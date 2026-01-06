Légy te is snow bunny! Így állítsd össze a legmenőbb síszettet, amit akkor is viselhetsz, ha nem siklasz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd

Hajdu Viktória
2026.01.06.
Overál, hótaposó, balaklava – és egy örök kérdés: ebben mégis hogy mennek el pisilni? Talán sehogy. Mutatjuk, hogy hogyan legyél stílusos egy síszettben!

Ha az elmúlt időszakban akár csak fél percet töltöttél TikTokon, pontosan tudod, hogy megérkezett a snow bunny éra. Vagyis a sípályák hirtelen úgy néznek ki, mint egy alpesi divatbemutató, ahol mindenki „csak lazán leugrott síelni”, miközben centire passzol a síszettje.

Emily Párizsban már az előző évadban megmutatta, hogy milyen a snow bunny síszett a sípályán. 
Snow bunny trend a TikTokon: hótaposók, szőrmék és a tökéletes kezdő síszett

A jó hírünk az, hogy nem kell profinak lenned ahhoz, hogy egy igazi havas nyuszi, vagyis snow bunny legyél. A még jobb hír pedig, hogy a stílus sokszor fontosabb, mint a technika. De ezt mindjárt kifejtjük. 

1. Overál – A snow bunny alapkelléke

Az egyberészes síoverál az abszolút TikTok-kedvenc. Fehér, krém, púder rózsaszín vagy klasszikus fekete – minél letisztultabb, annál drágábbnak tűnik. Meleg, praktikus, fotóbarát. Egyetlen apró kérdés marad: hogyan lehet ebben kulturáltan elmenni mosdóba? Bár mínusz tíz fokban lehet, hogy a szervezet is úgy dönt, nem most jött el az ideje.

@solarpowered_blonde snow day!!! @Bo+Tee 💞❄️#snowoutfit #skioutfit #snowday #aspencolorado #snowbunny @Jess Noonan ♬ original sound - sounds4candice

2. Kabát-nadrág szett, ha még óvatos vagy

Kezdőként sokan a kétrészes síszettre esküsznek – nem véletlenül. Könnyebb mozogni, rétegezni, és egy váratlan hüttés mosdólátogatás sem válik logisztikai rémálommá. A snow bunny szabálya itt is él: egyszínű, enyhén oversized, „nem is próbálkoztam” hatás.

@angelinathiele whats your fav fit? #skioutfit #ski #skijacket #skipants #grwmski ♬ original sound - EX7STENCE™

3. Hótaposók – Mert a síelés csak a nap egy része

A hótaposó az a cipő, ami nélkül ma már nincs snow bunny. Igen, hatalmas. Igen, úgy néz ki, mintha a Holdra készült volna. De meleg, kényelmes, és a sípályán kívül ezekben készülnek a legjobb fotók. Hütteszünet, esti séta, après-ski kakaó – hótaposóban minden jobb.

@nesaglee xoxo #fyp #GenshinImpact34 #moonboots #whitemoonboots #snowoutfit #adanolaleggings #skitrip #alpes #earmuffsoutfit @Adanola @moonboot ♬ suono originale - ☆

4. Szőrmék – Mű, de maximalista

Szőrmeszegélyes kapucni, szőrös sisakhuzat, puha, bolyhos részletek mindenhol. A snow bunny világában a szőrme nem luxus, hanem alapérzés. Természetesen műszőrme, de olyan látványos, hogy mínusz öt fokban is melegséget sugároz – legalább vizuálisan.

@mi.strk Winter Ski Trip Outfit inspo from the Girls 🎀 which one is your fav? 1,2,3,4 or 5? @sarabirgani @liv.yah @Ilayda Serifi @Denise Bobe | fashion & beauty ♬ som original - ARTE.URBANA 💚

5. Balaklava – A cuki ninja

A balaklava az a darab, amit pár éve még furcsán néztünk, most pedig konkrétan kötelező. Melegen tart, vannak olyanok, amik védik az arcod a széltől, és mindig extra coolfaktort ad a szettednek. Plusz bónusz: ha épp nem volt kedved sminkelni, senki nem fogja észrevenni.

@nadi.kirsch I love every color!🤭🛍️🤎 #fyp #inspiration #winterfashion #viral #knit #accessories #winteraccessories #balaclava #winterhat #hat ♬ last xmas - kpopvrycs⁷

Funkció vs. divat békét kötöttek

A snow bunny trend egyik legnagyobb előnye, hogy ma már nem kell választani a meleg és a stílus között. Léteznek olyan darabok, amik tényleg bírják a hideget, mégis fotókompatibilisek. Kezdőként ez aranyat ér – ha jól érzed magad a ruhádban, kevésbé zavar, ha épp megint elestél.

Mi az a snow bunny? 

A snow bunny trend a síelés divatos, önironikus oldala, ami nem a teljesítményről, hanem az élményről szól. Egy menő overál vagy teljes síszett, és máris készen állsz a pályára (vagy legalább a fotókra). De ha nem akarsz az Alpokban síelni, a nagy itthoni havazásban is jól nézhetsz ki egy síszettben még akkor is, ha csak a közértbe ugrottál le. 

