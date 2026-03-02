A 2010-es évek divatja maga volt a földi pokol – Ne aggódj, ezek az outfitek egész biztosan nem térnek vissza

Pedig milyen menők voltak ezek 10-15 évvel ezelőtt! Ma viszont, ha bárki emlékeztet a 2010-es évek divatjának kellemetlen ködfelhőjére, akkor egyből kínosan elhúzzuk a szánkat, mondván hogy „hát, ezt is inkább elfelejteném”.

A 2010-es évek divattrendjeinek voltak mélypontjai.

Forrás: MW/insta

A 2010-es évek divatja Ma már kínosan emlékszünk vissza arra, ami egykor divatosnak számított.

A 2000-es évek divatja is okozott traumatikus pillanatokat, ez pedig a 2010-es években sem volt másként.

Bár nehéz a választás, elhoztuk a 8 leggázabb divattrendet a 2010-es évekből. Ez a lista természetesen szubjektív.

2010-es évek divatja, ami akkor elképesztő trendinek számított

Emlékszel még a Tumblr időszakára? Mindenki felülről fotózta magát, peace jelet mutatva. Ha pedig egy menő lány fekete kalapot vett fel, akkor olyan féltékenyek voltunk rá, hogy csak na. A divattrendeken felül persze más is megkérdőjelezhető volt. Akkoriban volt például a szemöldöktörténelem leggázabb formája.

A cakey sminket viselő lányok, vagyis akiknek az arcáról omladozott a sminkvakolat, ugyanis olyan vastag és eldolgozatlan szemöldököket rajzoltak maguknak, hogy azok inkább hasonlítottak kitárt madárszárnyakra, mint szemöldökökre.

Lefelé vezető divatspirál

Azért a 2000-es években is láttunk egy-két gyöngyszemet, melyek fogalmunk sincs, hogy hogyan, de visszatértek a divatba. Ilyen például a magas sarkú sportcipő is, amit még a 2010-es évek elején is hordtak az „igazán divatos” emberek, ám – a legnagyobb örömünkre – már 2025-ben is kapható ez a termék.

A leggázabb divattrendek a 2010-es évekből

A lista szinte végeéláthatatlannak tűnik, de megpróbáltuk kiválasztani a 8 legszaftosabb divattrendet a 2010-es évekből, amik reméljük soha nem térnek vissza a divatba. De nyugi, olyan basic dolog, mint a csőnadrág, nem fog szerepelni a listán, bármennyire is erősen ég bennünk az utálat a nadrágtípus iránt. Vigyázat, a cringe-faktort maxra tekertük!

1. Galaxismintás leggings

A leggingsek külön is kiemelt helyet érdemelnének a listán, de sajnos ez a ruhadarab ismét zöld utat kapott, úgyhogy szigorúan csak a klasszikus galaxismintás leggingsről lesz szó. Emlékszel, amikor minden boltban ezt lehetett kapni? Te pedig könyörögtél anyukádnak, hogy vegye meg, mert