Merész vagy ízléstelen? Ezek a 2026-os Golden Globe legkellemetlenebb ruhakreációi – Fotók

Elkezdődött az új év, és ezzel hivatalosan is beindult a vörös szőnyeges díjátadók szezonja. A sort idén is a 83. Golden Globe nyitja, ahol – az Oscarhoz hasonlóan – a filmes világ legjobbjait díjazzák. Az eseményt nemcsak a filmes szakma, hanem a divatvilág is árgus szemekkel követi, ugyanis ilyenkor a híresség a legkülönlegesebb ruhakölteményekben állnak a fotósok kamerái elé. Vannak, akik örökre beírják magukat a legjobban öltözött sztárok közé, ám olyanok is akadnak, akik rosszul választanak és inkább az ízléstelen kategóriába sorohaltóak. Utóbbiról készítettük összeállítást. Következzenek a Golden Globe 2026 legkellemetlenebbül öltözött sztárjai.

Forrás: Getty Images North America

Parker Posey

Nem tudni, vajon mi járatott a színésznő fejében, amikor igent mondott erre a kosztümös filmekben is túldíszítettnek számító Rodarte arany ruhára, egy biztos, hogy ezzel a választásával örökre felkerül a legrosszabbul öltözött hírességek listájára.

A fodrok és a nehéz taft anyag egyenesen elnyelték a törékeny színésznőt.

Forrás: Penske Media

Chase Infiniti

A törékeny alkatú tartalomgyártó minden idők egyik legkínosabb ruhakreációját viselte az idei Golden Globe-on. Nem tudni, miért ezt az alkotást választotta, de az biztos, hogy alig várta, hogy levehesse, ugyanis ebben a csillogó diszkógömbös lámpabúrában még a karjait sem tudta kényelmesen maga mellett tartani. A nem mindennapi estélyi ruhát a Louis Vuitton divatház tervezte.

Se nem előnyös, se nem különleges Chase Infiniti lámpabura-ruhája.

Forrás: Getty Images North America

Miley Cyrus

Vajon a Mátrix következő részének betétdalát fogja énekelni a csodálatos hangú énekesnő? Talán akkor meg tudnánk bocsátani neki ezt a futurisztikus, sárkányszárnyas fekete Saint Lauren ruhakölteményt, a hozzá viselt indokolatlan dizájner napszemüveggel. Miley ezúttal nem találta el a megfelelő vörös szőnyeges outfitjét, csodálatos fekete gyémánt nyakéke azonban telitalálat volt.