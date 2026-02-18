Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Minimalista öltözködés a közösségi médiában – Mi az a „low-energy dressing”, és hogyan működik?

A TikTokon és az Instagramon egyre látványosabb a változás a divat terén: visszafogott színek, leegyszerűsített vonalvezetésű, sallangmentes alapdarabok kerülnek előtérbe. Minimalista öltözködési stílus, amit egyszerűen elsajátíthatsz!

Az új trendirányzat, a „low-energy dressing” (kevés energiát ráfordító öltözködés) mögött nem csupán a praktikus, és kényelmes öltözködés igénye áll, sokak számára ez a mindennapi túlélés egyik eszközévé vált – ez a fajta minimalista öltözködési stílus különösen a hírességek világában figyelhető meg. A kérdés tehát: ez egy új divathóbort vagy válasz a modern élet miatti túlterheltségre?

Minimalista öltözködési trendirányzat, amely a feszengés-mentes ruházatot részesíti előnyben.
  • Visszatérnek az oversized felsők és a bő nadrágok
  • Meghökkentő stílusok helyett az egyszerűségen és a kényelmen van a hangsúly
  • A „low-energy” divattrend gyökerei a minimalizmushoz vagy a „csendes luxus” öltözködési stílushoz vezetnek vissza
  • Több mint divattrend: mentális okai is lehetnek, ha valaki ezt a stílust részesíti előnyben

Minimalista öltözködési trend, amely ezért kapta a „low-energy” nevet

A minimalista öltözködés egyszerű, letisztult és feszengésmentes öltözékek válogatása – elég egy gyors görgetés a TikTokon és máris szembejönnek velünk ezek a szettek: oversized pulóverek, bő nadrágok, monokróm vagy természetes színek. Mintha megilletődött volna a divat: a korábbi évek túlstilizált, sokszor meghökkentő és gyorsan változó mikrotrendjei után egy sokkal visszafogottabb irányzat látszik körvonalazódni. 

Ez a „low-energy dressing” – olyan öltözködési szemlélet, amely nem akar többet mutatni, mint amennyi energiánk éppen van. 

Honnan ered a low-energy öltözködési stílus? 

Az új divattrend nem egyik napról a másikra jelent meg. Gyökerei részben a minimalizmusban és a „quiet luxury”, azaz a csendes luxus irányzatában keresendők, de igazán a közösségi média gyorsította fel a terjedését.  A pandémia évei alatt sok minden megváltozott – normalizálódott az otthonos, kényelmes öltözködés – és sokan nem akartak vagy nem tudtak visszatérni a korábbi, merevebb divatszabályokhoz. Ezért egyre népszerűbbé vált a komfortos, de mégis stílusos öltözködés a hétköznapokban.
 

Ruhadarabok, amelyekkel az új minimalista irányzat szerint fogsz öltözködni

A minimalista öltözködés ruhatárában könnyed darabok jelennek meg. A hangsúly a puha, komfortos darabokon, és a laza szabásvonalakon van.

Előtérbe kerülnek:

A kiegészítők és a cipők is az egyszerűség elvet követik: kényelmesek, időtállók, nem igényelnek extra figyelmet. A színpaletta igazán visszafogott: bézs, szürke, barna, fekete, krém, és a földszínek dominálnak. 

A cél egyértelmű: nem a feltűnés, hanem hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. 

A low-energy stílus előnybe részesíti a kényelmesebb öltözéket, amely pár kiegészítővel könnyedén feldobható.
Hogyan teheted magadévá az új trendet a hétköznapokban?

A low-energy öltözködés egyik alapszabálya a kétlépéses formula:

  • egy kényelmesebb alapdarab: például leggings és pulóver
  • mellé egy klasszikusabb, felső öltözet: mint egy blézer vagy egy hosszabb kabát, mellény.

Érdemes olyan alapruhatárat kialakítani, mint egy kapszulagardrób: minden darab jól kombinálható a másikkal. A tudatos öltözködés is kulcsfontosságú: kevesebb, de jobb minőségű ruhadarabokkal sokkal több variációs lehetőséget teremthetünk. Minimális energiabefektetéssel érhetünk el harmonikus megjelenést. 

Trend vagy új életstílus?

Az új minimalista öltözködési irányzat jól tükrözi azt a generációt, amely a kiégés, az állandó ingerek és a bizonytalanság közepette próbál egyensúlyt találni. Jól tudjuk: az öltözködés ma már a lelkiállapotunk tükre. És ha valamiben komfortosan érezzük magunkat, akkor nincs szükség arra, hogy bármilyen trendhez alkalmazkodjunk — ezért is állhat közel sokunkhoz a low-energy öltözködési stílus.

Napjainkban a nők a látványos szereplés helyett előszeretettel választják a stabilitást adó, magabiztosságot sugalló, egyszerűbb darabokat: olyat, amelyet nem a külső elvárások, hanem a tudatos döntések formálnak.

