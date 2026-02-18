A flörtölő, a showman és a labrador – Az apukák 9 típusa: a te férjed melyik csoportba tartozik?

Míg régen a gyerekek iskolába vitele, a szülői értekezleteken való részvétel és a gyümölcsnap intézése az édesanyák dolga volt, addig manapság már teljesen átlagos, hogy az apák is ugyanannyira részt vesznek a gyerekek mindennapjaiban. Ez eredményezi azt a furcsa jelenséget is, hogy az iskola kapujában férfikoszorúban várakoznak a nők, a hímek pedig úgy parádéznak a nőknek – jelen esetben más anyukáknak – mintha a dzsungelben lennének. Az anyák azonban szemfülesek, és előjön bennük a gimnáziumi évek alatt szerzett tapasztalat. Kilenc csoportra osztották az apákat a viselkedésük szerint. Mutatjuk az apatípusokat.
Apatípusok: a te férjed melyik csoportba tartozik?
Bár általában az alapján határozzuk meg, hogy egy férfi melyik apatípusba tartozik, hogy hogyan bánik a gyermekével, nemrég napvilágot látott egy újfajta kategorizálás is. Méghozzá az alapján, hogy az apukák hogyan viselkednek az iskolában, más szülők előtt. A nők 9 csoportot állapítottak meg a teljesség igénye nélkül – írja a DailyMail. A te férjed vajon közéjük tartozik?
A flörtölő
Bármilyen meglepő (nem, nem az), az a férfi, aki flörtölőgép volt a házassága előtt, az bizony az marad utána is. Akkor is ha boldog a feleségével és már a gyerekéért megy az iskolába, továbbra is bókokkal halmozza el a nőket maga körül. Ez az, ami a flörtölő apatípust hajtja, ez adja a benzint a mindennapjaihoz. Így ha reggel meglát, az első dolga lesz, hogy megdicsérjen és elérje, hogy fülig érjen a szád. Neked csak egy dolgod van: ne dőlj be neki.
A showman
Ő az az apatípus, aki imád a figyelem középpontjában lenni.
Az ő társaságában minden hangosabb, nagyobb és feltűnőbb. Állandóan szerepel és szimpátiát, elismerést akar kiváltani az emberekből.
Ha egy gyerekzsúron nincs bohóc, de az egyik apuka komédiásként szórakoztatja a népet, akkor biztos lehetsz benne, hogy megtaláltad a showman-apukát.
A krízisapuka
Ő az az apuka, aki úgy viselkedik, mintha állandóan vészhelyzet lenne. Még ha sikerül is becsengetésre odaérnie az iskolába a gyerekekkel, valószínűleg összevissza áll a hajuk, nincs rajtuk kabát vagy otthon maradt a váltásruhájuk. A krízisapuka néha kicsit nyers és durva, de valójában nagyon jó szándékú.
A menő
Megvannak azok a fiúk, akik a gimnázium legmenőbb diákjai voltak, sportoltak, mindenki odavolt értük és bárkit levettek a lábukról? Na ezek a férfiak apukaverzióban is léteznek.
Ők azok, akik túl menők az iskolához és a szülői munkaközösséghez. Nem beszélnek, nem szólnak hozzá a dolgokhoz, nem mondanak véleményt.
Őt valójában nem érdekli semmi és nem ismeri a gyereke osztálytársainak szüleit sem, hiába a közös 8 év. A művészvilágban dolgozik vagy valamilyen nagy cég felső vezetésében, észrevenni pedig biztosan nem fog, ahogy gimiben sem tette volna.
Az arrogáns
Van az az apukatípus, aki úgy próbál a figyelem középpontjába kerülni és rejtegetni a saját hiányosságait, hogy közben másokat sérteget. Persze ő azt mondja, hogy csak csipkelődik és ilyen a humora, valójában azonban borzasztóan kellemetlen a társasága és senki sem kedveli.
A beszédes
Ha nőben idegesítő az a típus, aki szerelmes a saját hangjába és állandóan csacsog, akkor pasiból ez az igazi kiállhatatlan kategória. A beszédes apa beavat az élete minden részletébe, tudod, hogy mikor és hova mennek nyaralni, ahogy a kutyájuk nevét is, ő viszont szinte semmit nem tud rólad. A szülőin automatikusan melléd ül, és mintha egy gombot nyomtak volna be rajta, elkezd pörögni a lemez.
Az elnyomott
Az örök áldozat, aki a felesége árnyékában él. Ő az, aki állandóan depressziós, el van nyomva és sosem elégedett semmivel. Bár borzasztóan unalmas egy idő után az állandó panaszkodása, valójában ő a játszótér és a szülői gyűlések lelke.
A trófea apa
A trófea apa az, akinek a felesége magasabb beosztásban dolgozik, mint ő, a férfi pedig valójában háztartásbeli. Még ha van is részmunkaidős állása, valószínűleg tartalomgyártó, így bőven van ideje a gyerekekkel foglalkozni. Ő az első, aki a csoportban visszaír az üzenetekre, ő szervezi a legjobb szülinapi zsúrokat, ő az SZMK vezetője és tulajdonképpen a nagy sikerű felesége melletti trófea.
A labradorapa
És végül jöjjön a kedvencünk, a labrador apatípus. Ő hűséges, édes és egyben játékos. A gyerekek mind szeretik őt, ahogy a szülők és a tanárok is. Ismeri mindenki nevét, és mindig ott van, hogy segítsen, ha kérik. Igazi apafigura, aki nyugodt, megbízható és kedves.
A kérdés tehát már csak az, hogy a mi férjünk melyik a 9 közül? Mind szeretnénk azt hinni, hogy nem a flörtölő és nem az arrogáns, de az elnyomott se vetne ránk túl jó fényt. Addig azonban nem lehetünk biztosak abban, hogy milyen hatást kelt az iskolában, amíg meg nem kérdezünk róla másokat. Lehet, hogy itt az ideje elbeszélgetni erről a többi anyukával, ha nem akarunk egyszer csak meglepődni, hogy nem vagyunk hivatalosak egy szülői grillpartira.
Olvasd el további cikkeinket is a témában: