A flörtölő, a showman és a labrador – Az apukák 9 típusa: a te férjed melyik csoportba tartozik?

Míg régen a gyerekek iskolába vitele, a szülői értekezleteken való részvétel és a gyümölcsnap intézése az édesanyák dolga volt, addig manapság már teljesen átlagos, hogy az apák is ugyanannyira részt vesznek a gyerekek mindennapjaiban. Ez eredményezi azt a furcsa jelenséget is, hogy az iskola kapujában férfikoszorúban várakoznak a nők, a hímek pedig úgy parádéznak a nőknek – jelen esetben más anyukáknak – mintha a dzsungelben lennének. Az anyák azonban szemfülesek, és előjön bennük a gimnáziumi évek alatt szerzett tapasztalat. Kilenc csoportra osztották az apákat a viselkedésük szerint. Mutatjuk az apatípusokat.

A te férjed melyik apatípusba illik bele?

Forrás: Shutterstock

Apatípusok: a te férjed melyik csoportba tartozik?

Bár általában az alapján határozzuk meg, hogy egy férfi melyik apatípusba tartozik, hogy hogyan bánik a gyermekével, nemrég napvilágot látott egy újfajta kategorizálás is. Méghozzá az alapján, hogy az apukák hogyan viselkednek az iskolában, más szülők előtt. A nők 9 csoportot állapítottak meg a teljesség igénye nélkül – írja a DailyMail. A te férjed vajon közéjük tartozik?

A flörtölő

Bármilyen meglepő (nem, nem az), az a férfi, aki flörtölőgép volt a házassága előtt, az bizony az marad utána is. Akkor is ha boldog a feleségével és már a gyerekéért megy az iskolába, továbbra is bókokkal halmozza el a nőket maga körül. Ez az, ami a flörtölő apatípust hajtja, ez adja a benzint a mindennapjaihoz. Így ha reggel meglát, az első dolga lesz, hogy megdicsérjen és elérje, hogy fülig érjen a szád. Neked csak egy dolgod van: ne dőlj be neki.

A showman

Ő az az apatípus, aki imád a figyelem középpontjában lenni.

Az ő társaságában minden hangosabb, nagyobb és feltűnőbb. Állandóan szerepel és szimpátiát, elismerést akar kiváltani az emberekből.

Ha egy gyerekzsúron nincs bohóc, de az egyik apuka komédiásként szórakoztatja a népet, akkor biztos lehetsz benne, hogy megtaláltad a showman-apukát.

A krízisapuka

Ő az az apuka, aki úgy viselkedik, mintha állandóan vészhelyzet lenne. Még ha sikerül is becsengetésre odaérnie az iskolába a gyerekekkel, valószínűleg összevissza áll a hajuk, nincs rajtuk kabát vagy otthon maradt a váltásruhájuk. A krízisapuka néha kicsit nyers és durva, de valójában nagyon jó szándékú.