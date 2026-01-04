Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így viseld a szuperszexi csipkés harisnyát a hétköznapi divatban

Getty Images North America - Edward Berthelot
divattrend csipke harisnya
Figyelem csajok! Eljött a különleges harisnyák korszaka. Mutatjuk, hogyan viselheted a csipkés változatokat az utcai divatban. Nézd meg, hogyan lehetsz kifinomultan szexi!

A 2025/2026-os téli divatban kiemelt szerepet kapnak a különleges harisnyák. A színes, mintás dizájnok között a klasszikus csipke lesz a legnépszerűbb. Egy szép csipkeharisnya minden egyszerű összeállítást divatdiktátor szintre emel. Nézd meg, hogyan viselik a világ stílusikonjai!

csipkeharisnya divat
Csipkeharisnya hétköznapi divatban.
Forrás: Getty Images Europe

Az örök klasszikus csipkeharisnya stílusa

  • Viselheted lazán elegáns, alkalmi vagy egyedi outfitekkel is.
  • Válassz fehér, fekete vagy burgundi harisnyát. 
  • Ez nem csak egy átlagos harisnya, hanem egy egyedi divatkiegészítő is.

A legjobb harisnya megtalálása sokszor frusztráló lehet.  A mostani modern divatban a mintás, színes harisnyák trendjeit éljük. Ha nem tudod, milyen mintát vagy színt válassz, keress egy örök klasszikus csipkés darabot. A csipkés harisnyák elképesztően nőies megjelenést adnak, arról nem is beszélve, hogy optikailag nyújtják a combokat. Ha nem akarsz túl soknak tűnni, de kihangsúlyoznád érzéki nőiességedet, viselj csipkés harisnyát. Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket a világ divatguruitól. 

fekete csipkés harisnya
Fekete monokróm outfit csipkés harisnyával.
Forrás: Getty Images Europe

Hogy fekete ruhához milyen harisnya illik? A klasszikus fekete csipkével soha nem lőhetsz mellé. Egy monokróm outfitben luxus hatást kelt. Viseld oversize szabású blézerrel, miniszoknyával és balerina cipővel. A kiegészítők terén válassz egyszerűbb, letisztultabb dizájnokat a minimalista stílusért. Amikor ilyen egyszerűbb szettel viseled a harisnyát, érdemes egy apróbb szövésű csipkét választanod, ami lehet egy bonyolultabb mintázat is.

fekete csipke harisnya
Maximalista stílus és csipkeharisnya.
Forrás: Getty Images Europe

Ha kipróbálnád magad a maximalista divatban, viseld leopárd mintával, metálos kiegészítőkkel. Ahhoz, hogy hangsúlyos maradjon az összeállítás, és ne legyen túl sok, hozd egyensúlyba a színeket. A fekete felső, fekete leopárd minta és a fekete harisnya tökéletesen passzol egymáshoz. Ehhez a stílushoz válassz egy nagyobb mintázatú csipkés darabot.

burgundi harisnya
Burgundi színű csipkés harisnya.
Forrás: Getty Images North America

Színes harisnyák terén a burgundi elképesztően népszerű lett. Viselheted fekete, szürke, méregzöld vagy bordó darabokkal. Viselheted edzőcipővel, balerinával vagy magassarkúval is. Válassz egy vintage csipke mintájú darabot az egyedi megjelenésért.

barna harisnya
Barna harisnya lazán elegáns összeállításban.
Forrás: Getty Images AsiaPac

Ha számodra túl sok a fekete harisnya, válassz egy csokibarna vagy karamell változatot. Ez kicsit visszafogottabb, lágyabb összképet ad, de megőrzi a eredeti hangulatát. A barna kifejezetten trendi harisnyaszín lett, és sokan ezt választják a klasszikus fekete helyett. 

fehér csipkés harisnya
Fehér csipkés harisnya monokróm szettben.
Forrás: Getty Images Europe

Végül, de nem utolsó sorban a fehér csipkés harisnyákat is meg kell említenünk. A lágy, romantikus darab kifejezetten kedvelt lett idén. Viselheted rövidnadrággal vagy felsliccelt szoknyával is. Párosíts hozzá fehér inget és platformos sneakert a laza stílusért. Ezzel a darabbal igazán ki fogsz tűnni a tömegből. Fontos, hogy hosszanti mintázatú csipkét válassz, hiszen az jobban nyújtja a lábaidat.

