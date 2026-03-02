David Beckhamék nem hagyják, hogy a családi viszály rányomja a bélyegét az életükre

A bennfentes most arról beszélt, hogy Victoria és David Beckham az elmúlt heteket arra szánta, hogy megerősítsék a családjuk egységét és minél több időt tölthessenek a kislányukkal, Harperrel, és a két kisebbik fiukkal, Cruzzal és Romeo Beckhammel. A forrás szerint a szülők levonták a szükséges tanulságokat a viszályból és arra jutottak, hogy semmi sem fontosabb a családnál.
A Beckham családi viszály friss hírei
- Néhány hónapja Brooklyn Beckham letörölte minden rokonát a közösségi médiában, és a szüleivel csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni
- Januárban végérvényesen felégetett maga mögött minden hidat, amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre
- Nem sokkal később kiderült, hogy a tékozló fiú botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Meghan Markle és Harry herceg nyomdokaiba lépjen
- Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz főszereplőjévé vált a botránynak, miután nyilvánosságra került, hogy a szülők nem támogatták az ifjú házaspár kapcsolatát, és később az örökösnő édesapjának egyik kastélyába költöztek a Beckham család elől. A rokonok szerint az egész konfliktus mögött Nicola áll, aki átvette az irányítást Brooklyntól.
- Eközben Victoria és David Beckham exkluzív szülinapi bulit tartottak Cruz Beckhamnek, Romeo Beckham pedig meghódította a kifutókat a London Fashion Week 2026-os záróbemutatóján
- A büszke szülők végig támogatták a fiukat a szakmai előmenetelében és folyamatosan megosztották a vele kapcsolatos híreket a közösségi médiában
David Beckham és Victoria Beckham támogatja a gyermekeik szakmai előmenetelét
Most a család egyik ismerőse arról beszélt a Mirrornak, hogy Victoriáék tudatosan döntöttek úgy, hogy a gyerekeiket helyezik előtérbe.
„Csak így tudják kezelni a kialakult helyzetet. Meg akarják mutatni Brooklynnak, hogy ők egy egységes család, és a köztük kialakult szakadék nem fogja megtörni őket. David és Victoria bebizonyítják, hogy mennyire imádják a gyerekeiket és támogatják őket, bármilyen döntést is hoznak az életükben vagy a karrierjükben" - nyilatkozta a forrás a lapnak. A bennfentes arról is beszámolt, hogy Romeo modellkedése mellett Cruz zenei pályája is központi szerepet játszik a családban. Victoria Beckham ugyanis személyesen egyengeti a fia útját a sztárság felé. A 21 éves Cruz pedig múlt hét szerdán már letette a kézjegyét a zenei világban, amikor a The Breakers nevű zenekarával megkezdte az első turnésorozatát.
További érdekességeket a Beckham családról itt tudtok elolvasni: