A nylonharisnya története és egyeduralma – A legdögösebb ruhadarab, amiért bomlanak a nők

Különleges ruhadarab jött divatba a 20. század első felében, arra azonban talán még a feltalálója sem számított, hogy népszerűsége a 21. században is kitart. A nylonharisnya körül elképesztő „tömeghisztéria” alakult ki – a nők valósággal ölni tudtak volna érte, és minden alkalmat megragadtak, hogy akár még a feketepiacon is beszerezzék. Számukra a nylonharisnya a kényelmet és az eleganciát jelentette.

A nylonharisnya múltja és jelene: először férfiak viselték, majd jöttek a nők...

Forrás: Hulton Archive

A nylonharisnya története

A harisnyaviselés eredetileg a férfiak kiváltsága volt. A mai nylonharisnya „ősét” a középkorban kezdték hordani, elsősorban a jómódú nemesek.

A testre tapadó kiegészítő a 14. században még selyemből készült és a gazdagságot szimbolizálta.

Vajon mitől olyan népszerű a mai napig a nylonharisnya, és mit tud, amit egy nadrág nem?

Milyen a 2025/2026-os nylonharisnya-trend?

Wallace Hume Carothers az 1930-as évek közepén fejlesztette ki a nejlont, az első szintetikus szálat. Az anyagot többször is tesztelték – meglehetősen rugalmasnak és tartósnak bizonyult. A nagy debütálásra 1939-ben került sor: a New Yorki Világkiállításon mutatta be a DuPont cég a nagyközönségnek, kereskedelmi forgalomba hozatalára 1940. május 15-én került sor. Ez a nap a nylon napjaként vonult be a történelembe.

Na és mennyit adtak el belőle? 4 nap alatt 4 millió párat!

A második világháború kitörése idején hiánycikk lett – A nők tomboltak a dühtől

A hölgyek kénytelenek voltak „placebót” használni: harisnyavonalat rajzoltak magukra hátul, a bokájuktól végig a combjuk tövéig.

A háború lezárultával – a kiéhezett nők (és férfiak) nagy örömére – a nylonharisnya újra elérhetővé vált. A nők pontosan úgy álltak a boltok előtt akkoriban, mint a Harry Potter-sorozat legújabb kötetének megjelenése napján. Kígyózó sorokban, több százan.

A 2025/2026-os nylonharisnya-divat

Tavaly a piros harisnya volt a befutó, idén és jövőre viszont a csipkeharisnya. Romantikus, szexi benyomást kelt, és biztosan mindenki megfordul utánad, ha rövid téli shorttal vagy szoknyával viseled. Remekül feldobhatod vele a minimalista darabokból álló outfitjeidet, de kombinálható mintás vagy leopárdmintás szettekkel is. A fekete harisnya mellett idén a burgundi, az olívazöld és a nude tónusok is helyet követelnek maguknak, de ne feledkezzünk meg az alakformáló harisnyákról sem!