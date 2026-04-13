2026-ban mind habcsóknak öltözünk: így viseld a buborékszoknyát

Az idei év a bizarr sziluettekről szól, így nem is olyan sokkoló, hogy a buborékszoknya teljesen leuralta a 2026-os tavaszi/nyári kollekciókat. Mutatjuk, miért lett minden divatdiktátor ruhatárában kötelező ez az egyedi szabású darab!

Forrás: Getty Images North America

Buborékszoknya avagy a divatikonok kedvence Kicsit más, kicsit nosztalgikus, de ízig-vérig csajos. A buborékszoknya különleges szabása menőbb lesz, mint valaha.

Viselheted lazán, elegánsan, sportosan, de még alkalmi szettekhez is.

Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket, hogy te is felpattanhass a bubihullámra!

A buborékszoknya – vagy más néven ballonszoknya – egy buggyos, pufi szabás, amely lehet mini, midi vagy akár maxi hosszúságú is. Ezt a szabást már láthattuk ruhaként, peplum felső aljaként, de még minishort formájában is. A lenge, szellős tervezések mellett sajátos, szinte furcsa hangulata van, és pont erre az egyediségre éhezünk 2026 divatjában. Ha még te sem tudod, hogyan is kellene ezt a különleges darabot viselni, mutatjuk a legjobb inspirációs képeket hozzá!

Buborékszoknya divat 2026-ban

A buborékszoknyában az a nagyon izgalmas, hogy ugyan olyan tökéletes elegáns szettekhez és vagány összeállításokhoz is. Lentebb például egy menő bőrkabátos, cowboy csizmás párosítással láthatod, ami azért működik olyan jól, mert a szupercsajos, krémszínű szoknya és a barna bőr ellentéte érdekes hangsúlyt ad a megjelenésnek.

Vagány bőr outfit mini buborékszoknyával.

Forrás: Getty Images Europe

Az esős tavaszi időjárásban tökéletes párost alkot a buborékszabás és a gumicsizma. Nem is gondolnád, de ez a duó sikkesnek, sőt ikonikusnak hat. Válassz pasztellesebb színeket, hogy erős kontraszt legyen a gumicsizma vagy lovaglócsizma között. Ahogy itt is láthatod, a szatén- és taftanyag plusz dimenziót ad az összeállításnak.

Íme, az év legaranyosabb páros szettje buborék szabással.

Forrás: Getty Images Europe

Természetesen a buboréktrend kitűnő választás elegáns szettekhez is. Itt egy francia divatdiktátor összeállítását láthatod, aki egyedi magassarkút, sportos kapucnis pulcsit, bőrkabátot és egyedi kalapot választott az amúgy is különleges szoknyához. Az irányzatok sokszínűsége teszi igazán stílusossá ezt az outfitet.