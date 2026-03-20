Egy csipetnyi csipke – Elég egy apró részlet, hogy feldobd a hétköznapokat!

A csipke idén tavasszal nemcsak kiegészítőként, hanem főszereplőként hódít. A finom, fehérnemű-inspirálta szatén darabok érzéki, mégis elegáns hangulatot csempésznek a hétköznapi szettekbe. Egy csipkés top vagy ruha könnyedén feldobja a legegyszerűbb farmeres összeállítást is, miközben nőies és kifinomult marad. Nem kell túlgondolni: már egy-egy apró csipkés részlet is elég ahhoz, hogy különlegesebbnek érezzük magunkat. Ha igazán trendi szeretnél lenni idén tavasszal, adj esélyt ennek a lágy, romantikus stílusnak.

Forrás: Shutterstock

Csipkedivat 2026– A szezon legromantikusabb trendje

Csipke harisnya formájában, a körmödön és a lakásodban – bárhol használod, mindenhol sikered lesz vele!

Kombináld bátran sportosabb darabokkal is, például egy oversize blézerrel vagy sneakerrel, így modern, kontrasztos hatást érhetsz el. A pasztell árnyalatok és a klasszikus fekete-fehér párosítás különösen jól kiemelik a csipke finomságát. Ez a trend tökéletes választás, ha egy kis romantikát és könnyedséget vinnél a tavaszi megjelenésedbe. Segítünk egy kicsit ezzel a montázzsal, ahol a szezon legmenőbb csipkés darabjait válogattuk össze.

1. Fülbevaló Reserved, 3595 Ft, 2. Aszimmetrikus szoknya Zara, 10 995 Ft, 3. Nadrág Bonprix, 13 990 Ft, 4. Csipkeszegélyes póló Reserved, 8995 Ft, 5. Pántos ruha New Yorker, 8290 Ft, 6. Midiruha Sinsay, 6595 Ft, 7. Sportcipő Next 23 420 Ft, 8. Tűsarkú szandál Mango, 15 995 Ft, 9. Bomberdzseki Vero Moda/zalando.hu, 20 200 Ft, 10. Blézer Bonprix, 13 990 Ft, 11. Csipkeszegélyes pulóver Zara, 10 995 Ft, 12. Hosszú ujjú felső &Other Stories/H&M, 13 000 Ft, 13. Táska Anna Field/zalando.hu, 8990 Ft, 14. Megkötős blúz Reserved, 15 995 Ft, 15. Ceruzaszoknya H&M, 13 995 Ft, 16. Pántos top Mango, 13 595 Ft, 17. Lapszoknya Bershka, 6995 Ft

Forrás: bershka.com/hu; bonprix.hu; hm.com; nextdirect.com/hu; newyorker.de/hu; reserved.com/hu; sinsay.com/hu; shop.mango.com/hu; zalando.hu; zara.com.



Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

További divatinspirációkért kattints a cikkekre!

