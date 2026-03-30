Így lesz mesés a húsvétod: 5 dekorötlet, amit mindenki le akar majd másolni

Tavasszal minden virágba borul, és a lakásunkat is elárasztják a szezonális kiegészítők. De valljuk be őszintén: a húsvéti dekoráció vékony jég – könnyen átcsúszhatunk giccsbe. Ha idén te is a magazinokban látott luxusdekorációk stílusára vágysz az óvodai hangulat helyett, akkor ez a cikk neked szól! Íme 5 tuti tipp az elegáns és modern ünnepi otthonhoz!

Húsvéti dekorációs tippek, amelyekkel letisztultan sikkes lesz az otthonod

Forrás: Shutterstock

Felejtsd el a giccses díszeket: idén a pasztell árnyalatú tojások, a polcokról huncutul kikandikáló nyuszifigurák és a bejárati ajtót díszítő, vadvirágos koszorúk hódítanak. A húsvéti dekorációnál idén érdemes a kevesebb több elvét követni, a jól megválasztott apró részletek teszik igazán különlegessé az összhatást. Mutatjuk, hogyan varázsolj ünnepi hangulatot a dohányzóasztalra, az étkezőbe és az ajtódra is!

Dekorációs tippek és trükkök 2026 húsvétjára:

1. Az első benyomás

Az előszoba és az ajtó az otthonod névjegye, érdemes itt kezdeni a dekorálást. Egy fonott kosár tele pasztell tojásokkal vagy egy pár modern, minimalista nyusziszobrocska azonnal megadja az alaphangulatot. Válassz melléjük szezonális kiegészítőket, például egy bordázott üvegvázát vagy egy fonott kaspót. Egy-egy tavaszi tónusú festmény vagy grafika a háttérben keretbe foglalja a látványt.

2. Terített asztal, tele varázslattal

A húsvéti asztaldekoráció készítése felér egy művészeti alkotással, itt találkozik a hagyomány, a játékosság és a természet találkozik.