Hull a pelyhes: a kesztyű az a rich girl kiegészítő, amiért a te téli ruhatárad is könyörög

havazás téli divat kesztyű
Most minden divatdiktátor kesztyűt visel a havazásban. Mutatjuk, hogyan lehet sikkes és luxus megjelenésű a női kesztyű. Ezekért a termékekért a te kezed is könyörögni fog!

A kényelmetlen gyerekkori kesztyűket felváltotta a divat. A 2026-os téli divatban a női kesztyűk kiemelt szerepet kapnak. Nézd meg, hogyan lehet stílusos a téli kiegészítő, és óvd meg a kezeidet a fagyos havazástól!

női kesztyű divat
A téli divat elengedhetetlen alapdarabja a női kesztyű.
A női kesztyűk lettek a legújabb luxuskiegészítők

  • A kesztyűk nemcsak megóvnak a jeges időjárásban, de elképesztően divatosak is. 
  • Visszatér a klasszikus kétujjas kesztyű, és a kötött dizájnok is népszerűek.
  • Válassz vízálló kesztyűt a havazás ellen. 

A 2026-os téli divat a kiegészítőkről szól. A fülmelegítők és balaclavák nagyon trendik most. Ez a hullám a kesztyűket is elérte. A klasszikus kétujjas dizájn visszatért, de nem abban a kényelmetlen formában, ahogy azt gyerekként viseltük. A luxus old money divatirányzatot kedvelők most mindenhova kesztyűben járnak, és ezt neked is követned kell. Legyen szó bőr-, vízálló, kötött vagy velúrkesztyűről most minden divatos. 

kétujjas kesztyű
Újra divat a kétujjas kesztyű.
A legnépszerűbb dizájnok közé tartozik a bőrhatású, hasított bőr, szőrmés és vastag, kötött darabok. Népszerűek az őzike- és leopárdmintás tervezések is. Színekben a burgundi, bordó, csokibarna és bézs színek uralkodnak. Érdemes olyan kesztyűt választanod, amely illik a ruhatárad meglévő darabjaihoz, legfőképpen a téli kabátodhoz. De dönthetsz úgy is, hogy egy extrább, kiemelkedő tervezést választasz. Ilyenek lehetnek az arany, ezüst, kövekkel kirakott, túlméretezett vagy csillogós dizájnok. 

divatos női kesztyű
Téli stílustippek a női kesztyű viseléséhez.
Téli stíltippünk, hogy az órádat és karkötőidet tedd a kesztyűd főlé. Ezzel teheted még sikkesebbé a klasszikus darabot. A kesztyűkhöz hasonló kis kiegészítők rengeteget változtathatnak a megjelenéseden. Hangold össze a táskád, a sapkád és a cipődet a kiválasztott kesztyűvel. Ha síelni, hógolyózni készülsz, vagy csak elfeküdnél a fehér hóban, válassz vízálló kesztyűt. Mindig próbáld fel őket, mert egyes szabások kényelmetlenek, mások nagyok lehetnek a kezedre. 

Mutatjuk a legjobb női kesztyűket az idei kollekciókból!

legjobb női kesztyűk
1 zara_POLARTECVÍZÁLLÓ SÍ KESZTYŰK_16.995 Ft 2 oysho_Faux fur mittens with cord_11.995 Ft 3 answear_coach EMBOSSED GLOVE UNISEX - Kesztyűk_23.990 Ft 4 H&M_Bolyhos ujjatlan kesztyű_5.495 Ft 5 zalando_KARL LAGERFELD IKON PIN GLOVE - Kesztyűk - black_19.490 Ft 
