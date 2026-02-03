Milliók kedvence reménytelen szerelemről és társadalmi béklyókról – a Titanic a mai napig az egyik legikonikusabb romantikus filmdráma, melyen még 20 év múlva is képesek leszünk bőgni. De mi van, ha az AI kicsit átrendezi az eredeti sztorit?

Új befejezést kapott a Titanic az AI-tól.

Forrás: Getty Images

Hódítanak az AI videógenerátorok

Az AI (Artificial intelligence), vagyis a mesterséges intelligencia manapság mindenhol jelen van. Az AI megjósolta a 2026-os Golden Globe-nyerteseket (jóllehet elég pontatlanul), megalkotta a deepfake-irodalmat, ahol már fel sem lehet ismerni, hogy mely mondatok származnak valódi szerzőtől, sőt mostanában már a filmek világában is megjelent, megalkotta például a nagy sikerű sorozatnak, A szolgálólány meséjének eredeti szereplőit a regény alapján. A fiatal generáció a kérdéseit már nem a Google-nek vagy egyéb keresőmotoroknak teszi fel, hanem a Chat GPT-nek –mely mesterséges intelligencia alapú chatbotról már azt is tudhatod, hogy mit tenne, ha egy napra emberré válna.

Az AI segítségével újabban olyan generált videókat is készítenek, melyek lényege, hogy ismert történetek és filmek teljesen más kontextust vagy befejezést kapnak. Így született meg a Titanic alternatív befejezése is.

Titanic – kicsit másképp

Az AI az alábbi videóban azt mutatja meg, hogy vajon mi történt volna, ha nem Jack hal meg a katasztrófában, hanem Rose. Vagyis ha pontosítani akarunk, akkor tulajdonképpen azt láthatjuk a videóban, hogy nem csupán helyet cserélnek a szereplők, hanem Jack szó szerint lelöki az ajtóról Rose-t (amelyről amúgy is sok vita folyik, hogy vajon elbírta volna-e mindkettejüket), vagyis megöli szerelmét, hogy túlélje (mindezt kicsit túl dühösen teszi, szóval a kreálmány inkább tűnik egy heves és utólagos bosszútörténetnek, mint egy alternatív befejezésnek). Természetesen mielőtt belökte volna a fagyos vízbe az alvó Rose-t, még kivette a zsebéből a gyémánt nyakéket, amelyet New York-i való partra érése után komoly összegért el is ad .

Innentől pedig gazdagság és playboy-élet várja Jacket, aki vígan táncolgat és szivarozgat a körülötte legyeskedő hölgyek körében. A legszebb az egészben, hogy a videó végén még Caledon Hockley is feltűnik (tudod, a dúsgazdag férfi, akitől származik a gyémánt nyakék, és akit Rose kikosarazott Jackért), és valamilyen üzletet ajánl fel az immár gazdag Jacknek.

AI által generált alternatív befejezés a Titanichoz A kommentelők szerint ez a verzió igazolja, hogy hogyan juthatott el a Jacket játszó Leonardo DiCaprio A nagy Gatsby főszerepéig, ahol Jay Gatsbyt, a gazdag bulibárót alakítja. Akár tetszik neked ez a befejezés, akár nem, az kétségen felüli, hogy igen szórakoztató videók terjednek az interneten, melyek mind azt a kérdést járják körül, hogy „mi lett volna, ha…?”.

Ha még többet olvasnál a mesterséges intelligenciáról, akkor ezt se hagyd ki!