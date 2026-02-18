Minimalista öltözködés a közösségi médiában – Mi az a „low-energy dressing”, és hogyan működik?

Az új trendirányzat, a „low-energy dressing” (kevés energiát ráfordító öltözködés) mögött nem csupán a praktikus, és kényelmes öltözködés igénye áll, sokak számára ez a mindennapi túlélés egyik eszközévé vált – ez a fajta minimalista öltözködési stílus különösen a hírességek világában figyelhető meg. A kérdés tehát: ez egy új divathóbort vagy válasz a modern élet miatti túlterheltségre?

Minimalista öltözködési trendirányzat, amely a feszengés-mentes ruházatot részesíti előnyben.

A minimalista öltözködés egyszerű, letisztult és feszengésmentes öltözékek válogatása – elég egy gyors görgetés a TikTokon és máris szembejönnek velünk ezek a szettek: oversized pulóverek, bő nadrágok, monokróm vagy természetes színek. Mintha megilletődött volna a divat: a korábbi évek túlstilizált, sokszor meghökkentő és gyorsan változó mikrotrendjei után egy sokkal visszafogottabb irányzat látszik körvonalazódni.

Ez a „low-energy dressing” – olyan öltözködési szemlélet, amely nem akar többet mutatni, mint amennyi energiánk éppen van.

Honnan ered a low-energy öltözködési stílus?

Az új divattrend nem egyik napról a másikra jelent meg. Gyökerei részben a minimalizmusban és a „quiet luxury”, azaz a csendes luxus irányzatában keresendők, de igazán a közösségi média gyorsította fel a terjedését. A pandémia évei alatt sok minden megváltozott – normalizálódott az otthonos, kényelmes öltözködés – és sokan nem akartak vagy nem tudtak visszatérni a korábbi, merevebb divatszabályokhoz. Ezért egyre népszerűbbé vált a komfortos, de mégis stílusos öltözködés a hétköznapokban.



Ruhadarabok, amelyekkel az új minimalista irányzat szerint fogsz öltözködni

A minimalista öltözködés ruhatárában könnyed darabok jelennek meg. A hangsúly a puha, komfortos darabokon, és a laza szabásvonalakon van.