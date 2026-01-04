Minden, amit tudnod kell Katalin hercegné 100 éves gyémántkarkötőjéről

A brit királyi családban bevett szokás felmenők ékszereinek viselése. Többször láthattuk Meghant és Katalint is Diana vagy Erzsébet királynő ékszereiben. Nemrégiben Katalin hercegné és Vilmos herceg a Royal Variety Performance gálán vett részt, ahova különösen elegáns ruhákban érkeztek. Katalin zöld estélyi ruhájához egy ritkán látott gyémántkarkötőt viselt, amely több mint 100 éves múlttal rendelkezik. Tudj meg mindent az egykor II. Erzsébet nagymamájának, Teck Mária királynénak a nyakát díszítő gyémántékszerről.

Katalin hercegné extravagáns 100 éves karkötője.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné ritkán látott ékszert viselt Katalin hercegné Tech Mária királyné átalakított choker nyakláncát viselte karperecként.

Katalin hercegné Vilmos herceg kíséretében jelent meg a Royal Variety Performance rendezvényen.

A zseniális gyémántékszert 7 éve láttuk utoljára a hercegnén.

Katalin hercegné és a gyémántörökség

Vilmos herceg és Katalin hercegné részt vett a Royal Variety Performance gálaműsoron. A walesi hercegnő egy smaragdzöld ruhát választott az alkalomra, amelyet a királyi gyűjteményből származó számos ragyogó gyémántékszerrel egészített ki. A Cartier által 1918 és 1929 között készített fülbevalók gyönyörű art deco stílusúak, modern csiszolású gyémántokkal díszítettek és platinába foglaltak. VI. György király és felesége 1947-ben döntöttek úgy, hogy a fülbevalókat az akkori Erzsébet hercegnőnek ajándékozzák , Fülöp herceggel kötött házassága alkalmából. A Greville Chandelier fülbevalók mellett Katalin a ritkán látható choker karkötőt, Teck Mária királyné egykori ékszerét választotta az eseményre. Ezt a rendkívüli darabot a brit királyi család a legragyogóbb királyi alkalmakra tartogatja.

Mária királynő choker nyaklánca

Az ékszer eredetileg V. György király feleségének, Teck Máriának készült. Az brit irályi család ékszere art deco stílusú gyémántrudakból áll, és az 1920-as években készült. A királynő nyakékként viselte, de az utóbbi években karkötőként vált népszerűbbé. Mária királynő 1953-ban bekövetkezett halála után a nyaklánc több mint 20 évig nem került elő, majd az Erzsébet anyakirálynő 75. születésnapját megörökítő portrékon újra megjelent. 2002-ben a karkötőt II. Erzsébet királynő örökölte meg, most pedig Katalin viseli, ahogy Erzsébet királynő ékszerei közül már többet is.