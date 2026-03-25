Csúnya cipők: trendek, amiket vagy utálsz, vagy imádsz

Ismerős az az érzés, amikor meglátsz egy cipőt és az első reakciód ez: „na ne már"? A csúnya cipők mégis rendre visszaköszönnek a street style fotókon, kifutókon, hírességek lábain és persze a fesztiválokon. Meglepően sokan kedvelik a különlegesebbnél különlegesebb darabokat.
- A csúnya cipő ma már nem mellélövés, hanem tudatos választás.
- Minél extrémebb, annál trendibb.
- Erősíti az egyéni megjelenést.
- Nem kell mindenkinek tetszenie – pont ez lenne a lényege.
Csúnya cipők a divat élén
A csúnya cipők uralják a 2026-os street style- és influenszerek videóinak, fotóinak javát. Persze a sztárok is előszeretettel választanak meghökkentő darabokat, mint például Angelina Jolie is. Vannak, akik megrögzötten a különleges és extrém cipőket gyűjtik, de sokan elfordítják a fejüket, ha meglátnak egyet. Mi is szétnéztünk, milyen darabok hódítanak most: hoztunk pár olyan fazont, amit vagy azonnal levennél – vagy azonnal megvennél.
Zebramintás csizma
A minta, ami egyszerre meglep és magával ragad. A zebraminta önmagában is figyelemfelkeltő, de szokatlan egy csizmán vagy bármilyen cipőn. A titka az önbizalom és a megfejelő kombinálás: ha a viselője tudja, hogy az jól áll neki – és jól is választ hozzá ruhát és kiegészítőket, akkor az tényleg menő lesz. Tipp: kombináld egy monokróm szettel, akár egy – a 2026-ban újra nagy népszerűségnek örvendő bermudanadrággal – a megjelenésed egyszerre lesz sikkes és abszolút modern.
Tabi cipők
Ha van cipő, ami garantáltan megosztja a közvéleményt, akkor ez az. A tabi, azaz a kétujjas fazon – első ránézésre sokaknál inkább vált ki értetlenséget, mint vágyat. Mégis ahogy beköszönt a jó idő és a tavasz, egyre több helyen bukkan fel: letisztult outfittel, farmerrel, vagy egy oversized blézerrel akár a tavaszi gardróbod alapdarabja is lehet.
A sneaker, ami akár egy kortárs alkotás
A sneaker már rég nem csak egy kényelmes sportcipő – az elmúlt években olyan darabok jelentek meg, amelyek úgy néznek ki, mint akár egy szobor a legújabb pop-art kiállításon. Vastag, túlméretezett, futurisztikus formák, meghökkentő – akár össze nem illő színek, mégis jól működnek és szeretjük is. Egy egyszerű farmerrel, blézerrel és egy pólóval viselve hibátlan választás lehet a hétköznapokra.
Ezüst western csizma
A futurista cowboy. Klasszikus forma, mégis van benne valami extra. A csizma, ami elrepít akár a Dallas világába. Ez az a darab, ami laza és egyben magabiztos megjelenést ad: lehetsz benne igazi rocksztár a következő fesztiválon, de akár egy mozis randiesthez is tökéletesen passzolhat.
Miért érdemes kipróbálni ezeket?
A csúnya cipők valójában nem is rondák – sokkal inkább bátrak és merészek. Ha legközelebb szembejön veled az üzletek polcain, lehet érdemes választani egy különlegeset (de mégis kényelemes darabot, ami nem tesz rosszat a lábadnak) hiszen:
- Kilépsz a komfortzonádból.
- Egyetlen darabbal fel tudod dobni az egész outfited.
- Megmutathatod vele az igazi egyéniségedet.
- Nem kell tökéletességre törekedni – elég ha érdekes.
Lehet, hogy első pillantásra meghökkentenek a csúnya cipők, de pont ez a dolguk: kizökkenteni, gondolkodásra késztetni és egy kis játékosságot vinni a mindennapokba. Ha pedig egyszer mersz egy ilyen darabot felvenni, rájöhetsz, hogy nem is a cipő furcsa – hanem az, hogy eddig mennyire ragaszkodtunk a „biztonságos" darabokhoz.
Csúnya cipő és meghökkentő divat témában az alábbi cikkeket is ajánljuk még: