A nylonharisnya története és egyeduralma – A legdögösebb ruhadarab, amiért bomlanak a nők

Különleges ruhadarab jött divatba a 20. század első felében, arra azonban talán még a feltalálója sem számított, hogy népszerűsége a 21. században is kitart. A nylonharisnya körül elképesztő „tömeghisztéria” alakult ki – a nők valósággal ölni tudtak volna érte, és minden alkalmat megragadtak, hogy akár még a feketepiacon is beszerezzék. Számukra a nylonharisnya a kényelmet és az eleganciát jelentette.
A nylonharisnya története
- A harisnyaviselés eredetileg a férfiak kiváltsága volt. A mai nylonharisnya „ősét” a középkorban kezdték hordani, elsősorban a jómódú nemesek.
- A testre tapadó kiegészítő a 14. században még selyemből készült és a gazdagságot szimbolizálta.
- Vajon mitől olyan népszerű a mai napig a nylonharisnya, és mit tud, amit egy nadrág nem?
- Milyen a 2025/2026-os nylonharisnya-trend?
Wallace Hume Carothers az 1930-as évek közepén fejlesztette ki a nejlont, az első szintetikus szálat. Az anyagot többször is tesztelték – meglehetősen rugalmasnak és tartósnak bizonyult. A nagy debütálásra 1939-ben került sor: a New Yorki Világkiállításon mutatta be a DuPont cég a nagyközönségnek, kereskedelmi forgalomba hozatalára 1940. május 15-én került sor. Ez a nap a nylon napjaként vonult be a történelembe.
Na és mennyit adtak el belőle? 4 nap alatt 4 millió párat!
A második világháború kitörése idején hiánycikk lett – A nők tomboltak a dühtől
A hölgyek kénytelenek voltak „placebót” használni: harisnyavonalat rajzoltak magukra hátul, a bokájuktól végig a combjuk tövéig.
A háború lezárultával – a kiéhezett nők (és férfiak) nagy örömére – a nylonharisnya újra elérhetővé vált. A nők pontosan úgy álltak a boltok előtt akkoriban, mint a Harry Potter-sorozat legújabb kötetének megjelenése napján. Kígyózó sorokban, több százan.
A 2025/2026-os nylonharisnya-divat
Tavaly a piros harisnya volt a befutó, idén és jövőre viszont a csipkeharisnya. Romantikus, szexi benyomást kelt, és biztosan mindenki megfordul utánad, ha rövid téli shorttal vagy szoknyával viseled. Remekül feldobhatod vele a minimalista darabokból álló outfitjeidet, de kombinálható mintás vagy leopárdmintás szettekkel is. A fekete harisnya mellett idén a burgundi, az olívazöld és a nude tónusok is helyet követelnek maguknak, de ne feledkezzünk meg az alakformáló harisnyákról sem!
A testszínű nylonharisnya népszerűsége töretlen
A harisnyák között a legelterjedtebb változat a testszínű nylonharisnya, ami poliamidból, elasztánból és lycra keverékéből készül. Ez a harisnyafajta akkor áll rajtad a legszebben, ha bőrszíneddel megegyező színű. Stílustanácsadók manapság óva intenek a selyemfényű harisnyától, ha irodai viseletről van szó, ugyanis még a vékony lábat is képes optikailag vastagabbnak mutatni.
Apropó irodai öltözék: manapság egyre népszerűbb az ún. dopamine dressing, vagyis a jó hangulatot okozó öltözködés. Állhat ez akár mintás nylonharisnya, színes blúz és térd fölé érő velúrszoknya kombinációjából, a lényeg, hogy töltsön el örömmel, hogy nőies és csinos vagy.
A fekete nylonharisnya egyeduralma
A fekete nylonharisnya minden nő gardróbjában ott kell lapuljon, akárcsak egy szép, minőségi magassarkú. Népszerűsége érthető: a fekete szín optikailag slankítja a lábat, remekül illik irodai viselethez, hétköznapi szettekhez és alkalmi outfitekhez. Marlene Dietrich rajongott érte, akárcsak Audrey Hebpurn és Sarah Jessica Parker.
Bármilyet is viselj, a lényeg, hogy érezd a nylonharisnyádat a tested részének, válj eggyé vele, élvezd, hogy nő vagy és mutogasd bátran a lábaidat! Ha pedig egy kissé szorít, vagy kiszakad, alkalmazd a tuti trükköt!
