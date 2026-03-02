David Beckhamék nem hagyják, hogy a családi viszály rányomja a bélyegét az életükre

A bennfentes most arról beszélt, hogy Victoria és David Beckham az elmúlt heteket arra szánta, hogy megerősítsék a családjuk egységét és minél több időt tölthessenek a kislányukkal, Harperrel, és a két kisebbik fiukkal, Cruzzal és Romeo Beckhammel. A forrás szerint a szülők levonták a szükséges tanulságokat a viszályból és arra jutottak, hogy semmi sem fontosabb a családnál.

David Beckham és a felesége az elmúlt hetekben rengeteg időt töltöttek a gyermekeikkel

Forrás: Instagram

David Beckham és Victoria Beckham támogatja a gyermekeik szakmai előmenetelét

Most a család egyik ismerőse arról beszélt a Mirrornak, hogy Victoriáék tudatosan döntöttek úgy, hogy a gyerekeiket helyezik előtérbe.

„Csak így tudják kezelni a kialakult helyzetet. Meg akarják mutatni Brooklynnak, hogy ők egy egységes család, és a köztük kialakult szakadék nem fogja megtörni őket. David és Victoria bebizonyítják, hogy mennyire imádják a gyerekeiket és támogatják őket, bármilyen döntést is hoznak az életükben vagy a karrierjükben" - nyilatkozta a forrás a lapnak. A bennfentes arról is beszámolt, hogy Romeo modellkedése mellett Cruz zenei pályája is központi szerepet játszik a családban. Victoria Beckham ugyanis személyesen egyengeti a fia útját a sztárság felé. A 21 éves Cruz pedig múlt hét szerdán már letette a kézjegyét a zenei világban, amikor a The Breakers nevű zenekarával megkezdte az első turnésorozatát.