A 2010-es évek divatja maga volt a földi pokol – Ne aggódj, ezek az outfitek egész biztosan nem térnek vissza

Pedig milyen menők voltak ezek 10-15 évvel ezelőtt! Ma viszont, ha bárki emlékeztet a 2010-es évek divatjának kellemetlen ködfelhőjére, akkor egyből kínosan elhúzzuk a szánkat, mondván hogy „hát, ezt is inkább elfelejteném”.
A 2010-es évek divatja
- Ma már kínosan emlékszünk vissza arra, ami egykor divatosnak számított.
- A 2000-es évek divatja is okozott traumatikus pillanatokat, ez pedig a 2010-es években sem volt másként.
- Bár nehéz a választás, elhoztuk a 8 leggázabb divattrendet a 2010-es évekből. Ez a lista természetesen szubjektív.
2010-es évek divatja, ami akkor elképesztő trendinek számított
Emlékszel még a Tumblr időszakára? Mindenki felülről fotózta magát, peace jelet mutatva. Ha pedig egy menő lány fekete kalapot vett fel, akkor olyan féltékenyek voltunk rá, hogy csak na. A divattrendeken felül persze más is megkérdőjelezhető volt. Akkoriban volt például a szemöldöktörténelem leggázabb formája.
A cakey sminket viselő lányok, vagyis akiknek az arcáról omladozott a sminkvakolat, ugyanis olyan vastag és eldolgozatlan szemöldököket rajzoltak maguknak, hogy azok inkább hasonlítottak kitárt madárszárnyakra, mint szemöldökökre.
Lefelé vezető divatspirál
Azért a 2000-es években is láttunk egy-két gyöngyszemet, melyek fogalmunk sincs, hogy hogyan, de visszatértek a divatba. Ilyen például a magas sarkú sportcipő is, amit még a 2010-es évek elején is hordtak az „igazán divatos” emberek, ám – a legnagyobb örömünkre – már 2025-ben is kapható ez a termék.
A leggázabb divattrendek a 2010-es évekből
A lista szinte végeéláthatatlannak tűnik, de megpróbáltuk kiválasztani a 8 legszaftosabb divattrendet a 2010-es évekből, amik reméljük soha nem térnek vissza a divatba. De nyugi, olyan basic dolog, mint a csőnadrág, nem fog szerepelni a listán, bármennyire is erősen ég bennünk az utálat a nadrágtípus iránt. Vigyázat, a cringe-faktort maxra tekertük!
1. Galaxismintás leggings
A leggingsek külön is kiemelt helyet érdemelnének a listán, de sajnos ez a ruhadarab ismét zöld utat kapott, úgyhogy szigorúan csak a klasszikus galaxismintás leggingsről lesz szó. Emlékszel, amikor minden boltban ezt lehetett kapni? Te pedig könyörögtél anyukádnak, hogy vegye meg, mert
csak úgy lehettél igazán menő, ha ehhez a nadrághoz egy fekete szegecses bőrdzsekit vettél fel, na meg persze egy körsálat és egy buggyos sapkát, alulra meg egy szegecses platform bokacipőt, hogy a Lady Gaga-stílus legalább a cipőd által képviseltetve legyen. Igazán jó kombó, ugye?
2. Háremnadrág
Justin Bieber elég erősen uralta ezt a korszakot, ami azt jelentette, hogy az összes pávafiú az ő stílusát utánozta. Az akkor még tini énekesnek pedig ekkoriban a háremnadrág, vagy más néven „trottyos gatya" volt a kedvenc ruhadarabja.
A legjobb az volt, amikor ez a nadrág az oldalt felnyírt, ám felül hosszan meghagyott és ecsetként felállított „pávahajjal” párosult.
3. Peplum minden mennyiségben
Ha „elegáns” akartál lenni akkor természetesen peplumot vettél fel. A kor szegecsimádata mellett pedig akkor voltál igazán vagány, ha a peplumod is szegecses volt. Ehhez pedig természetesen teljes smink dukált, melyet egy random hétköznap is képesek voltunk feldobni a suliba, csak azért, hogy a kiszemeltünknek úgy leessen az álla az „elegáns” szettünktől, mint az amerikai romkomokban a hősszerelmesé, aki meglátja az eddig csúnyaként elkönyvelt lányt a szemüvege nélkül, kisminkelve és estélyi ruhába felöltözve. A legviccesebb az egészben, hogy ma már ezt a ruhadarabot a pasik kifejezetten utálják.
4. Mellény mindenhez is
A fekete mellény semmilyen eleganciát nem adott hozzá a szetthez, ez csupán egy továbbfejlesztett Avril Lavigne-effektus volt. Persze volt, amikor a mellényhez az énekesnő ismérve, a nyakkendő is dukált, ezzel viszont már egy Chad Dylan Cooperhez hasonlító, Disney-csatornás hatást érhettünk el.
5. Csíkos partyszemüveg
Bár semmilyen funkciót nem töltött be ez a szemüveg, mégis hatalmas durranás volt a 2010-es években. Még a Mizuval berobbanó Fluor Tominak is ez volt az egyik állandó kiegészítője.
6. Baglyos ékszerek
A baglyos és a bajszos kiegészítők a 2010-es évek elmaradhatatlan elemei voltak. A hosszú, belógó nyakláncok, melyeken egy nagy bagoly vagy egy fekete pödört bajusz volt, olyan hatást keltettek, mintha igenis minden nap a kifutón lennénk. Ha ez párosult egy fekete kalappal, akkor bizony szem nem maradt szárazon, és rögtön csinálni kellett egy csücsörítős szelfit.
7. Indokolatlanul nagy nyakláncok
Az indokolatlanul nagy kövekkel kirakott nyakláncokat egy teljesen hétköznapi szetthez is képesek voltunk felvenni, hiszen azt hittük, hogy majd ezzel lesz igazán előkelő a kinézetünk. Ja és természetesen az sem érdekelt minket, hogy milyen a felsőnk kivágása, ha az óriási nyaklánc rálógott a csíkos mintás pólóra, akkor sem volt semmi problémánk.
8. Hosszú szárú tornacipős csizma
Ha hosszú szárú tornacipős csizmát viseltél, akkor mindenki tudta, hogy te nem olyan lány vagy, mint a többiek. Különc vagy és lázadó. És e mondat közben természetesen szükséges a Debby Ryan-féle notórius mozdulat: a haj fül mögé tűrése.
