Merész vagy ízléstelen? Ezek a 2026-os Golden Globe legkellemetlenebb ruhakreációi – Fotók

Elkezdődött az új év, és ezzel hivatalosan is beindult a vörös szőnyeges díjátadók szezonja. A sort idén is a 83. Golden Globe nyitja, ahol – az Oscarhoz hasonlóan – a filmes világ legjobbjait díjazzák. Az eseményt nemcsak a filmes szakma, hanem a divatvilág is árgus szemekkel követi, ugyanis ilyenkor a híresség a legkülönlegesebb ruhakölteményekben állnak a fotósok kamerái elé. Vannak, akik örökre beírják magukat a legjobban öltözött sztárok közé, ám olyanok is akadnak, akik rosszul választanak és inkább az ízléstelen kategóriába sorohaltóak. Utóbbiról készítettük összeállítást. Következzenek a Golden Globe 2026 legkellemetlenebbül öltözött sztárjai.
Golden Globe 2026: lássuk, kik öltötték magukra a gála legrondább ruháit
- A 83. Golden Globe-gálával hivatalosan is elindult a vörös szőnyeges díjátadók szezonja, ahol a divat legalább akkora figyelmet kap, mint a filmes díjak.
- Míg egyes sztárok ikonikus megjelenésekkel tűnnek ki, mások szerencsétlen választásaikkal inkább a legrosszabbul öltözöttek listájára kerülnek.
- Összeállításunk a Golden Globe 2026 legkellemetlenebb ruháit viselő hírességeit mutatja be.
Parker Posey
Nem tudni, vajon mi járatott a színésznő fejében, amikor igent mondott erre a kosztümös filmekben is túldíszítettnek számító Rodarte arany ruhára, egy biztos, hogy ezzel a választásával örökre felkerül a legrosszabbul öltözött hírességek listájára.
Chase Infiniti
A törékeny alkatú tartalomgyártó minden idők egyik legkínosabb ruhakreációját viselte az idei Golden Globe-on. Nem tudni, miért ezt az alkotást választotta, de az biztos, hogy alig várta, hogy levehesse, ugyanis ebben a csillogó diszkógömbös lámpabúrában még a karjait sem tudta kényelmesen maga mellett tartani. A nem mindennapi estélyi ruhát a Louis Vuitton divatház tervezte.
Miley Cyrus
Vajon a Mátrix következő részének betétdalát fogja énekelni a csodálatos hangú énekesnő? Talán akkor meg tudnánk bocsátani neki ezt a futurisztikus, sárkányszárnyas fekete Saint Lauren ruhakölteményt, a hozzá viselt indokolatlan dizájner napszemüveggel. Miley ezúttal nem találta el a megfelelő vörös szőnyeges outfitjét, csodálatos fekete gyémánt nyakéke azonban telitalálat volt.
Haley Kalil
A neves modell és tartalomgyártó tökéletesre formált testét ezúttal egy harsány lila, kövekkel és lándzsákkal díszített Marc Bouwer kreációba bújtatta. Dekoltázsán szó szerint szúróeszközt viselt a híresség, ami merevvé és koncepciótlanná tette megjelenését. Nem tudni, a tervező, miért érezte azt, hogy a ruha felső részét ezzel a megoldással kell feldobnia, az összképen a ruha színe sem segített. Ez volt a 2026-os Golden Globe egyik legnagyobb mellényúlása.
Audrey Nuna
Az énekes-dalszerző szó szerint pingvinnek öltözött a 2026-os Golden Globe-on. Hatalmas, fehér masnikkal tarkított fekete ruhája elnyelte a sztár testét, fejdísze és kétoldalra font frizurája pedig még inkább rontott az összképen. Egy biztos, ez az outfit örökre a legrosszabbul öltözöttek listájára helyezte a sztárt.
Olvass tovább izgalmas Golden Globe cikkeket: