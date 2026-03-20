Egy csipetnyi csipke – Elég egy apró részlet, hogy feldobd a hétköznapokat!

A csipke idén tavasszal nemcsak kiegészítőként, hanem főszereplőként hódít. A finom, fehérnemű-inspirálta szatén darabok érzéki, mégis elegáns hangulatot csempésznek a hétköznapi szettekbe. Egy csipkés top vagy ruha könnyedén feldobja a legegyszerűbb farmeres összeállítást is, miközben nőies és kifinomult marad. Nem kell túlgondolni: már egy-egy apró csipkés részlet is elég ahhoz, hogy különlegesebbnek érezzük magunkat. Ha igazán trendi szeretnél lenni idén tavasszal, adj esélyt ennek a lágy, romantikus stílusnak.
Csipkedivat 2026– A szezon legromantikusabb trendje
Csipke harisnya formájában, a körmödön és a lakásodban – bárhol használod, mindenhol sikered lesz vele!
Kombináld bátran sportosabb darabokkal is, például egy oversize blézerrel vagy sneakerrel, így modern, kontrasztos hatást érhetsz el. A pasztell árnyalatok és a klasszikus fekete-fehér párosítás különösen jól kiemelik a csipke finomságát. Ez a trend tökéletes választás, ha egy kis romantikát és könnyedséget vinnél a tavaszi megjelenésedbe. Segítünk egy kicsit ezzel a montázzsal, ahol a szezon legmenőbb csipkés darabjait válogattuk össze.
További divatinspirációkért kattints a cikkekre!