A Pán Péter-gallérok nem hiányozhatnak egy 2026-os divatdiktátor ruhatárából

broadway divat 2026 trend pán péter emma chamberlain
Mesebeli divattrend uralja az évet. De nézzük, miről is van szó, mi az a Pán Péter-gallér!

A Pán Péter-gallér tulajdonképpen az eredeti szögletes gallér lekerekített, femininebb változata. Lehet nagyon kicsi, csipkés vagy fodros is. Most minden stíluskövető nő ezt viseli, már Gigi Hadid és Emma Chamberlain is kipróbálta.

A Pán Péter-gallér 2026 egyik legnagyobb trendje.
A Pán Péter-gallér 2026 egyik legnagyobb trendje.
2026 divattrendje: megérkeztek a Pán Péter-gallérok

  • A Pán Péter-gallérok lekerekített darabok, lehetnek ruhákon, felsőkön, kabátokon, de külön kiegészítők is. 
  • A stílus a '60-as évekhez vezethető vissza, de a 2010-es évek elején is népszerű volt. 
  • Láthattuk már divatbemutatókon, influenszereken, modelleken és hírességeken is.

Honnan ered a Pán Péter-gallér elnevezés?

A női divat folyamatosan változik, minden évszakkal új trendek kerülnek előtérbe, míg másokat egy időre elfeledünk. Most a Pán Péter fantázia névre hallgató gallérok lettek szuperkedveltek a hétköznapi divatrajongók és a sztárok között is. A neve onnan ered, hogy 1905-ben Maude Adams színésznő hasonló darabot viselt a Broadwayn Pán Péter szerepében. A forma tökéletesen illett az időtlen karakterhez, a név a köztudatban, a Pán Péter-gallér pedig a divat visszatérő darabjává vált. A vinatage gallérok a modern korban először a '60-as években jelentek meg újra, majd a 2010-es évek elején is nagyot mentek és most újra eljött az idejük. 

gallér divat
A lekerekített gallér lesz 2026 divatjának kedvenc szabása.
Így hordják a világ divatikonjai a Pán Péter-gallért

Emma Chamberlain, influenszer, médiaszemélyiség és a Met-gála műsorvezetője kivételes ízléssel követi az aktuális divatot, így láthattuk már Pán Péter-galléros  ruhában. Alábbi szettje játékos, sokoldalú és eredeti. 

emma chamberlain outfit
 Emma Chamberlain is kedveli a Pán Péter-gallért.
Gigi Hadid a kifutón erős kontraszttal hangsúlyozta a gallért. A sötét alap és a világos kiegészítő izgalmas összképet teremtett.

gigi hadid
Gigi Hadid galléros outfitben.
Hogyan viseld a Pán Péter-gallért? 

A lekerekített gallér kipróbálását kezdheted inggel vagy vehetsz különálló gallért, amit bármelyik felsődhöz felvehetsz. Az állgallérok tökéletesek, hiszen a vastag kötött pulóvereken át, az egyszerű pólókig mindenhez hordhatod. Párosíthatod bő öltönynadrággal, bőrszoknyával és magas sarkú cipővel is. 

Lekerekített gallér
Így viseld a lekerekített gallért.
Tekintsd meg további divatcikkeinket is!

A divatdiktátor csajok és a sztárok most mind fülgyűrűt viselnek– GALÉRIA

Izgalmas és egyedi ékszerre vágysz? Nézd meg galériánkban a legjobbakat.

Fülmelegítő és balaclava: a szezon kedvenc kiegészítői, amelyek nélkül igazi It girl nem lép utcára

A téli divat 2025-ben a cuki, bolyhos és stílusos elemekről szól. A divatvilág It girl-jei imádják a balaclava és a fülmelegítő dizájnját, és teljesen jogosan. Mutatjuk a legjobb darabokat!

Most minden divatrajongó a Dolce and Gabbana férfi modellekre csorgatja a nyálát

A férfi divathét 2026-os őszi divatbemutatójáról beszél most mindenki TikTokon. Az elképesztő tervezések mellett, a sztárvilág krémje és a férfi modellek is elkápráztattak minket. Mutatjuk a férfi divat legszexibb megjelenéseit!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu