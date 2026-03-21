A Pán Péter-gallérok nem hiányozhatnak egy 2026-os divatdiktátor ruhatárából

A Pán Péter-gallér tulajdonképpen az eredeti szögletes gallér lekerekített, femininebb változata. Lehet nagyon kicsi, csipkés vagy fodros is. Most minden stíluskövető nő ezt viseli, már Gigi Hadid és Emma Chamberlain is kipróbálta.

Forrás: Getty Images Europe

A stílus a '60-as évekhez vezethető vissza, de a 2010-es évek elején is népszerű volt.

Láthattuk már divatbemutatókon, influenszereken, modelleken és hírességeken is.

Honnan ered a Pán Péter-gallér elnevezés?

A női divat folyamatosan változik, minden évszakkal új trendek kerülnek előtérbe, míg másokat egy időre elfeledünk. Most a Pán Péter fantázia névre hallgató gallérok lettek szuperkedveltek a hétköznapi divatrajongók és a sztárok között is. A neve onnan ered, hogy 1905-ben Maude Adams színésznő hasonló darabot viselt a Broadwayn Pán Péter szerepében. A forma tökéletesen illett az időtlen karakterhez, a név a köztudatban, a Pán Péter-gallér pedig a divat visszatérő darabjává vált. A vinatage gallérok a modern korban először a '60-as években jelentek meg újra, majd a 2010-es évek elején is nagyot mentek és most újra eljött az idejük.

Forrás: GettyImages

Így hordják a világ divatikonjai a Pán Péter-gallért

Emma Chamberlain, influenszer, médiaszemélyiség és a Met-gála műsorvezetője kivételes ízléssel követi az aktuális divatot, így láthattuk már Pán Péter-galléros ruhában. Alábbi szettje játékos, sokoldalú és eredeti.

Forrás: GettyImages

Gigi Hadid a kifutón erős kontraszttal hangsúlyozta a gallért. A sötét alap és a világos kiegészítő izgalmas összképet teremtett.

Forrás: GettyImages

Hogyan viseld a Pán Péter-gallért?

A lekerekített gallér kipróbálását kezdheted inggel vagy vehetsz különálló gallért, amit bármelyik felsődhöz felvehetsz. Az állgallérok tökéletesek, hiszen a vastag kötött pulóvereken át, az egyszerű pólókig mindenhez hordhatod. Párosíthatod bő öltönynadrággal, bőrszoknyával és magas sarkú cipővel is.

Forrás: Instagram/@sandyliang

Tekintsd meg további divatcikkeinket is!