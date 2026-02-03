Jeffrey Epstein titkos gyerekei: felsőbbrendű faj létrehozásán munkálkodott a milliárdos ragadozó

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett, több mint hárommillió oldalas Jeffrey Epstein-aktákban egy megrázó naplóbejegyzés is szerepel. Ezt egy nő írta, aki állítása szerint 2002 körül, 16–17 évesen életet adott egy kislánynak. A feljegyzések szerint a gyermeket szinte azonnal elszakították tőle, és soha többé nem látta.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein rengeteg ismert emberrel volt szoros kapcsolatban: barátjuk volta Michael Bolton is

Forrás: Getty Images

Jeffrey Epstein titkos gyerekei: nem tudni, hányan lehetnek

A naplóban az áldozat arról ír, hogy Jeffrey Epstein célja nem pusztán az volt, hogy áldozatait kontroll alatt tartsa, hanem egyfajta torz ideológiát akart megvalósítani. A milliárdos meggyőződése az volt, hogy genetikai állományával felsőbbrendű embereket hozhat létre. Az áldozat Epstein a gondolkodásmódját nyíltan a náci ideológiákhoz hasonlította. A dokumentumok megerősítik azokat a korábbi értesüléseket is, amelyek szerint Jeffrey Epstein tudósoknak beszélt arról, hogy új-mexikói birtokán nőket akar teherbe ejteni, hogy saját DNS-ét szétszórja a világban. Erről már 2019-ben is írt a New York Times.

Az áldozat ügyvédei a naplót és a kapcsolódó dokumentumokat átadták a szövetségi ügyészeknek, akik Epstein és elítélt bűntársa, Ghislaine Maxwell ügyeit vizsgálták. A feljegyzések között egy 20 hetes terhességről készült ultrahangkép is szerepel.

A nő részletesen leírta a szülés körülményeit is. Beszámolója szerint injekciót kapott, és arra utasították, hogy nyomja el az érzéseit. Felidézte azt a pillanatot is, amikor meglátta a gyermekét: „Láttam a pici fejét, a karját, a lábát. Gyönyörű volt.” Később azt írta, minden emberi méltóságától megfosztották.

A most nyilvánosságra hozott iratok között szerepel egy különösen kényes e-mail is: ebben egy ismert brit közszereplő gratulál Epsteinnek egy kisfiú születéséhez, nem sokkal azután, hogy a milliárdos 2011-ben kiszabadult a börtönből. A levélben „szeretetét, barátságát és gratulációját” fejezi ki, arra hivatkozva, hogy a hírt egy közös ismerőstől hallotta. Soha nem erősítették meg azonban, hogy Epsteinnek voltak gyermekei, és a halála előtt készített végrendeletében sem szerepelnek utódok - írja a Daily Mail.