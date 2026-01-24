Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A nylonharisnya története és egyeduralma – A legdögösebb ruhadarab, amiért bomlanak a nők

Shutterstock - Pixel-Shot
kiegészítő harisnyaviselés nejlonharisnya szexi
Jónás Ágnes
2026.01.24.
Amikor kislányként felpróbáltad az elsőt, még aligha érezted kényelmesnek. Amikor felnőttként viselted, már megértetted a nylonharisnya titkát: vonzza a férfiak tekintetét, öltöztet és elegánssá varázsolja a teljes outfited. De mi a nylonharisnya története? Hogyan tudta megtartani népszerűségét és miért őrülnek meg érte a nők?

Különleges ruhadarab jött divatba a 20. század első felében, arra azonban talán még a feltalálója sem számított, hogy népszerűsége a 21. században is kitart. A nylonharisnya körül elképesztő „tömeghisztéria” alakult ki – a nők valósággal ölni tudtak volna érte, és minden alkalmat megragadtak, hogy akár még a feketepiacon is beszerezzék. Számukra a nylonharisnya a kényelmet és az eleganciát jelentette.

A nylonharisnya múltja és jelene
A nylonharisnya múltja és jelene: először férfiak viselték, majd jöttek a nők...
Forrás: Hulton Archive

A nylonharisnya története

  • A harisnyaviselés eredetileg a férfiak kiváltsága volt. A mai nylonharisnya „ősét” a középkorban kezdték hordani, elsősorban a jómódú nemesek. 
  • A testre tapadó kiegészítő a 14. században még selyemből készült és a gazdagságot szimbolizálta. 
  • Vajon mitől olyan népszerű a mai napig a nylonharisnya, és mit tud, amit egy nadrág nem?
  • Milyen a 2025/2026-os nylonharisnya-trend?

Wallace Hume Carothers az 1930-as évek közepén fejlesztette ki a nejlont, az első szintetikus szálat. Az anyagot többször is tesztelték – meglehetősen rugalmasnak és tartósnak bizonyult. A nagy debütálásra 1939-ben került sor: a New Yorki Világkiállításon mutatta be a DuPont cég a nagyközönségnek, kereskedelmi forgalomba hozatalára 1940. május 15-én került sor. Ez a nap a nylon napjaként vonult be a történelembe

Na és mennyit adtak el belőle? 4 nap alatt 4 millió párat!

A második világháború kitörése idején hiánycikk lett – A nők tomboltak a dühtől

A hölgyek kénytelenek voltak „placebót” használni: harisnyavonalat rajzoltak magukra hátul, a bokájuktól végig a combjuk tövéig.  

A háború lezárultával – a kiéhezett nők (és férfiak) nagy örömére – a nylonharisnya újra elérhetővé vált. A nők pontosan úgy álltak a boltok előtt akkoriban, mint a Harry Potter-sorozat legújabb kötetének megjelenése napján. Kígyózó sorokban, több százan. 

A 2025/2026-os nylonharisnya-divat 

Tavaly a piros harisnya volt a befutó, idén és jövőre viszont a csipkeharisnya. Romantikus, szexi benyomást kelt, és biztosan mindenki megfordul utánad, ha rövid téli shorttal vagy szoknyával viseled. Remekül feldobhatod vele a minimalista darabokból álló outfitjeidet, de kombinálható mintás vagy leopárdmintás szettekkel is. A fekete harisnya mellett idén a burgundi, az olívazöld és a nude tónusok is helyet követelnek maguknak, de ne feledkezzünk meg az alakformáló harisnyákról sem

Burgundi nylonharisnya modellen
Trendi nylonharisnya a 2025/2026-os színpalettáról. Forrás: Getty Images Europe

A testszínű nylonharisnya népszerűsége töretlen

A harisnyák között a legelterjedtebb változat a testszínű nylonharisnya, ami poliamidból, elasztánból és lycra keverékéből készül. Ez a harisnyafajta akkor áll rajtad a legszebben, ha bőrszíneddel megegyező színű. Stílustanácsadók manapság óva intenek a selyemfényű harisnyától, ha irodai viseletről van szó, ugyanis még a vékony lábat is képes optikailag vastagabbnak mutatni. 

Nő testszínű nylonharisnyát húz fel
A testszínű nylonharisnya talán soha nem megy ki a divatból. 
Forrás: Shutterstock

Apropó irodai öltözék: manapság  egyre népszerűbb az ún. dopamine dressing, vagyis a jó hangulatot okozó öltözködés. Állhat ez akár mintás nylonharisnya, színes blúz és térd fölé érő velúrszoknya kombinációjából, a lényeg, hogy töltsön el örömmel, hogy nőies és csinos vagy. 

A fekete nylonharisnya egyeduralma

A fekete nylonharisnya minden nő gardróbjában ott kell lapuljon, akárcsak egy szép, minőségi magassarkú. Népszerűsége érthető: a fekete szín optikailag slankítja a lábat, remekül illik irodai viselethez, hétköznapi szettekhez és alkalmi outfitekhez. Marlene Dietrich rajongott érte, akárcsak Audrey Hebpurn és Sarah Jessica Parker.

Fekete nylonharisnya nadrág modellen
Fekete nylonharisnya: lehet pöttyös, lehet csíkos, minden formában imádjuk!
Forrás:  123rf.com

Bármilyet is viselj, a lényeg, hogy érezd a nylonharisnyádat a tested részének, válj eggyé vele, élvezd, hogy nő vagy és mutogasd bátran a lábaidat! Ha pedig egy kissé szorít, vagy kiszakad, alkalmazd a tuti trükköt!

