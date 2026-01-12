A 83. Golden Globe-díjátadó 2026-ban sem szűkölködött látványos pillanatokban, merészen szabott kreációkban és ízléstelen ruhakölteményekben, de Jennifer Lopez megjelenése még a legextrémebb szetteket is felülírta. Az énekesnő egy sellőfazonú estélyi ruhát húzott, ami garbós nyakrészével, hosszú ujjával elsőre visszafogottnak is tűnhetne, ám ha jobban megnézzük ezt a vintage darabot, amit Jean-Louis Scherrer tervezett, akkor láthatjuk, hogy a rozsdavörös csipkebetéteken kívül a teljes ruha átlátszó.

Bugyi és melltartó nélkül vonult a Golden Globe vörös szőnyegén Jennifer Lopez.

Forrás: Penske Media

Golden Globe 2026: Jennifer Lopez bugyi nélkül gálázott

Az 56 éves díva tökéletes alakján nagyon jól mutatott ez a tervezői darab, amit egy Christian Louboutin cipővel egészített ki. Az énekesnőnek az sem okozott gondot, hogy ez alá a ruha alá fehérneműt sem tudott húzni. Nemes egyszerűséggel bugyi és melltartó nélkül viselte a kreációt.

Jennifer Lopez díjátadóként is részt vett az eseményen. Az erről készült videón pedig jól látható, hogy valóban teljesen meztelen a ruhája alatt.

