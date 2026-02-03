Kinevették, kizárták, mégis győzött – Így lett Elizabeth Blackwell, az első női orvos igazi úttörő

Általában akkor vesszük észre a társadalmi változásokat, amikor már nyakig elmerültünk benne. Az első női orvos, Elizabeth Blackwell megjelenése a szakmában valahol ennek a megnyilvánulása, mely nemcsak az orvostudomány fejlődéséről, de a női emancipációról is mesél. Lássuk, hogyan változtatta meg a szakmát egyszer és mindenkorra!

Az első női orvos, Elizabeth Blackwell emléktáblája.

Forrás: Getty Images

Elizabeth Blackwell élete 1821. február 3-án született Bristolban, 11 éves korában költöztek New Yorkba családjával.

Apja halála után tanárként kereste kenyerét, egy baráti beszélgetés terelte az orvoslás irányába.

Egyetemre csak poénból vették fel, keservesen megküzdött az 1849-ben szerzett diplomáért.

New Yorkban szegény nők és gyerekek részére alapított kórházat az első női orvos.

Női orvosképzést indított, 1810-ben halt meg Elizabeth Blackwell.

Nőgyógyászat és orvoslás a 19. században

Míg a korábbi évszázadokban hiedelmek, babonák és a népi gyógyászat határozta meg az orvoslást, addig a 19. században szépen lassan a tények lettek meghatározók. Egyetlen dolog azonban továbbra is állandó volt az orvostudományban: nem hagyták érvényesülni a nőket.

A bábák, szülésznők korábban képesek voltak kivívni a maguk szakmai megbecsülését, addig a 19. században teljes hátraarc mutatkozott. A nőgyógyászat úttörői egytől egyig férfiak voltak, akik sokszor igencsak megkérdőjelezhető módszerekkel kísérleteztek, számos esetben nem vették figyelembe a nők tapasztalatait. Ennél fogva a korai időkben sok volt a félrekezelés, haláleset.

Valamikor az 1940-es években megtörtént egy jelentéktelennek tűnő beszélgetés, ami fordulópontot jelentett az orvoslás történetében. Egy asszony a halálos ágyán azt mondta barátnőjének, hogyha női orvos kezelte volna nőgyógyászati problémáját, akkor valószínűleg túlélte volna betegségét.

Mit ad az ég, a barátnő nem volt más, mint Elizabeth Blackwell, aki pár évvel később elsőként szerzett orvosi diplomát nőként.

Elizabeth Blackwell családja és egyetemi évei

Egy viktoriánus korabeli nőtől leginkább azt várták el, hogy feleség és anya legyen, legfeljebb tanári szakmában tudtak érvényesülni. Ha nem történik meg az ominózus beszélgetés, talán Elizabeth Backwell sem vág neki az orvosi szakmának, bár a lány családi háttere is hozzátett lázadó szelleméhez.