Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 12., hétfő Ernő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg Golden Globe 2026 bugyi nélkül
Life
2026.01.12.
Az idei Golden Globe nem bővelkedett extrém villantásokban. A sztárok 2026-ban a visszafogottság jegyében választottak tervezői darabokat. Kivéve Jennifer Lopez, aki semmit sem viselt meztelen ruhája alatt.

A 83. Golden Globe-díjátadó 2026-ban sem szűkölködött látványos pillanatokban, merészen szabott kreációkban és ízléstelen ruhakölteményekben, de Jennifer Lopez megjelenése még a legextrémebb szetteket is felülírta. Az énekesnő egy sellőfazonú estélyi ruhát húzott, ami garbós nyakrészével, hosszú ujjával elsőre visszafogottnak is tűnhetne, ám ha jobban megnézzük ezt a vintage darabot, amit Jean-Louis Scherrer tervezett, akkor láthatjuk, hogy a rozsdavörös csipkebetéteken kívül a teljes ruha átlátszó. 

Jennifer Lopez at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Bugyi és melltartó nélkül vonult a Golden Globe vörös szőnyegén Jennifer Lopez.
Forrás: Penske Media

Golden Globe 2026: Jennifer Lopez bugyi nélkül gálázott

Az 56 éves díva tökéletes alakján nagyon jól mutatott ez a tervezői darab, amit egy Christian Louboutin cipővel egészített ki. Az énekesnőnek az sem okozott gondot, hogy ez alá a ruha alá fehérneműt sem tudott húzni. Nemes egyszerűséggel bugyi és melltartó nélkül viselte a kreációt.

Jennifer Lopez díjátadóként is részt vett az eseményen. Az erről készült videón pedig jól látható, hogy valóban teljesen meztelen a ruhája alatt.

@goldenglobes Jennifer Lopez presents the #GoldenGlobes ♬ original sound - Golden Globes

Ha még több cikket olvasnál az idei Golden Globe-ról, kattints!

Golden Globe 2026: íme a nyertesek listája

Los Angelesben hivatalosan is felpörgött a díjátadó szezon: a Beverly Hiltonban rendezték meg a 83. Golden Globe-gálát, ahol a film- és tévészakma legnagyobb nevei vonultak fel a vörös szőnyegen.

Jennifer Lawrence meztelenruhában tarolt a Golden Globe vörös szőnyegén: az estélyi alig takart valamit – Fotó

Jennifer Lawrence vitte el a show-t a 2026-os Golden Globe-gála vörös szőnyegén: az Oscar-díjas színésznő áttetsző, virágos meztelenruhában érkezett, amely egyszerre volt merész és kifinomult.

Merész szabásvonalak és megdöbbentő dekoltázsok: ezek a sztárok aztán mindent megmutattak az idei Golden Globe-on – Fotók

A világsztárok ezúttal is sportot űztek abból, ki tud több husit mutatni a vörös szőnyegen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu