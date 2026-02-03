Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stílus

Amikor eldurvul a buli: mutatjuk, milyen szettekben buliztak a sztárok a Grammy after partyján

WireImage - Brianna Bryson
stílus világsztárok after party Grammy-gála
Ha azt hitted, hogy a Grammy vörös szőnyegén mindent beleadtak a sztárok és már nem tudják fölülmúlni szettjeiket, akkor tévedsz! Mutatjuk, milyen elképesztő outfitekben buliztak a hírességek a Grammy-gála after partyján. Nézd meg galériánkban az est legdivatosabb sztárjait!

Lezajlott a Grammy-gála 2026, és ahogy az lenni szokott, az est második felvonása, a durva buli az exkluzív after partykon folytatódott. Itt a sztárok alaposan elengedték magukat: a nagyestélyik a gardróbban maradtak, és a hírességek merészebb, csillogóbb, lazább – de továbbra is elképesztően stílusos – szetteket öltöttek. Nézd meg, milyen csili-vili outfitekben buliztak kedvenc világsztárjaink az éjszaka legmenőbb partyjain!

Grammy-gála 2026 after party
Így zajlott a Grammy-gála 2026-os after partyja.
Forrás: Getty Images North America

A Grammy-gála 2026-os after partyja hatalmas buli volt

  • Február 1-jén volt Grammy-gála, az estet egy durva after party követte, ahova minden nagy világsztárt meghívtak.
  • Ha kíváncsi vagy, hogy bulizott Billie Eilish, Hailey Bieber, Paris Hilton és Justin Bieber, nézd meg galériánkban a képeket!

A Grammy-gála after partyján nem más szolgáltatta a bulit, mint Charli XCX és George Daniel, akik legendás DJ szettjeikről ismertek. Ahol ők zenélnek, ott minden és mindenki a feje tetejére áll. A fenti képen az ő párosukat láthatod egy elkapott pillanatfotón. A sztárvilág exkluzív after partyjai a diszkréciójukról ismertek. Bár az ilyen események elején vannak profi fotósok, akik miután a kötelező köröket lefutják, nem készítenek további képeket. A telefonos videózásokra is nagyon figyelnek, így egy bizonyos ponton túl nem tudhatjuk, mik történnek a buliban. 

Mit viseltek a sztárok a Grammy-gála after partyjára?

A Grammy vörös szőnyegén láthattunk elképesztően szexi villantásokat, gyönyörű ruhakölteményeket és hatalmas mellényúlásokat is.

Egyes sztárok az after partykra ugyan úgy kicsípik magukat, és dizájner darabokban jelennek meg, míg mások ( Justin Bieber) a kinyúlt melegítőjükben érkeznek meg. Ezen a bulin olyan furcsa párosokat láthattunk együtt, mint Martha Stewart és Billie Eilish vagy Lola Young és Shania Twain. Az eseményre az A-listás hírességeken kívül divatinfluenszerek, újonc zenészek és modellek is hivatalosak voltak. Így az after party egy sokkal lazább hangulatú, kevésbé formális rendezvény volt, ahol valószínűleg dress code sem volt megadva.

Kattints a galériára, és nézd meg, miben buliztak a világsztárok!

1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
1 / 19
Martha Stewart és Billie Eilish
GettyImages

Ahogy azt te is láthatod, a Grammy-gála vörös szőnyege csak a kezdet volt. A bulin végre megismerhettük a sztárok igazi stílusát és party személyiségét. Hailey Bieber miniruhájától kezdve, Benny Blanco csúnya outfitjéig mindent láthattunk. 

Tekints meg további after party cikkeinket is:

A vörös szőnyeg csak az előjáték volt: a Golden Globe után féktelen buli kezdődött – Fotókon a sztárok

Bulizás luxusstílusban! A Golden Globe 2026-os díjátadóját egy exkluzív after party követte, ahol kedvenc sztárjaink meztelen ruhákban jelentek meg.

Divat és villantások: a londoni divathét afterpartijának legpikánsabb outfitjei – GALÉRIA

Ilyen egy exkluzív afterparti, amin a divatvilág krémje tombol.

Palvin Barbi, Emily Ratajkowski, Lili Collins − Ők voltak a New York-i divathét legstílusosabb sztárjai

A napokban rengeteg hírességet láthattunk a kifutó első sorában, és most összegyűjtöttük a legstílusosabb vendégeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu