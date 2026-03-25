Csúnya cipők: trendek, amiket vagy utálsz, vagy imádsz

Ismerős az az érzés, amikor meglátsz egy cipőt és az első reakciód ez: „na ne már"? A csúnya cipők mégis rendre visszaköszönnek a street style fotókon, kifutókon, hírességek lábain és persze a fesztiválokon. Meglepően sokan kedvelik a különlegesebbnél különlegesebb darabokat.

A csúnya cipők kategóriában a tabi az egyik legmegosztóbb darab – mégis sokan szeretik.

A csúnya cipő ma már nem mellélövés, hanem tudatos választás.

Minél extrémebb, annál trendibb.

Erősíti az egyéni megjelenést.

Nem kell mindenkinek tetszenie – pont ez lenne a lényege.

Csúnya cipők a divat élén

A csúnya cipők uralják a 2026-os street style- és influenszerek videóinak, fotóinak javát. Persze a sztárok is előszeretettel választanak meghökkentő darabokat, mint például Angelina Jolie is. Vannak, akik megrögzötten a különleges és extrém cipőket gyűjtik, de sokan elfordítják a fejüket, ha meglátnak egyet. Mi is szétnéztünk, milyen darabok hódítanak most: hoztunk pár olyan fazont, amit vagy azonnal levennél – vagy azonnal megvennél.

Zebramintás csizma

A minta, ami egyszerre meglep és magával ragad. A zebraminta önmagában is figyelemfelkeltő, de szokatlan egy csizmán vagy bármilyen cipőn. A titka az önbizalom és a megfejelő kombinálás: ha a viselője tudja, hogy az jól áll neki – és jól is választ hozzá ruhát és kiegészítőket, akkor az tényleg menő lesz. Tipp: kombináld egy monokróm szettel, akár egy – a 2026-ban újra nagy népszerűségnek örvendő bermudanadrággal – a megjelenésed egyszerre lesz sikkes és abszolút modern.

Tabi cipők

Ha van cipő, ami garantáltan megosztja a közvéleményt, akkor ez az. A tabi, azaz a kétujjas fazon – első ránézésre sokaknál inkább vált ki értetlenséget, mint vágyat. Mégis ahogy beköszönt a jó idő és a tavasz, egyre több helyen bukkan fel: letisztult outfittel, farmerrel, vagy egy oversized blézerrel akár a tavaszi gardróbod alapdarabja is lehet.

A sneaker, ami akár egy kortárs alkotás

A sneaker már rég nem csak egy kényelmes sportcipő – az elmúlt években olyan darabok jelentek meg, amelyek úgy néznek ki, mint akár egy szobor a legújabb pop-art kiállításon. Vastag, túlméretezett, futurisztikus formák, meghökkentő – akár össze nem illő színek, mégis jól működnek és szeretjük is. Egy egyszerű farmerrel, blézerrel és egy pólóval viselve hibátlan választás lehet a hétköznapokra.