A születési hónapod elárulja: ezt utálják benned az ismerőseid

Nyugi, attól, hogy most fény derül a legrosszabb tulajdonságodra, még nem leszel rosszabb ember – csak emberibb leszel. Hiszen senki sem tökéletes! De lássuk, mit ruházott rád a születési hónapod!

Ideje szembenézned a legrosszabb tulajdonságaiddal! A születési hónapod most elárulja, hogy mik ezek.

Forrás: Shutterstock

A születési hónapod és te – Mi az eredmény?

Bizony nemcsak a csillagjegyünknek és az asztrológiának köszönhetjük a legfontosabb személyiségjegyeinket vagy a körülöttünk lévő, sorsfordító eseményeket.

Sokszor megesik, hogy a születési hónapunk nyúl bele kicsit az életünkbe. Így lehetsz te márciusi Halak vagy Kos, néhány aspektusban csak az számít, hogy márciusi ég alatt születtél.

Ez meghatározhatja azt is hogy milyen emberfeletti tulajdonság jellemez téged, milyen személyiségjegy segít téged a siker felé vezető úton, vagy éppen hogyan tudod bemanifesztálni a sikert a szerencseszíned alapján. Míg a horoszkópod olyan rejtélyeket is fel tud fedni, hogy mikor érsz el egy igen fontos pillanathoz, vagy hogy éppen egészséges párkapcsolatban élsz-e, addig a születési hónapod inkább a személyiségjegyeidre van ráhatással. De mit is jelent ez pontosan?

Mi a rossz tulajdonságom a születési hónapom szerint? Ideje felfedni a titkot: tudd meg, hogy milyen bélyeget nyomott rád már születésedkor az univerzum, mely azóta a személyiséged részévév vált. Vagyis mi az a tulajdonságod, amit a barátaid kevésbé tudnak elviselni?

Január

Fegyelmezett és céltudatos vagy, ugyanakkor sokak szerint túl merev is. Néha jót tenne, ha lazítanál és elengednéd a folyamatos kontrollmániád.

Február

Különleges és kreatív vagy, de az ismerőseid szerint sokszor kiszámíthatatlanul viselkedsz. Nálad soha nem lehet tudni, hogy mire kell számítani, a folytonos utolsó pillanatos megoldásaid pedig igen nagy kutyaszorítóba kényszerítik a barátaidat.

Március

Érzékeny lelkű álmodozó vagy, a világot is megváltanád szíved szerint, viszont gyakran túl érzelmes vagy. Ideje belátnod, hogy nem mindenki akar lelkizni, és ha valaki nem akarja rád bízni a lelke legféltettebb titkát, az nem ellened szól. Csavard le a people pleaser éned!

Április

Tele vagy energiával és szenvedéllyel, ám sokak szemében túl impulzív, sőt sok esetben hirtelen haragú is vagy. Előbb gondolkodj, aztán beszélj!