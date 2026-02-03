Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Már megint a 2000-es évek: Dua Lipa visszahozta a divatba a túlméretezett női órákat

divattrend Dua Lipa óra
Új korszak köszöntött be az óradivatba! A kicsi, vintage hatású női óra már a múlté, végleg leváltotta a 2000-es évek túlméretezett órastílusa. A trendet Dua Lipa hozta vissza, és most mindenki ezeket az órákat keresi. Mutatjuk a legjobb darabokat.

Az előző években a kisebb, fekete bőrszíjas, letisztult változatok voltak a legnépszerűbbek, és bár ez a klasszikus dizájn örökre sikkes marad, a divat új irányt vett. A túlméretezett, nagy számlapos női óra a 2000-es évek legnépszerűbb kiegészítője volt. Most, évtizedekkel később a stílus ismét visszatért olyan hírességeknek köszönhetően, mint Dua Lipa, Victoria Beckham és Sofia Vergara. Mutatjuk a legjobb nőióra-dizájnokat!

dua lipa női óra
Dua Lipa visszahozta a túlméretezett női óra stílusát.
Új fordult a női óra divatjában

  • A divat lassan átvált a minimalizmusból a maximalizmusba. 
  • A kicsi, elegáns órák helyett a nagy számlapos darabok kerülnek piedesztálra.
  • Nézd meg a legjobb női órákról készült válogatásunkat.

Dua Lipa egy nemrég posztolt Instagram-képen megvillantotta luxusóráját is. Az énekesnő híres vagány, naprakész és modern stílusérzékéről, amelyet rengetegen próbálnak leutánozni. A 2000-es éveket idéző arany-türkiz óra azonnal felrobbantotta az internetet. Most mindenki hasonlóan nagy és impozáns órát keres. 

Miért változott meg a nőióra-divat?

Az elmúlt 5 évben a minimalizmus uralta az általános divatot. Minden egy kicsit letisztultabb, egyszerűbb és színtelenebb lett. Bár ez a divatirányzat még ma is sokak által követett, az idei évben kezd háttere szorulni. A divat lassan átvált a maximalizmus stílusába. Visszatérnek a csicsásnak hitt ékszerek, a mixelt metálok és a strasszkövek is. Ez lehet az oka, hogy most hirtelen rengeteg sztár és stílusguru elkezdett nagy, hangsúlyos órákat hordani. A túlméretezett órákat már Victoria Beckham és Sofia Verara is elővette, itt az idő, hogy te is beadd a derekad!

Victoria Beckham órája
Victoria Beckham egyik kedvenc nagy órája.
Az előző években a kis számlapú, vintage hatású, bőrszíjas női órák voltak a legnépszerűbbek. Most azonban a fémszíjas, arany és ezüst, nagy számlapú, csillogós órák lettek kedveltek. A rózsaarany már kevésbé divat, helyét a mixelt arany és ezüst órák vették át. A számlapok dizájnját tekintve a köves, színes és díszített darabok lesznek népszerűek. A burgundi, csokibarna és a méregzöld számlap kifejezetten kedvelt az új kollekciókban.

Mutatjuk a legjobb női órákat, amelyekbe te is azonnal bele fogsz szeretni!

legjobb női karókák
Rolex Datejust 31 - 9 443 000 Ft/Speedmaster '57 - 3 533 732 Ft/Vivienne Westwood LITTLE SEYMOUR - 131 990 Ft/ SRE018J1 Eggnog Diamond Set Cocktail Time - 260 000 Ft/Crystal watch with date function 55 930 Ft
Hogyan viseld a nagy órákat a mai divatban?

Ha kipróbálnád magad a maximalista stílusban, viseld az órádat további ékszerekkel, karkötőkkel és hangsúlyos gyűrűkkel. Ehhez a hangsúlyos órához fontos, hogy a körmöd mindig ápolt és makulátlan legyen. Ha szeretsz arany és ezüst kiegészítőket is hordani, válassz egy mixelt metálos darabot. Bár egy egyszerű fehér, bézs vagy fekete számlaphoz könnyebb öltözködni, válassz inkább egy egyedibb, színes női karórát. Így biztosan kitűnsz majd a tömegből.

