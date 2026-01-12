Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Merész vagy ízléstelen? Ezek a 2026-os Golden Globe legkellemetlenebb ruhakreációi – Fotók

divat Golden Globe 2026 vörös szőnyeg
2026.01.12.
A Golden Globe 2026 vörös szőnyegén ismét minden a csillogásról, a divatról és a drámáról szólt. A legtöbb világsztár igéző ruhakölteményekben tündökölt a rangos eseményen, egyesek azonban alaposan mellényúltak. Tudd, meg kik, kerültek fel az ízléstelen celebek listájára az idei díjátadón.

Elkezdődött az új év, és ezzel hivatalosan is beindult a vörös szőnyeges díjátadók szezonja. A sort idén is a 83. Golden Globe nyitja, ahol – az Oscarhoz hasonlóan – a filmes világ legjobbjait díjazzák. Az eseményt nemcsak a filmes szakma, hanem a divatvilág is árgus szemekkel követi, ugyanis ilyenkor a híresség a legkülönlegesebb ruhakölteményekben állnak a fotósok kamerái elé. Vannak, akik örökre beírják magukat a legjobban öltözött sztárok közé, ám olyanok is akadnak, akik rosszul választanak és inkább az ízléstelen kategóriába sorohaltóak. Utóbbiról készítettük összeállítást. Következzenek a Golden Globe 2026 legkellemetlenebbül öltözött sztárjai.

Ezek voltak a 2026-os Golden Globe legrosszabb ruhái. Audrey Nanu pingvinjelmeze volt a legcikibb.
Ezek voltak a 2026-os Golden Globe legrosszabb ruhái.
 Forrás: Getty Images North America

Golden Globe 2026: lássuk, kik öltötték magukra a gála legrondább ruháit

  • A 83. Golden Globe-gálával hivatalosan is elindult a vörös szőnyeges díjátadók szezonja, ahol a divat legalább akkora figyelmet kap, mint a filmes díjak.
  • Míg egyes sztárok ikonikus megjelenésekkel tűnnek ki, mások szerencsétlen választásaikkal inkább a legrosszabbul öltözöttek listájára kerülnek.
  • Összeállításunk a Golden Globe 2026 legkellemetlenebb ruháit viselő hírességeit mutatja be.

Parker Posey 

Nem tudni, vajon mi járatott a színésznő fejében, amikor igent mondott erre a kosztümös filmekben is túldíszítettnek számító Rodarte arany ruhára, egy biztos, hogy ezzel a választásával örökre felkerül a legrosszabbul öltözött hírességek listájára.

Parker Posey at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Jesse Grant/2026GG/Penske Media via Getty Images)
A fodrok és a nehéz taft anyag egyenesen elnyelték a törékeny színésznőt.
Forrás: Penske Media

Chase Infiniti

A törékeny alkatú tartalomgyártó minden idők egyik legkínosabb ruhakreációját viselte az idei Golden Globe-on. Nem tudni, miért ezt az alkotást választotta, de az biztos, hogy alig várta, hogy levehesse, ugyanis ebben a csillogó diszkógömbös lámpabúrában még a karjait sem tudta kényelmesen maga mellett tartani. A nem mindennapi estélyi ruhát a Louis Vuitton divatház tervezte.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Chase Infiniti attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Se nem előnyös, se nem különleges Chase Infiniti lámpabura-ruhája.
Forrás: Getty Images North America

Miley Cyrus

Vajon a Mátrix következő részének betétdalát fogja énekelni a csodálatos hangú énekesnő? Talán akkor meg tudnánk bocsátani neki ezt a futurisztikus, sárkányszárnyas fekete Saint Lauren ruhakölteményt, a hozzá viselt indokolatlan dizájner napszemüveggel. Miley ezúttal nem találta el a megfelelő vörös szőnyeges outfitjét, csodálatos fekete gyémánt nyakéke azonban telitalálat volt.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Miley Cyrus attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
Miley Cyrus a következő Mátrix filmet is forgathatná ebben a szettben.
Forrás: Getty Images North America

Haley Kalil

A neves modell és tartalomgyártó tökéletesre formált testét ezúttal egy harsány lila, kövekkel és lándzsákkal díszített Marc Bouwer kreációba bújtatta. Dekoltázsán szó szerint szúróeszközt viselt a híresség, ami merevvé és koncepciótlanná tette megjelenését. Nem tudni, a tervező, miért érezte azt, hogy a ruha felső részét ezzel a megoldással kell feldobnia, az összképen a ruha színe sem segített. Ez volt a 2026-os Golden Globe egyik legnagyobb mellényúlása.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Haley Kalil attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
A hírességet majdnem felnyársalta saját ruhája.
Forrás: Getty Images North America

Audrey Nuna

Az énekes-dalszerző szó szerint pingvinnek öltözött a 2026-os Golden Globe-on. Hatalmas, fehér masnikkal tarkított fekete ruhája elnyelte a sztár testét, fejdísze és kétoldalra font frizurája pedig még inkább rontott az összképen. Egy biztos, ez az outfit örökre a legrosszabbul öltözöttek listájára helyezte a sztárt.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Audrey Nuna attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Audrey Nuna szettje volt az egyik legindokolatlanabb választás.
Forrás: Getty Images North America

