Már megint a 2000-es évek: Dua Lipa visszahozta a divatba a túlméretezett női órákat

Az előző években a kisebb, fekete bőrszíjas, letisztult változatok voltak a legnépszerűbbek, és bár ez a klasszikus dizájn örökre sikkes marad, a divat új irányt vett. A túlméretezett, nagy számlapos női óra a 2000-es évek legnépszerűbb kiegészítője volt. Most, évtizedekkel később a stílus ismét visszatért olyan hírességeknek köszönhetően, mint Dua Lipa, Victoria Beckham és Sofia Vergara. Mutatjuk a legjobb nőióra-dizájnokat!

Dua Lipa visszahozta a túlméretezett női óra stílusát.

Forrás: Forrás: Instagram

Új fordult a női óra divatjában A divat lassan átvált a minimalizmusból a maximalizmusba.

A kicsi, elegáns órák helyett a nagy számlapos darabok kerülnek piedesztálra.

Nézd meg a legjobb női órákról készült válogatásunkat.

Dua Lipa egy nemrég posztolt Instagram-képen megvillantotta luxusóráját is. Az énekesnő híres vagány, naprakész és modern stílusérzékéről, amelyet rengetegen próbálnak leutánozni. A 2000-es éveket idéző arany-türkiz óra azonnal felrobbantotta az internetet. Most mindenki hasonlóan nagy és impozáns órát keres.

Miért változott meg a nőióra-divat?

Az elmúlt 5 évben a minimalizmus uralta az általános divatot. Minden egy kicsit letisztultabb, egyszerűbb és színtelenebb lett. Bár ez a divatirányzat még ma is sokak által követett, az idei évben kezd háttere szorulni. A divat lassan átvált a maximalizmus stílusába. Visszatérnek a csicsásnak hitt ékszerek, a mixelt metálok és a strasszkövek is. Ez lehet az oka, hogy most hirtelen rengeteg sztár és stílusguru elkezdett nagy, hangsúlyos órákat hordani. A túlméretezett órákat már Victoria Beckham és Sofia Verara is elővette, itt az idő, hogy te is beadd a derekad!

Victoria Beckham egyik kedvenc nagy órája.

Forrás: Getty Image

Az előző években a kis számlapú, vintage hatású, bőrszíjas női órák voltak a legnépszerűbbek. Most azonban a fémszíjas, arany és ezüst, nagy számlapú, csillogós órák lettek kedveltek. A rózsaarany már kevésbé divat, helyét a mixelt arany és ezüst órák vették át. A számlapok dizájnját tekintve a köves, színes és díszített darabok lesznek népszerűek. A burgundi, csokibarna és a méregzöld számlap kifejezetten kedvelt az új kollekciókban.