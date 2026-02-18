Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A flörtölő, a showman és a labrador – Az apukák 9 típusa: a te férjed melyik csoportba tartozik?

személyiség sztereotípia apa
Life
2026.02.18.
Manapság már egyáltalán nem ritka, hogy az apukák hozzák-viszik a gyerekeket az iskolába vagy épp a játszótéren ők lökik a hintát az édesanyák helyett. Ám ahogy a nők, úgy a férfiak sem egyformák. Elhoztuk a 9 apatípust, akivel tutira te is találkozol az iskola kapujában. A te férjed vajon melyik?

Míg régen a gyerekek iskolába vitele, a szülői értekezleteken való részvétel és a gyümölcsnap intézése az édesanyák dolga volt, addig manapság már teljesen átlagos, hogy az apák is ugyanannyira részt vesznek a gyerekek mindennapjaiban. Ez eredményezi azt a furcsa jelenséget is, hogy az iskola kapujában férfikoszorúban várakoznak a nők, a hímek pedig úgy parádéznak a nőknek – jelen esetben más anyukáknak – mintha a dzsungelben lennének. Az anyák azonban szemfülesek, és előjön bennük a gimnáziumi évek alatt szerzett tapasztalat. Kilenc csoportra osztották az apákat a viselkedésük szerint. Mutatjuk az apatípusokat.

egy menő apatípusú férfi, aki telefonál, míg mellette a kislánya tanul.
A te férjed melyik apatípusba illik bele? 
Forrás: Shutterstock

Apatípusok: a te férjed melyik csoportba tartozik?

Bár általában az alapján határozzuk meg, hogy egy férfi melyik apatípusba tartozik, hogy hogyan bánik a gyermekével, nemrég napvilágot látott egy újfajta kategorizálás is. Méghozzá az alapján, hogy az apukák hogyan viselkednek az iskolában, más szülők előtt. A nők 9 csoportot állapítottak meg a teljesség igénye nélkül – írja a DailyMail. A te férjed vajon közéjük tartozik? 

A flörtölő

Bármilyen meglepő (nem, nem az), az a férfi, aki flörtölőgép volt a házassága előtt, az bizony az marad utána is. Akkor is ha boldog a feleségével és már a gyerekéért megy az iskolába, továbbra is bókokkal halmozza el a nőket maga körül. Ez az, ami a flörtölő apatípust hajtja, ez adja a benzint a mindennapjaihoz. Így ha reggel meglát, az első dolga lesz, hogy megdicsérjen és elérje, hogy fülig érjen a szád. Neked csak egy dolgod van: ne dőlj be neki.

A showman

Ő az az apatípus, aki imád a figyelem középpontjában lenni. 

Az ő társaságában minden hangosabb, nagyobb és feltűnőbb. Állandóan szerepel és szimpátiát, elismerést akar kiváltani az emberekből.

 Ha egy gyerekzsúron nincs bohóc, de az egyik apuka komédiásként szórakoztatja a népet, akkor biztos lehetsz benne, hogy megtaláltad a showman-apukát. 

A krízisapuka

Ő az az apuka, aki úgy viselkedik, mintha állandóan vészhelyzet lenne. Még ha sikerül is becsengetésre odaérnie az iskolába a gyerekekkel, valószínűleg összevissza áll a hajuk, nincs rajtuk kabát vagy otthon maradt a váltásruhájuk. A krízisapuka néha kicsit nyers és durva, de valójában nagyon jó szándékú. 

menő apatípusba tartozó, laza apuka, mellette egy vonalzóval és a fiával
A menő apukák nem törődnek más szülőkkel vagy az iskolai feladatokkal. 
Forrás: Shutterstock

A menő

Megvannak azok a fiúk, akik a gimnázium legmenőbb diákjai voltak, sportoltak, mindenki odavolt értük és bárkit levettek a lábukról? Na ezek a férfiak apukaverzióban is léteznek. 

Ők azok, akik túl menők az iskolához és a szülői munkaközösséghez. Nem beszélnek, nem szólnak hozzá a dolgokhoz, nem mondanak véleményt.

Őt valójában nem érdekli semmi és nem ismeri a gyereke osztálytársainak szüleit sem, hiába a közös 8 év. A művészvilágban dolgozik vagy valamilyen nagy cég felső vezetésében, észrevenni pedig biztosan nem fog, ahogy gimiben sem tette volna.

Az arrogáns 

Van az az apukatípus, aki úgy próbál a figyelem középpontjába kerülni és rejtegetni a saját hiányosságait, hogy közben másokat sérteget. Persze ő azt mondja, hogy csak csipkelődik és ilyen a humora, valójában azonban borzasztóan kellemetlen a társasága és senki sem kedveli.

A beszédes

Ha nőben idegesítő az a típus, aki szerelmes a saját hangjába és állandóan csacsog, akkor pasiból ez az igazi kiállhatatlan kategória. A beszédes apa beavat az élete minden részletébe, tudod, hogy mikor és hova mennek nyaralni, ahogy a kutyájuk nevét is, ő viszont szinte semmit nem tud rólad. A szülőin automatikusan melléd ül, és mintha egy gombot nyomtak volna be rajta, elkezd pörögni a lemez. 

trófea apatípusú férfi viszi a gyerekeit az iskolába
A trófeaapa sokkal többet van jelen az iskolában, mint az anya, hiszen jobban ráér és ez élteti. 
Forrás: Shutterstock

Az elnyomott

Az örök áldozat, aki a felesége árnyékában él. Ő az, aki állandóan depressziós, el van nyomva és sosem elégedett semmivel. Bár borzasztóan unalmas egy idő után az állandó panaszkodása, valójában ő a játszótér és a szülői gyűlések lelke.

A trófea apa

A trófea apa az, akinek a felesége magasabb beosztásban dolgozik, mint ő, a férfi pedig valójában háztartásbeli. Még ha van is részmunkaidős állása, valószínűleg tartalomgyártó, így bőven van ideje a gyerekekkel foglalkozni. Ő az első, aki a csoportban visszaír az üzenetekre, ő szervezi a legjobb szülinapi zsúrokat, ő az SZMK vezetője és tulajdonképpen a nagy sikerű felesége melletti trófea.

A labradorapa

És végül jöjjön a kedvencünk, a labrador apatípus. Ő hűséges, édes és egyben játékos. A gyerekek mind szeretik őt, ahogy a szülők és a tanárok is. Ismeri mindenki nevét, és mindig ott van, hogy segítsen, ha kérik. Igazi apafigura, aki nyugodt, megbízható és kedves. 

A kérdés tehát már csak az, hogy a mi férjünk melyik a 9 közül? Mind szeretnénk azt hinni, hogy nem a flörtölő és nem az arrogáns, de az elnyomott se vetne ránk túl jó fényt. Addig azonban nem lehetünk biztosak abban, hogy milyen hatást kelt az iskolában, amíg meg nem kérdezünk róla másokat. Lehet, hogy itt az ideje elbeszélgetni erről a többi anyukával, ha nem akarunk egyszer csak meglepődni, hogy nem vagyunk hivatalosak egy szülői grillpartira.

