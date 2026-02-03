Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Jeffrey Epstein titkos gyerekei: felsőbbrendű faj létrehozásán munkálkodott a milliárdos ragadozó

botrány Jeffrey Epstein gyerek
2026.02.03.
Újabb sokkoló részletek derültek ki a Jeffrey Epstein-aktákból: a frissen nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a szexuális bűncselekményekkel vádolt milliárdos egyik áldozatától tíz perccel a szülés után elvették azt a gyermeket, akit Epstein nemzett. Az iratok alapján a pénzember megszállottan hitt abban, hogy saját DNS-éből „felsőbbrendű” utódokat hozhat létre.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett, több mint hárommillió oldalas Jeffrey Epstein-aktákban egy megrázó naplóbejegyzés is szerepel. Ezt egy nő írta, aki állítása szerint 2002 körül, 16–17 évesen életet adott egy kislánynak. A feljegyzések szerint a gyermeket szinte azonnal elszakították tőle, és soha többé nem látta.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein rengeteg ismert emberrel volt szoros kapcsolatban: barátjuk volta Michael Bolton is
Forrás: Getty Images

Jeffrey Epstein titkos gyerekei: nem tudni, hányan lehetnek

A naplóban az áldozat arról ír, hogy Jeffrey Epstein célja nem pusztán az volt, hogy áldozatait kontroll alatt tartsa, hanem egyfajta torz ideológiát akart megvalósítani. A milliárdos meggyőződése az volt, hogy genetikai állományával felsőbbrendű embereket hozhat létre. Az áldozat Epstein a gondolkodásmódját nyíltan a náci ideológiákhoz hasonlította. A dokumentumok megerősítik azokat a korábbi értesüléseket is, amelyek szerint Jeffrey Epstein tudósoknak beszélt arról, hogy új-mexikói birtokán nőket akar teherbe ejteni, hogy saját DNS-ét szétszórja a világban. Erről már 2019-ben is írt a New York Times. 

Az áldozat ügyvédei a naplót és a kapcsolódó dokumentumokat átadták a szövetségi ügyészeknek, akik Epstein és elítélt bűntársa, Ghislaine Maxwell ügyeit vizsgálták. A feljegyzések között egy 20 hetes terhességről készült ultrahangkép is szerepel.

A nő részletesen leírta a szülés körülményeit is. Beszámolója szerint injekciót kapott, és arra utasították, hogy nyomja el az érzéseit. Felidézte azt a pillanatot is, amikor meglátta a gyermekét: „Láttam a pici fejét, a karját, a lábát. Gyönyörű volt.” Később azt írta, minden emberi méltóságától megfosztották.

A most nyilvánosságra hozott iratok között szerepel egy különösen kényes e-mail is: ebben egy ismert brit közszereplő gratulál Epsteinnek egy kisfiú születéséhez, nem sokkal azután, hogy a milliárdos 2011-ben kiszabadult a börtönből. A levélben „szeretetét, barátságát és gratulációját” fejezi ki, arra hivatkozva, hogy a hírt egy közös ismerőstől hallotta. Soha nem erősítették meg azonban, hogy Epsteinnek voltak gyermekei, és a halála előtt készített végrendeletében sem szerepelnek utódok - írja a Daily Mail.

Jeffrey Epstein tökéletes utódokat akart nevelni

Az aktákból az is kiderül, hogy Jeffrey Epstein környezetében komolyan foglalkoztak mesterséges megtermékenyítéssel és meddőségi kezelésekkel. Több e-mailben részletes utasítások szerepelnek spermaadományozásról, időzítésről és orvosi procedúrákról. A dokumentumok szerint Epstein tudósokkal vette körül magát, vacsorákat szervezett, ahol tudományos szereplők és fiatal, képzett nők találkoztak – utóbbiakat lehetséges „anyáknak” tekintette. Egyeseknek még azt is elmondta, hogy halála után lefagyasztaná bizonyos testrészeit, és transzhumanizmust támogató szervezeteknek adományozná őket.

A levelezések alapján érdeklődése az eugenika felé hajlott, vagyis abban hitt, hogy az emberi faj szelektív módon „javítható”. Utolsó ismert könyvvásárlásai között szerepelt egy, a kiemelkedően sikeres gyermekek neveléséről szóló kötet is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Palvin Barbara után Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett több millió oldalas Epstein-dokumentumokban újabb magyar vonatkozásra bukkantak: Palvin Barbara után Mihalik Enikő neve is előkerült egy rövid e-mailváltásban.

Lányain élősködne Sarah Ferguson: Beatrix és Eugénia nem hajlandóak eltartani az anyjukat

Úgy tudni, hogy mindketten befogadnák, de külön háztartást nem finanszíroznak neki. Sarah Ferguson a lányaitól, Beatrixtől és Eugéniától vár segítséget.

"Csak vegyél feleségül" − Sarah Ferguson Epsteinnek írt botrányos üzenete napvilágot látott

Nyilvánosságra kerültek olyan e-mailek, amelyekben York volt hercegnéje közvetlen, bizalmas hangnemben kommunikált Jeffrey Epsteinnel azután, hogy az üzletember kiszabadult a börtönből. Sarah Ferguson szinte udvarolt a bűnözőnek.

 

