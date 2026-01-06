Légy te is snow bunny! Így állítsd össze a legmenőbb síszettet, amit akkor is viselhetsz, ha nem siklasz

Ha az elmúlt időszakban akár csak fél percet töltöttél TikTokon, pontosan tudod, hogy megérkezett a snow bunny éra. Vagyis a sípályák hirtelen úgy néznek ki, mint egy alpesi divatbemutató, ahol mindenki „csak lazán leugrott síelni”, miközben centire passzol a síszettje.

Emily Párizsban már az előző évadban megmutatta, hogy milyen a snow bunny síszett a sípályán.

Forrás: Northfoto

Snow bunny trend a TikTokon: hótaposók, szőrmék és a tökéletes kezdő síszett

A jó hírünk az, hogy nem kell profinak lenned ahhoz, hogy egy igazi havas nyuszi, vagyis snow bunny legyél. A még jobb hír pedig, hogy a stílus sokszor fontosabb, mint a technika. De ezt mindjárt kifejtjük.

1. Overál – A snow bunny alapkelléke

Az egyberészes síoverál az abszolút TikTok-kedvenc. Fehér, krém, púder rózsaszín vagy klasszikus fekete – minél letisztultabb, annál drágábbnak tűnik. Meleg, praktikus, fotóbarát. Egyetlen apró kérdés marad: hogyan lehet ebben kulturáltan elmenni mosdóba? Bár mínusz tíz fokban lehet, hogy a szervezet is úgy dönt, nem most jött el az ideje.

2. Kabát-nadrág szett, ha még óvatos vagy

Kezdőként sokan a kétrészes síszettre esküsznek – nem véletlenül. Könnyebb mozogni, rétegezni, és egy váratlan hüttés mosdólátogatás sem válik logisztikai rémálommá. A snow bunny szabálya itt is él: egyszínű, enyhén oversized, „nem is próbálkoztam” hatás.

3. Hótaposók – Mert a síelés csak a nap egy része

A hótaposó az a cipő, ami nélkül ma már nincs snow bunny. Igen, hatalmas. Igen, úgy néz ki, mintha a Holdra készült volna. De meleg, kényelmes, és a sípályán kívül ezekben készülnek a legjobb fotók. Hütteszünet, esti séta, après-ski kakaó – hótaposóban minden jobb.

4. Szőrmék – Mű, de maximalista

Szőrmeszegélyes kapucni, szőrös sisakhuzat, puha, bolyhos részletek mindenhol. A snow bunny világában a szőrme nem luxus, hanem alapérzés. Természetesen műszőrme, de olyan látványos, hogy mínusz öt fokban is melegséget sugároz – legalább vizuálisan.

5. Balaklava – A cuki ninja

A balaklava az a darab, amit pár éve még furcsán néztünk, most pedig konkrétan kötelező. Melegen tart, vannak olyanok, amik védik az arcod a széltől, és mindig extra coolfaktort ad a szettednek. Plusz bónusz: ha épp nem volt kedved sminkelni, senki nem fogja észrevenni.