Minimalista öltözködés a közösségi médiában – Mi az a „low-energy dressing”, és hogyan működik?

Az új trendirányzat, a „low-energy dressing” (kevés energiát ráfordító öltözködés) mögött nem csupán a praktikus, és kényelmes öltözködés igénye áll, sokak számára ez a mindennapi túlélés egyik eszközévé vált – ez a fajta minimalista öltözködési stílus különösen a hírességek világában figyelhető meg. A kérdés tehát: ez egy új divathóbort vagy válasz a modern élet miatti túlterheltségre?
- Visszatérnek az oversized felsők és a bő nadrágok
- Meghökkentő stílusok helyett az egyszerűségen és a kényelmen van a hangsúly
- A „low-energy” divattrend gyökerei a minimalizmushoz vagy a „csendes luxus” öltözködési stílushoz vezetnek vissza
- Több mint divattrend: mentális okai is lehetnek, ha valaki ezt a stílust részesíti előnyben
Minimalista öltözködési trend, amely ezért kapta a „low-energy” nevet
A minimalista öltözködés egyszerű, letisztult és feszengésmentes öltözékek válogatása – elég egy gyors görgetés a TikTokon és máris szembejönnek velünk ezek a szettek: oversized pulóverek, bő nadrágok, monokróm vagy természetes színek. Mintha megilletődött volna a divat: a korábbi évek túlstilizált, sokszor meghökkentő és gyorsan változó mikrotrendjei után egy sokkal visszafogottabb irányzat látszik körvonalazódni.
Ez a „low-energy dressing” – olyan öltözködési szemlélet, amely nem akar többet mutatni, mint amennyi energiánk éppen van.
Honnan ered a low-energy öltözködési stílus?
Az új divattrend nem egyik napról a másikra jelent meg. Gyökerei részben a minimalizmusban és a „quiet luxury”, azaz a csendes luxus irányzatában keresendők, de igazán a közösségi média gyorsította fel a terjedését. A pandémia évei alatt sok minden megváltozott – normalizálódott az otthonos, kényelmes öltözködés – és sokan nem akartak vagy nem tudtak visszatérni a korábbi, merevebb divatszabályokhoz. Ezért egyre népszerűbbé vált a komfortos, de mégis stílusos öltözködés a hétköznapokban.
Ruhadarabok, amelyekkel az új minimalista irányzat szerint fogsz öltözködni
A minimalista öltözködés ruhatárában könnyed darabok jelennek meg. A hangsúly a puha, komfortos darabokon, és a laza szabásvonalakon van.
Előtérbe kerülnek:
- a kötött darabok,
- a pamut pulóverek, a jersey,
- bővebb nadrágok, akár kényelmesebb, szaggatott farmernadrágok
A kiegészítők és a cipők is az egyszerűség elvet követik: kényelmesek, időtállók, nem igényelnek extra figyelmet. A színpaletta igazán visszafogott: bézs, szürke, barna, fekete, krém, és a földszínek dominálnak.
A cél egyértelmű: nem a feltűnés, hanem hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Hogyan teheted magadévá az új trendet a hétköznapokban?
A low-energy öltözködés egyik alapszabálya a kétlépéses formula:
- egy kényelmesebb alapdarab: például leggings és pulóver
- mellé egy klasszikusabb, felső öltözet: mint egy blézer vagy egy hosszabb kabát, mellény.
Érdemes olyan alapruhatárat kialakítani, mint egy kapszulagardrób: minden darab jól kombinálható a másikkal. A tudatos öltözködés is kulcsfontosságú: kevesebb, de jobb minőségű ruhadarabokkal sokkal több variációs lehetőséget teremthetünk. Minimális energiabefektetéssel érhetünk el harmonikus megjelenést.
Trend vagy új életstílus?
Az új minimalista öltözködési irányzat jól tükrözi azt a generációt, amely a kiégés, az állandó ingerek és a bizonytalanság közepette próbál egyensúlyt találni. Jól tudjuk: az öltözködés ma már a lelkiállapotunk tükre. És ha valamiben komfortosan érezzük magunkat, akkor nincs szükség arra, hogy bármilyen trendhez alkalmazkodjunk — ezért is állhat közel sokunkhoz a low-energy öltözködési stílus.
Napjainkban a nők a látványos szereplés helyett előszeretettel választják a stabilitást adó, magabiztosságot sugalló, egyszerűbb darabokat: olyat, amelyet nem a külső elvárások, hanem a tudatos döntések formálnak.
Olvass még a minimalista öltözködésről és más divattrendekről: