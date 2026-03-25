Csúnya cipők: trendek, amiket vagy utálsz, vagy imádsz

Krenyiczky Liza
2026.03.25.
Van, amikor nem lehet eldönteni: ez most divat vagy vizuális sokk? Csúnya cipők mindenhol felbukkannak – és meglepő módon egyre többen imádják őket.

Ismerős az az érzés, amikor meglátsz egy cipőt és az első reakciód ez: „na ne már"? A csúnya cipők mégis rendre visszaköszönnek a street style fotókon, kifutókon, hírességek lábain és persze a fesztiválokon. Meglepően sokan kedvelik a különlegesebbnél különlegesebb darabokat.

A csúnya cipők kategóriában a tabi az egyik legmegosztóbb darab – mégis sokan szeretik.
Forrás: Getty Images Europe
  • A csúnya cipő ma már nem mellélövés, hanem tudatos választás.
  • Minél extrémebb, annál trendibb.
  • Erősíti az egyéni megjelenést.
  • Nem kell mindenkinek tetszenie – pont ez lenne a lényege.

Csúnya cipők a divat élén

A csúnya cipők uralják a 2026-os street style- és influenszerek videóinak, fotóinak javát. Persze a sztárok is előszeretettel választanak meghökkentő darabokat, mint például Angelina Jolie is. Vannak, akik megrögzötten a különleges és extrém cipőket gyűjtik, de sokan elfordítják a fejüket, ha meglátnak egyet. Mi is szétnéztünk, milyen darabok hódítanak most: hoztunk pár olyan fazont, amit vagy azonnal levennél – vagy azonnal megvennél.

Zebramintás csizma

A minta, ami egyszerre meglep és magával ragad. A zebraminta önmagában is figyelemfelkeltő, de szokatlan egy csizmán vagy bármilyen cipőn. A titka az önbizalom és a megfejelő kombinálás: ha a viselője tudja, hogy az jól áll neki – és jól is választ hozzá ruhát és kiegészítőket, akkor az tényleg menő lesz. Tipp: kombináld egy monokróm szettel, akár egy – a 2026-ban újra nagy népszerűségnek örvendő bermudanadrággal – a megjelenésed egyszerre lesz sikkes és abszolút modern.

Tabi cipők

Ha van cipő, ami garantáltan megosztja a közvéleményt, akkor ez az. A tabi, azaz a kétujjas fazon – első ránézésre sokaknál inkább vált ki értetlenséget, mint vágyat. Mégis ahogy beköszönt a jó idő és a tavasz, egyre több helyen bukkan fel: letisztult outfittel, farmerrel, vagy egy oversized blézerrel akár a tavaszi gardróbod alapdarabja is lehet. 

A sneaker, ami akár egy kortárs alkotás

A sneaker már rég nem csak egy kényelmes sportcipő – az elmúlt években olyan darabok jelentek meg, amelyek úgy néznek ki, mint akár egy szobor a legújabb pop-art kiállításon. Vastag, túlméretezett, futurisztikus formák, meghökkentő – akár össze nem illő színek, mégis jól működnek és szeretjük is. Egy egyszerű farmerrel, blézerrel és egy pólóval viselve hibátlan választás lehet a hétköznapokra.

Ezüst western csizma

A futurista cowboy. Klasszikus forma, mégis van benne valami extra. A csizma, ami elrepít akár a Dallas világába. Ez az a darab, ami laza és egyben magabiztos megjelenést ad: lehetsz benne igazi rocksztár a következő fesztiválon, de akár egy mozis randiesthez is tökéletesen passzolhat.

Miért érdemes kipróbálni ezeket?

A csúnya cipők valójában nem is rondák – sokkal inkább bátrak és merészek. Ha legközelebb szembejön veled az üzletek polcain, lehet érdemes választani egy különlegeset (de mégis kényelemes darabot, ami nem tesz rosszat a lábadnak) hiszen:

  • Kilépsz a komfortzonádból.
  • Egyetlen darabbal fel tudod dobni az egész outfited.
  • Megmutathatod vele az igazi egyéniségedet.
  • Nem kell tökéletességre törekedni – elég ha érdekes. 

Lehet, hogy első pillantásra meghökkentenek a csúnya cipők, de pont ez a dolguk: kizökkenteni, gondolkodásra késztetni és egy kis játékosságot vinni a mindennapokba. Ha pedig egyszer mersz egy ilyen darabot felvenni, rájöhetsz, hogy nem is a cipő furcsa – hanem az, hogy eddig mennyire ragaszkodtunk a „biztonságos" darabokhoz.

