Így viseld a szuperszexi csipkés harisnyát a hétköznapi divatban

A 2025/2026-os téli divatban kiemelt szerepet kapnak a különleges harisnyák. A színes, mintás dizájnok között a klasszikus csipke lesz a legnépszerűbb. Egy szép csipkeharisnya minden egyszerű összeállítást divatdiktátor szintre emel. Nézd meg, hogyan viselik a világ stílusikonjai!

Csipkeharisnya hétköznapi divatban.

Forrás: Getty Images Europe

Az örök klasszikus csipkeharisnya stílusa Viselheted lazán elegáns, alkalmi vagy egyedi outfitekkel is.

Válassz fehér, fekete vagy burgundi harisnyát.

Ez nem csak egy átlagos harisnya, hanem egy egyedi divatkiegészítő is.

A legjobb harisnya megtalálása sokszor frusztráló lehet. A mostani modern divatban a mintás, színes harisnyák trendjeit éljük. Ha nem tudod, milyen mintát vagy színt válassz, keress egy örök klasszikus csipkés darabot. A csipkés harisnyák elképesztően nőies megjelenést adnak, arról nem is beszélve, hogy optikailag nyújtják a combokat. Ha nem akarsz túl soknak tűnni, de kihangsúlyoznád érzéki nőiességedet, viselj csipkés harisnyát. Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket a világ divatguruitól.

Fekete monokróm outfit csipkés harisnyával.

Forrás: Getty Images Europe

Hogy fekete ruhához milyen harisnya illik? A klasszikus fekete csipkével soha nem lőhetsz mellé. Egy monokróm outfitben luxus hatást kelt. Viseld oversize szabású blézerrel, miniszoknyával és balerina cipővel. A kiegészítők terén válassz egyszerűbb, letisztultabb dizájnokat a minimalista stílusért. Amikor ilyen egyszerűbb szettel viseled a harisnyát, érdemes egy apróbb szövésű csipkét választanod, ami lehet egy bonyolultabb mintázat is.

Maximalista stílus és csipkeharisnya.

Forrás: Getty Images Europe

Ha kipróbálnád magad a maximalista divatban, viseld leopárd mintával, metálos kiegészítőkkel. Ahhoz, hogy hangsúlyos maradjon az összeállítás, és ne legyen túl sok, hozd egyensúlyba a színeket. A fekete felső, fekete leopárd minta és a fekete harisnya tökéletesen passzol egymáshoz. Ehhez a stílushoz válassz egy nagyobb mintázatú csipkés darabot.

Burgundi színű csipkés harisnya.

Forrás: Getty Images North America

Színes harisnyák terén a burgundi elképesztően népszerű lett. Viselheted fekete, szürke, méregzöld vagy bordó darabokkal. Viselheted edzőcipővel, balerinával vagy magassarkúval is. Válassz egy vintage csipke mintájú darabot az egyedi megjelenésért.