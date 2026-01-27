Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 27., kedd Angelika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ékszer

Újra divat a fülklipsz és modernebb, mint gondolnád

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
ékszer trend fülbevaló
Hangsúlyos és extravagáns kiegészítők fájdalom nélkül! Ismét divat a fülklipsz, de új, modern köntösben. Mutatjuk a legszebbeket!

A női ékszerdivat visszahozta a nosztalgikus fülklipszet. A nagyanyáink imádott ékszere most újra trendi, de új, modern átgondolásban. Nagyok, divatosak, és extravagánsak. Nézd meg a legkülönlegesebb darabokat!

Ismét divat a fülklipsz.
Ismét divat a fülklipsz.
Forrás: Getty Images Europe

2026 divatja: újra divatos a fülklipsz

  • Viselj nagy fülbevalókat fájdalom és húzott fülcimpák nélkül. A nagymamáink fülklipsze ismét trendi.
  • A vintage ékszer sokáig feledésbe merült, de most minden kollekcióban kiemelt helyet kap.
  • Az ódivatú dizájnok és műanyag elgondolások helyett modern és sikkes formát öltött a fülbevaló.

A klipszes fülbevalók a '80-as évek egyik kedvence volt. Az elmúlt évtizedekben szinte teljesen eltűntek a hétköznapi divatból. Most az aktuális trendek ismét előtérbe hozták a furcsa fülbevalótrendet. A mostani modern klipszes kiegészítők már nem kényelmetlenek, így hosszú órákon át is viselheted őket.

A luxus és a fast fashion divatmárkák is reagáltak erre a trendre, így szinte minden kollekcióban találni egy-egy klipszes fülbevalót. 2026 divatjában a maximalizmus lesz a legerősebb irányzat. Így a nagy, csili-vili fülbevalók különösen a kedvenceink lesznek.

Ha te is felülnél az extravagáns ékszertrendre, nézd meg az alábbi fülbevalókat!

legjobb klipszes fülbevalók
1. Fiorucci klipsz fülbevaló Mini Crystal Lollipop 87.990 Ft 2. Dior Tribales Clip-On Earrings Gold-Finish Metal and White Resin Pearls 150.137 Ft 3. Convex oval earrings Stainless steel 3.595 Ft 4. Statement fülbevaló 6.995 Ft 5. Sublima klipszes fülbevaló 66. 000 Ft 
Forrás: Shutterstock, Answear, Dior, Parfios, H&M, Swarovski

A nagy klipszes fülbevalókban az a jó, hogy viselheted a hétköznapokban és különleges alkalmakkor is. Érdemes egy olyan fülbevalóval kezdened, ami illik a többi ékszeredhez és az alaptónusodhoz is. Elsősorban válassz arany vagy ezüst tervezést, így többször kitudod majd használni. A merészebbek próbálkozhatnak köves, színes vagy érdekes alakzatú darabokkal is. Elsőre talán túlzásnak tűnnek, de egy egyszerű fehér póló és farmernadrág kombinációhoz is tökéletesek. 

Hogyan viseld a fülklipszet?

Ez az ékszertrend nagyon jól keretezi az arcot és az állkapocs vonalát. Érdemes felfogott hajjal viselned, hogy hangsúlyos maradjon az ékszer. Amikor egy ennyire erőteljes kiegészítő ékszert választasz fontos, hogy finoman sminkelj is mellé, így biztosan nem fog elnyomni az ékszer.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Tekintsd meg további divattrendes cikkeinket is:

A divatdiktátor csajok és a sztárok most mind fülgyűrűt viselnek– GALÉRIA

Izgalmas és egyedi ékszerre vágysz? Nézd meg galériánkban a legjobbakat.

Fülmelegítő és balaclava: a szezon kedvenc kiegészítői, amelyek nélkül igazi It girl nem lép utcára

A téli divat 2025-ben a cuki, bolyhos és stílusos elemekről szól. A divatvilág It girl-jei imádják a balaclava és a fülmelegítő dizájnját, és teljesen jogosan. Mutatjuk a legjobb darabokat!

Középkori divat uralja a sztárvilágot: így viselik a hírességek – Fotók

Bőrfűzők, rojtok, szőrmék és palástok – megérkezett a középkori divat és a sztárok máris imádják! Nézd meg, hogyan viseli ezt a divattrendet Kim Kardashian, Anya Taylor-Joy és Cardi B!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu