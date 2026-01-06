Hull a pelyhes: a kesztyű az a rich girl kiegészítő, amiért a te téli ruhatárad is könyörög

A kényelmetlen gyerekkori kesztyűket felváltotta a divat. A 2026-os téli divatban a női kesztyűk kiemelt szerepet kapnak. Nézd meg, hogyan lehet stílusos a téli kiegészítő, és óvd meg a kezeidet a fagyos havazástól!
A női kesztyűk lettek a legújabb luxuskiegészítők
- A kesztyűk nemcsak megóvnak a jeges időjárásban, de elképesztően divatosak is.
- Visszatér a klasszikus kétujjas kesztyű, és a kötött dizájnok is népszerűek.
- Válassz vízálló kesztyűt a havazás ellen.
A 2026-os téli divat a kiegészítőkről szól. A fülmelegítők és balaclavák nagyon trendik most. Ez a hullám a kesztyűket is elérte. A klasszikus kétujjas dizájn visszatért, de nem abban a kényelmetlen formában, ahogy azt gyerekként viseltük. A luxus old money divatirányzatot kedvelők most mindenhova kesztyűben járnak, és ezt neked is követned kell. Legyen szó bőr-, vízálló, kötött vagy velúrkesztyűről most minden divatos.
A legnépszerűbb dizájnok közé tartozik a bőrhatású, hasított bőr, szőrmés és vastag, kötött darabok. Népszerűek az őzike- és leopárdmintás tervezések is. Színekben a burgundi, bordó, csokibarna és bézs színek uralkodnak. Érdemes olyan kesztyűt választanod, amely illik a ruhatárad meglévő darabjaihoz, legfőképpen a téli kabátodhoz. De dönthetsz úgy is, hogy egy extrább, kiemelkedő tervezést választasz. Ilyenek lehetnek az arany, ezüst, kövekkel kirakott, túlméretezett vagy csillogós dizájnok.
Téli stíltippünk, hogy az órádat és karkötőidet tedd a kesztyűd főlé. Ezzel teheted még sikkesebbé a klasszikus darabot. A kesztyűkhöz hasonló kis kiegészítők rengeteget változtathatnak a megjelenéseden. Hangold össze a táskád, a sapkád és a cipődet a kiválasztott kesztyűvel. Ha síelni, hógolyózni készülsz, vagy csak elfeküdnél a fehér hóban, válassz vízálló kesztyűt. Mindig próbáld fel őket, mert egyes szabások kényelmetlenek, mások nagyok lehetnek a kezedre.
Mutatjuk a legjobb női kesztyűket az idei kollekciókból!
