Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Minden, amit tudnod kell Katalin hercegné 100 éves gyémántkarkötőjéről

Getty Images - Max Mumby/Indigo
brit királyi család gyémántékszer Katalin hercegné
Katalin hercegné egy eseményen nemrég egy ritkán látott családi ékszert viselt a kezén: Teck Mária királyné átalakított gyémántnyakláncát. Tudj meg mindent a legendás ékszerről!

A brit királyi családban bevett szokás felmenők ékszereinek viselése. Többször láthattuk Meghant és Katalint is Diana vagy Erzsébet királynő ékszereiben. Nemrégiben Katalin hercegné és Vilmos herceg a Royal Variety Performance gálán vett részt, ahova különösen elegáns ruhákban érkeztek. Katalin zöld estélyi ruhájához egy ritkán látott gyémántkarkötőt viselt, amely több mint 100 éves múlttal rendelkezik. Tudj meg mindent az egykor II. Erzsébet nagymamájának, Teck Mária királynénak a nyakát díszítő gyémántékszerről.

Katalin hercegné ékszerei
Katalin hercegné extravagáns 100 éves karkötője. 
Forrás: Getty Images

Katalin hercegné ritkán látott ékszert viselt

  • Katalin hercegné Tech Mária királyné átalakított choker nyakláncát viselte karperecként. 
  • Katalin hercegné Vilmos herceg kíséretében jelent meg a Royal Variety Performance rendezvényen.
  • A zseniális gyémántékszert 7 éve láttuk utoljára a hercegnén.

Katalin hercegné és a gyémántörökség

Vilmos herceg és Katalin hercegné részt vett a Royal Variety Performance gálaműsoron. A walesi hercegnő egy smaragdzöld ruhát választott az alkalomra, amelyet a királyi gyűjteményből származó számos ragyogó gyémántékszerrel egészített ki.  A Cartier által 1918 és 1929 között készített fülbevalók gyönyörű art deco stílusúak, modern csiszolású gyémántokkal díszítettek és platinába foglaltak. VI. György király és felesége 1947-ben döntöttek úgy, hogy a fülbevalókat az akkori Erzsébet hercegnőnek ajándékozzák , Fülöp herceggel kötött házassága alkalmából. A Greville Chandelier fülbevalók mellett Katalin a ritkán látható choker karkötőt, Teck Mária királyné egykori ékszerét választotta az eseményre. Ezt a rendkívüli darabot a brit királyi család a legragyogóbb királyi alkalmakra tartogatja. 

Mária királynő choker nyaklánca

Az ékszer eredetileg V. György király feleségének, Teck Máriának készült. Az brit irályi család ékszere art deco stílusú gyémántrudakból áll, és az 1920-as években készült. A királynő nyakékként viselte, de az utóbbi években karkötőként vált népszerűbbé. Mária királynő 1953-ban bekövetkezett halála után a nyaklánc több mint 20 évig nem került elő, majd az Erzsébet anyakirálynő 75. születésnapját megörökítő portrékon újra megjelent. 2002-ben a karkötőt II. Erzsébet királynő örökölte meg, most pedig Katalin viseli, ahogy Erzsébet királynő ékszerei közül már többet is. 

Katalin hercegné és a choker karkötő

Az átalakított gyémántnyakláncot Katalin hercegné 2015-ben viselte először karkötőként egy kínai állami banketten. Az akkori cambridge-i hercegné ragyogott a darabban, amelyet a lótuszvirág tiarával és egy elegáns vörös ruhával viselt. Azóta néhány hivatalos eseményen bolt csak rajta, többek között egy 2016-os jótékonysági gálán, egy 2017-es párizsi látogatáson és a 2018-as diplomáciai testület fogadásán a Buckingham-palotában. Azóta nem látták az extravagáns darabot egészen pár nappal ezelőttig.

Olvass még több brit királyi családdal kapcsolatos divatcikket

Diana hercegné ékszereiben parádézik Meghan Markle: ezeket a felbecsülhetetlen darabokat örökölte meg

A nép hercegnéje ékszeriben is tovább él. Nézd meg, mit hagyott hátra Diana walesi hercegné!

Katalin hercegné megszegte a hagyományt: ezt a titkos üzenetet rejthette öltözete az emlékezés vasárnapján

Pipacs, gyöngy, hagyomány és egy apró rendbontás, amit csak a legélesebb szemek vettek észre. Nézd meg, mit viselt Katalin hercegné az emlékezés napján!

40 évvel ezelőtt kérte fel táncolni John Travolta Diana hercegnét: megható titkok a történelmi pillanatról

Találkozásuk és kettejük ikonikus táncuk örökre beírta magát a történelembe. A Fehér Házban tartott vacsorán Diana lélegzetelállító, kék bársony estélyiben ragyogott – ez a ruha később is a szíve legkedvesebb darabja maradt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu