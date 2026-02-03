Mély szerelmi kalandok – Csillagjegyek, akiket a Jupiter retrográd az érzelmek örvényébe sodor

Ezen a héten az univerzum különösen érzelmes energiái hatnak ránk. Nem feltétlenül csillogó, habos-babos romantikáról van szó, inkább mélyebb, őszintébb kapcsolódásról és az önmagunkkal való szembenézésről. A Jupiter retrográd hatása február elején kifejezetten három csillagjegy számára hozhat meghatározó pillanatokat. Ennek során életükben a szerelem nemcsak érzésként, hanem felismerésként és elköteleződésként is megjelenhet.

A Jupiter retrográd energiái mély érzelmi kötődést indíthatnak be három csillagjegy párkapcsolatában.

Három csillagjegy, akik a héten a szerelem karjaiba repülnek

A Jupiter retrográd 120 napos időszaka az asztrológiában nem csupán szerencsét és bővülést hoz, de arra sarkall minket, hogy visszanézzünk, mérlegeljünk és őszintén szembesüljünk a szívünk vágyával. Ebben a periódusban a felszín alatti igazságok kerülnek reflektorfénybe: azok a beszélgetések, amelyeket eddig halogattunk, vagy a minták, amelyek rejtve maradtak. Az univerzum szerelmi horoszkópja most három csillagjegy számára nem könnyű vonzalmakat ígér, hanem hosszú távon is mély érzelmi kötelékeket.

Bika csillagjegy

Kedves Bika, az asztrológia számodra hirtelen jött megvilágosodást rejt: képessé válasz felmérni, hogy a párkapcsolatodban eddig mennyit engedtél meg puszta megszokásból. Ez nem bírálat, hanem felismerés. Itt az idő, hogy nyíltan kimondd, mire is vágysz igazán − és ez most nem az anyagi javakról szól. A Jupiter retrográd arra ösztönöz, hogy ne félj kérni, és ha a másik készen áll rá, a kapcsolat mélyebb, kielégítőbb szintre léphet.

A február eleji szerelmi horoszkóp az univerzum erejével hoz változást.

Mérleg csillagjegy

Drága Mérleg, néha annyira törekszel a harmóniára, hogy elnyomod a valódi érzéseidet. Nem akarsz konfrontálódni, hogy minden simán menjen – látszólag. Ez a hét azonban megadja az erőt, hogy szembenézz az eddig szándékosan elkerült dolgokkal. A Jupiter retrográd energiája még véletlenül se fogja rombolni a párkapcsolatodat. Sőt, inkább lehetőséget biztosít arra, hogy valóban közelebb kerüljetek egymáshoz.

Halak csillagjegy

Édes Halak, érzékeny és intuitív lélekként gyakran hordozod a múltbeli sérelmeidet a jelen kapcsolataiban. Február első hetében azonban ráébredhetsz arra, hogy nem kell folyton a múlt szabályai szerint játszanod. A Jupiter retrográd segít felismerni és levetni a szokásos összehasonlítási mintákat, ettől pedig hirtelen felszabadultabbá is válsz. Ez az a pont, ahol a szerelem nem csupán érzelem, hanem választás is lesz.

Így hat a csillagjegyekre a Jupiter retrográd Ez a hét nem a felszínes romantikáról fog szólni, sokkal inkább a mélyebb, igazabb kapcsolódásokról. A Jupiter retrográd energiája valamennyi csillagjegyben felébreszti a terhek elengedésének vágyát. A szerelmi horoszkóp alatt a Bika megtanulhatja, hogyan legyen határozottabb az igényeiben, a Mérleg elmélyítheti a kommunikációját, a Halak pedig felszabadulhat a múlt berögzülései alól.

