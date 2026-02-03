Amikor eldurvul a buli: mutatjuk, milyen szettekben buliztak a sztárok a Grammy after partyján

Lezajlott a Grammy-gála 2026, és ahogy az lenni szokott, az est második felvonása, a durva buli az exkluzív after partykon folytatódott. Itt a sztárok alaposan elengedték magukat: a nagyestélyik a gardróbban maradtak, és a hírességek merészebb, csillogóbb, lazább – de továbbra is elképesztően stílusos – szetteket öltöttek. Nézd meg, milyen csili-vili outfitekben buliztak kedvenc világsztárjaink az éjszaka legmenőbb partyjain!
A Grammy-gála 2026-os after partyja hatalmas buli volt
A Grammy-gála after partyján nem más szolgáltatta a bulit, mint Charli XCX és George Daniel, akik legendás DJ szettjeikről ismertek. Ahol ők zenélnek, ott minden és mindenki a feje tetejére áll. A fenti képen az ő párosukat láthatod egy elkapott pillanatfotón. A sztárvilág exkluzív after partyjai a diszkréciójukról ismertek. Bár az ilyen események elején vannak profi fotósok, akik miután a kötelező köröket lefutják, nem készítenek további képeket. A telefonos videózásokra is nagyon figyelnek, így egy bizonyos ponton túl nem tudhatjuk, mik történnek a buliban.
Mit viseltek a sztárok a Grammy-gála after partyjára?
A Grammy vörös szőnyegén láthattunk elképesztően szexi villantásokat, gyönyörű ruhakölteményeket és hatalmas mellényúlásokat is.
Egyes sztárok az after partykra ugyan úgy kicsípik magukat, és dizájner darabokban jelennek meg, míg mások ( Justin Bieber) a kinyúlt melegítőjükben érkeznek meg. Ezen a bulin olyan furcsa párosokat láthattunk együtt, mint Martha Stewart és Billie Eilish vagy Lola Young és Shania Twain. Az eseményre az A-listás hírességeken kívül divatinfluenszerek, újonc zenészek és modellek is hivatalosak voltak. Így az after party egy sokkal lazább hangulatú, kevésbé formális rendezvény volt, ahol valószínűleg dress code sem volt megadva.
Ahogy azt te is láthatod, a Grammy-gála vörös szőnyege csak a kezdet volt. A bulin végre megismerhettük a sztárok igazi stílusát és party személyiségét. Hailey Bieber miniruhájától kezdve, Benny Blanco csúnya outfitjéig mindent láthattunk.
