imádod a walesi hercegné stílusát? Ha csak szívesen inspirálódnál, vagy újra és újra örömmel csodálod Katalin hercegné leggyönyörűbb ruháit, akkor tarts velünk, és megmutatjuk a kedvenc nadrágkosztümjeit.
Kate Middleton méltán híres a kifinomult ízléséről, hiszen évtizedek óta kápráztat el bennünket a lenyűgöző ruhakölteményeivel. Katalin remekül választ, ha ruhákról van szó, hiszen az elegáns, de a visszafogott outfitekben is képes úgy megjelenni, hogy az összes divatlap arról szóljon, hogy épp miben nyűgözte le a világot. Az Alexander McQueen ruháitól kezdve, a ünnepi Catherine Walker kabátokig évről évre csodálhatjuk, hogy miben lép a nyilvánosság elé. Amellett, hogy mindig képes megújulni és a legpompázatosabb divatszínekben megjelenni, Katalin szereti a kedvenc ruháit rendszeresen újraviselni, hiszen a királyi családban is elfogadott dolognak számít többször is hordani ugyanazt a ruhát. Ezzel felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra, mi pedig könnyedén kideríthetjük, hogy melyik darabok a kedvenceik. Katalin hercegné divattörténetében számos kiemelkedő szett született, ezért most lássuk, hogy melyek a legkedveltebb nadrágkosztümjei, amiben rendszeresen megjelent.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.