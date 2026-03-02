A születési hónapod elárulja: ezt utálják benned az ismerőseid

Nyugi, attól, hogy most fény derül a legrosszabb tulajdonságodra, még nem leszel rosszabb ember – csak emberibb leszel. Hiszen senki sem tökéletes! De lássuk, mit ruházott rád a születési hónapod!
A születési hónapod és te – Mi az eredmény?
Bizony nemcsak a csillagjegyünknek és az asztrológiának köszönhetjük a legfontosabb személyiségjegyeinket vagy a körülöttünk lévő, sorsfordító eseményeket.
Sokszor megesik, hogy a születési hónapunk nyúl bele kicsit az életünkbe. Így lehetsz te márciusi Halak vagy Kos, néhány aspektusban csak az számít, hogy márciusi ég alatt születtél.
Ez meghatározhatja azt is hogy milyen emberfeletti tulajdonság jellemez téged, milyen személyiségjegy segít téged a siker felé vezető úton, vagy éppen hogyan tudod bemanifesztálni a sikert a szerencseszíned alapján. Míg a horoszkópod olyan rejtélyeket is fel tud fedni, hogy mikor érsz el egy igen fontos pillanathoz, vagy hogy éppen egészséges párkapcsolatban élsz-e, addig a születési hónapod inkább a személyiségjegyeidre van ráhatással. De mit is jelent ez pontosan?
Mi a rossz tulajdonságom a születési hónapom szerint?
Ideje felfedni a titkot: tudd meg, hogy milyen bélyeget nyomott rád már születésedkor az univerzum, mely azóta a személyiséged részévév vált. Vagyis mi az a tulajdonságod, amit a barátaid kevésbé tudnak elviselni?
Január
Fegyelmezett és céltudatos vagy, ugyanakkor sokak szerint túl merev is. Néha jót tenne, ha lazítanál és elengednéd a folyamatos kontrollmániád.
Február
Különleges és kreatív vagy, de az ismerőseid szerint sokszor kiszámíthatatlanul viselkedsz. Nálad soha nem lehet tudni, hogy mire kell számítani, a folytonos utolsó pillanatos megoldásaid pedig igen nagy kutyaszorítóba kényszerítik a barátaidat.
Március
Érzékeny lelkű álmodozó vagy, a világot is megváltanád szíved szerint, viszont gyakran túl érzelmes vagy. Ideje belátnod, hogy nem mindenki akar lelkizni, és ha valaki nem akarja rád bízni a lelke legféltettebb titkát, az nem ellened szól. Csavard le a people pleaser éned!
Április
Tele vagy energiával és szenvedéllyel, ám sokak szemében túl impulzív, sőt sok esetben hirtelen haragú is vagy. Előbb gondolkodj, aztán beszélj!
Május
Makacs vagy, mint egy öszvér – ezt már biztosan hallottad. A barátaid szerint képtelen vagy arra, hogy beismerd a hibád vagy engedj a másiknak. Az érzelmi zsarolás pedig csak kifejezetten fokozza ezt a helyzetet.
Június
Beszédes, vicces és társasági ember vagy, de néha túl sokat beszélsz. Igen, más is szóhoz szeretne jutni. A néha fel-feltünedező linkséged pedig nem segít a helyzeten.
Július
Gondoskodó és érzelmes vagy, viszont imádsz magadról beszélni és érzékenyebb vagy a kelleténél. Egy fél mondaton is be tudsz rágni, de a lehető legteátrálisabb módon. Az ajtócsapkodást és a tányértörögetést ideje elfelejtened!
Augusztus
Még a fákat is megsimogatod, hogy jobb legyen a világnak – ezt az elvarázsoltságod szeretik benned az ismerőseid, ugyanakkor ez néha át tud menni a ló túloldalára is. Ha túl sokat létezel egy másik univerzumban, akkor azt az itteni kapcsolataid bánják.
Szeptember
Bájos és törődő vagy, viszont hajlamos vagy mindent és mindenkit kritizálni, ha az szembemegy a te szeszélyes gondolatvilágoddal. Néha érdemes lenyugodni, és nagyobb tekintettel lenni a körülötted lévő világra.
Október
Kedves és diplomatikus vagy, viszont mindenki tudja, hogy döntésképtelen is. Igen vagy nem – néha csak rád ordítanának az emberek, hogy „válassz már!”.
November
Titokzatos és szenvedélyes, ám az ismerőseid szerint túl intenzív vagy. Nem mindenki bírja a lelki mélységeid, azt pedig főleg nem, hogy ebbe másokat is belevinnél!
December
Örök optimista és jókedvű vagy, de sokak szemében igencsak felelőtlennek tűnsz. Néha nem ártana komolyabban venni a dolgokat, elvégre felnőtt ember vagy, nem egy gyermek!
A születési hónapod áldozataként
Ideje szembenézned ezekkel a tulajdonságokkal, hiszen ha kontrollálod őket, akkor nem fognak annyira falra mászni tőled a barátaid. Lehet, hogy eddig nem merték felhívni ezekre a figyelmed, de a születési hónapod nem kímél – most felfedte az leplet a személyiségedről!
