Katalin hercegné visszahozta a nadrágkosztümöt a divatba: íme, az 5 kedvenc darabja - GALÉRIA

Imádod a walesi hercegné stílusát? Ha csak szívesen inspirálódnál, vagy újra és újra örömmel csodálod Katalin hercegné leggyönyörűbb ruháit, akkor tarts velünk, és megmutatjuk a kedvenc nadrágkosztümjeit.

Katalin hercegné kedvelt ruhái közé tartoznak a praktikus és elegáns nadrágkosztümök.

Katalin hercegné 5 kedvenc nadrágkosztümje

Kate Middleton méltán híres a kifinomult ízléséről, hiszen évtizedek óta kápráztat el bennünket a lenyűgöző ruhakölteményeivel. Katalin remekül választ, ha ruhákról van szó, hiszen az elegáns, de a visszafogott outfitekben is képes úgy megjelenni, hogy az összes divatlap arról szóljon, hogy épp miben nyűgözte le a világot. Az Alexander McQueen ruháitól kezdve, a ünnepi Catherine Walker kabátokig évről évre csodálhatjuk, hogy miben lép a nyilvánosság elé. Amellett, hogy mindig képes megújulni és a legpompázatosabb divatszínekben megjelenni, Katalin szereti a kedvenc ruháit rendszeresen újraviselni, hiszen a királyi családban is elfogadott dolognak számít többször is hordani ugyanazt a ruhát. Ezzel felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra, mi pedig könnyedén kideríthetjük, hogy melyik darabok a kedvenceik. Katalin hercegné divattörténetében számos kiemelkedő szett született, ezért most lássuk, hogy melyek a legkedveltebb nadrágkosztümjei, amiben rendszeresen megjelent.

