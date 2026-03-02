Melyik sorozatbeli páros vagytok a barátnőddel? — A személyiségtesztből kiderül

Imádjátok egymást a legjobb barátnőddel és jóban-rosszban összetartotok? Ha kíváncsi vagy, hogy melyik ikonikus sorozatbarátság karakterei lennétek, akkor töltsd ki a személyiségtesztünket!

A Pletykafészekből ismert ikonikus barátnők: Serena és Blair — Derítsétek ki a személyiségteszttel, hogy olyan barátok vagytok-e, mint ők.

Forrás: Getty Images North America

Személyiségteszt: sorozatok emlékezetes barátnőpárosai

Kifejezetten csajos sorozatokból kiválogattuk azokat a legendás barátnőpárosokat, akik mindig ott voltak egymásnak évadokon keresztül, mivel mély barátnői kötelék alakult ki közöttük. Hiába volt köztük néha konfliktus, együttes erővel mindig megoldották a felmerülő problémákat. Ők azok a barátnők, akik képernyők millióin mutatták be, hogyan erősítsék és támogassák egymást még akkor is, amikor már semmi remény nem maradt. A sors egymáshoz rendelte őket, így kiegészítve a lelki társukat még a nézeteltérések és apróbb különbségek ellenére is mindig a kapcsolatukat tartották szem előtt. Töltsétek ki a tesztet, hogy kiderüljön, hogy melyik feledhetetlen barátnőpáros van jelen a ti kapcsolatotokat!

Íme, a teszt!

Hogyan jellemeznéd a barátságotokat?

A) Voltak köztetek konfliktusok, de nem tudnátok egymás nélkül élni.

B) Különbözőek vagytok, de imádtok közösen nevetni, szórakozni.

C) Szoros kötelék van köztetek és minden apróságot azonnal megbeszéltek.

D) Mindig kihúzzátok egymást a csávából bármiről is legyen szó.

Mit szeretsz legjobban csinálni a barátnőddel?

A) Kiöltözni és elmenni egy nagy társasági eseményre.

B) Egymás nappalijában társasozni és sorozatozni.

C) Egy koktélbárban kibeszélni a pasikat.

D) Új élményeket szerezni, mindenféle kalandba keveredni.

Mit csinálsz, ha a barátnődnek rossz napja van?

A) Elviszed kikapcsolódni a legújabb partihelyre.

B) Sorozatmaratont tartotok rengeteg fagyival és pizzával.

C) Azonnal foglalsz egy szobát egy wellness szállodában, hogy feltöltődjön a lelketek és a testetek is.

D) Elmész vele egy extrém helyre, mondjuk vidámparkba, hogy az adrenalin elfeledtesse minden problémáját.

Mi a kedvenc helyetek?

A) Egy belvárosi bár, ami a tetőteraszon van.

B) Egy közeli kis, kuckós kávézó.

C) Egy klub, ahova gyakran eljártok.

D) Nincs kedvenc helyetek, szerettek az egész városban csavarogni.