Már megint a 2000-es évek: Dua Lipa visszahozta a divatba a túlméretezett női órákat

Az előző években a kisebb, fekete bőrszíjas, letisztult változatok voltak a legnépszerűbbek, és bár ez a klasszikus dizájn örökre sikkes marad, a divat új irányt vett. A túlméretezett, nagy számlapos női óra a 2000-es évek legnépszerűbb kiegészítője volt. Most, évtizedekkel később a stílus ismét visszatért olyan hírességeknek köszönhetően, mint Dua Lipa, Victoria Beckham és Sofia Vergara. Mutatjuk a legjobb nőióra-dizájnokat!
Új fordult a női óra divatjában
- A divat lassan átvált a minimalizmusból a maximalizmusba.
- A kicsi, elegáns órák helyett a nagy számlapos darabok kerülnek piedesztálra.
- Nézd meg a legjobb női órákról készült válogatásunkat.
Dua Lipa egy nemrég posztolt Instagram-képen megvillantotta luxusóráját is. Az énekesnő híres vagány, naprakész és modern stílusérzékéről, amelyet rengetegen próbálnak leutánozni. A 2000-es éveket idéző arany-türkiz óra azonnal felrobbantotta az internetet. Most mindenki hasonlóan nagy és impozáns órát keres.
Miért változott meg a nőióra-divat?
Az elmúlt 5 évben a minimalizmus uralta az általános divatot. Minden egy kicsit letisztultabb, egyszerűbb és színtelenebb lett. Bár ez a divatirányzat még ma is sokak által követett, az idei évben kezd háttere szorulni. A divat lassan átvált a maximalizmus stílusába. Visszatérnek a csicsásnak hitt ékszerek, a mixelt metálok és a strasszkövek is. Ez lehet az oka, hogy most hirtelen rengeteg sztár és stílusguru elkezdett nagy, hangsúlyos órákat hordani. A túlméretezett órákat már Victoria Beckham és Sofia Verara is elővette, itt az idő, hogy te is beadd a derekad!
Az előző években a kis számlapú, vintage hatású, bőrszíjas női órák voltak a legnépszerűbbek. Most azonban a fémszíjas, arany és ezüst, nagy számlapú, csillogós órák lettek kedveltek. A rózsaarany már kevésbé divat, helyét a mixelt arany és ezüst órák vették át. A számlapok dizájnját tekintve a köves, színes és díszített darabok lesznek népszerűek. A burgundi, csokibarna és a méregzöld számlap kifejezetten kedvelt az új kollekciókban.
Mutatjuk a legjobb női órákat, amelyekbe te is azonnal bele fogsz szeretni!
Hogyan viseld a nagy órákat a mai divatban?
Ha kipróbálnád magad a maximalista stílusban, viseld az órádat további ékszerekkel, karkötőkkel és hangsúlyos gyűrűkkel. Ehhez a hangsúlyos órához fontos, hogy a körmöd mindig ápolt és makulátlan legyen. Ha szeretsz arany és ezüst kiegészítőket is hordani, válassz egy mixelt metálos darabot. Bár egy egyszerű fehér, bézs vagy fekete számlaphoz könnyebb öltözködni, válassz inkább egy egyedibb, színes női karórát. Így biztosan kitűnsz majd a tömegből.
