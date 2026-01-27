Újra divat a fülklipsz és modernebb, mint gondolnád

A női ékszerdivat visszahozta a nosztalgikus fülklipszet. A nagyanyáink imádott ékszere most újra trendi, de új, modern átgondolásban. Nagyok, divatosak, és extravagánsak. Nézd meg a legkülönlegesebb darabokat!

Ismét divat a fülklipsz.

2026 divatja: újra divatos a fülklipsz Viselj nagy fülbevalókat fájdalom és húzott fülcimpák nélkül. A nagymamáink fülklipsze ismét trendi.

A vintage ékszer sokáig feledésbe merült, de most minden kollekcióban kiemelt helyet kap.

Az ódivatú dizájnok és műanyag elgondolások helyett modern és sikkes formát öltött a fülbevaló.

A klipszes fülbevalók a '80-as évek egyik kedvence volt. Az elmúlt évtizedekben szinte teljesen eltűntek a hétköznapi divatból. Most az aktuális trendek ismét előtérbe hozták a furcsa fülbevalótrendet. A mostani modern klipszes kiegészítők már nem kényelmetlenek, így hosszú órákon át is viselheted őket.

A luxus és a fast fashion divatmárkák is reagáltak erre a trendre, így szinte minden kollekcióban találni egy-egy klipszes fülbevalót. 2026 divatjában a maximalizmus lesz a legerősebb irányzat. Így a nagy, csili-vili fülbevalók különösen a kedvenceink lesznek.

Ha te is felülnél az extravagáns ékszertrendre, nézd meg az alábbi fülbevalókat!

1. Fiorucci klipsz fülbevaló Mini Crystal Lollipop 87.990 Ft 2. Dior Tribales Clip-On Earrings Gold-Finish Metal and White Resin Pearls 150.137 Ft 3. Convex oval earrings Stainless steel 3.595 Ft 4. Statement fülbevaló 6.995 Ft 5. Sublima klipszes fülbevaló 66. 000 Ft

A nagy klipszes fülbevalókban az a jó, hogy viselheted a hétköznapokban és különleges alkalmakkor is. Érdemes egy olyan fülbevalóval kezdened, ami illik a többi ékszeredhez és az alaptónusodhoz is. Elsősorban válassz arany vagy ezüst tervezést, így többször kitudod majd használni. A merészebbek próbálkozhatnak köves, színes vagy érdekes alakzatú darabokkal is. Elsőre talán túlzásnak tűnnek, de egy egyszerű fehér póló és farmernadrág kombinációhoz is tökéletesek.

Hogyan viseld a fülklipszet?

Ez az ékszertrend nagyon jól keretezi az arcot és az állkapocs vonalát. Érdemes felfogott hajjal viselned, hogy hangsúlyos maradjon az ékszer. Amikor egy ennyire erőteljes kiegészítő ékszert választasz fontos, hogy finoman sminkelj is mellé, így biztosan nem fog elnyomni az ékszer.

