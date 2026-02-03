Amikor eldurvul a buli: mutatjuk, milyen szettekben buliztak a sztárok a Grammy after partyján

Lezajlott a Grammy-gála 2026, és ahogy az lenni szokott, az est második felvonása, a durva buli az exkluzív after partykon folytatódott. Itt a sztárok alaposan elengedték magukat: a nagyestélyik a gardróbban maradtak, és a hírességek merészebb, csillogóbb, lazább – de továbbra is elképesztően stílusos – szetteket öltöttek. Nézd meg, milyen csili-vili outfitekben buliztak kedvenc világsztárjaink az éjszaka legmenőbb partyjain!

Így zajlott a Grammy-gála 2026-os after partyja.

Forrás: Getty Images North America

A Grammy-gála 2026-os after partyja hatalmas buli volt Február 1-jén volt Grammy-gála, az estet egy durva after party követte, ahova minden nagy világsztárt meghívtak.

Ha kíváncsi vagy, hogy bulizott Billie Eilish, Hailey Bieber, Paris Hilton és Justin Bieber, nézd meg galériánkban a képeket!

A Grammy-gála after partyján nem más szolgáltatta a bulit, mint Charli XCX és George Daniel, akik legendás DJ szettjeikről ismertek. Ahol ők zenélnek, ott minden és mindenki a feje tetejére áll. A fenti képen az ő párosukat láthatod egy elkapott pillanatfotón. A sztárvilág exkluzív after partyjai a diszkréciójukról ismertek. Bár az ilyen események elején vannak profi fotósok, akik miután a kötelező köröket lefutják, nem készítenek további képeket. A telefonos videózásokra is nagyon figyelnek, így egy bizonyos ponton túl nem tudhatjuk, mik történnek a buliban.

Mit viseltek a sztárok a Grammy-gála after partyjára?

A Grammy vörös szőnyegén láthattunk elképesztően szexi villantásokat, gyönyörű ruhakölteményeket és hatalmas mellényúlásokat is.

Egyes sztárok az after partykra ugyan úgy kicsípik magukat, és dizájner darabokban jelennek meg, míg mások ( Justin Bieber) a kinyúlt melegítőjükben érkeznek meg. Ezen a bulin olyan furcsa párosokat láthattunk együtt, mint Martha Stewart és Billie Eilish vagy Lola Young és Shania Twain. Az eseményre az A-listás hírességeken kívül divatinfluenszerek, újonc zenészek és modellek is hivatalosak voltak. Így az after party egy sokkal lazább hangulatú, kevésbé formális rendezvény volt, ahol valószínűleg dress code sem volt megadva.