2026-ban mind habcsóknak öltözünk: így viseld a buborékszoknyát

2026-ban az utcai divat egyszerre csajos és vagány! A kifutóktól a street style szettekig mindenhol a buborékszoknya tarol. Mutatjuk, hogyan viselik a világ stílusikonjai, hogy te is a trendteremtők közé tartozz!

Az idei év a bizarr sziluettekről szól, így nem is olyan sokkoló, hogy a buborékszoknya teljesen leuralta a 2026-os tavaszi/nyári kollekciókat. Mutatjuk, miért lett minden divatdiktátor ruhatárában kötelező ez az egyedi szabású darab!

A buborékszoknya 2026-ban is kötelező darab lesz.
Forrás: Getty Images North America

Buborékszoknya avagy a divatikonok kedvence

  • Kicsit más, kicsit nosztalgikus, de ízig-vérig csajos. A buborékszoknya különleges szabása menőbb lesz, mint valaha. 
  • Viselheted lazán, elegánsan, sportosan, de még alkalmi szettekhez is. 
  • Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket, hogy te is felpattanhass a bubihullámra!

A buborékszoknya – vagy más néven ballonszoknya – egy buggyos, pufi szabás, amely lehet mini, midi vagy akár maxi hosszúságú is. Ezt a szabást már láthattuk ruhaként, peplum felső aljaként, de még minishort formájában is. A lenge, szellős tervezések mellett sajátos, szinte furcsa hangulata van, és pont erre az egyediségre éhezünk 2026 divatjában. Ha még te sem tudod, hogyan is kellene ezt a különleges darabot viselni, mutatjuk a legjobb inspirációs képeket hozzá!

A buborékszoknyában az a nagyon izgalmas, hogy ugyan olyan tökéletes elegáns szettekhez és vagány összeállításokhoz is. Lentebb például egy menő bőrkabátos, cowboy csizmás párosítással láthatod, ami azért működik olyan jól, mert a szupercsajos, krémszínű szoknya és a barna bőr ellentéte érdekes hangsúlyt ad a megjelenésnek. 

Vagány bőr outfit mini buborékszoknyával.
Forrás: Getty Images Europe

Az esős tavaszi időjárásban tökéletes párost alkot a buborékszabás és a gumicsizma. Nem is gondolnád, de ez a duó sikkesnek, sőt ikonikusnak hat. Válassz pasztellesebb színeket, hogy erős kontraszt legyen a gumicsizma vagy lovaglócsizma között. Ahogy itt is láthatod, a szatén- és taftanyag plusz dimenziót ad az összeállításnak.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 19: A brown-haired Guest is seen wearing a rose puffer dress, green rubber boots with frog face and a Louis Vuitton leather handbag, sunglasses and silver earrings and her daughter seen wearing the matchy outfit, rose puffer dress, green rubber boots with frog face, rose sunglasses, a green hairband and a Gucci bag with stuffed animal outside MITHRIDATE Show during London Fashion Week on September 19, 2025 in London, England. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
Íme, az év legaranyosabb páros szettje buborék szabással.
Forrás: Getty Images Europe

Természetesen a buboréktrend kitűnő választás elegáns szettekhez is. Itt egy francia divatdiktátor összeállítását láthatod, aki egyedi magassarkút, sportos kapucnis pulcsit, bőrkabátot és egyedi kalapot választott az amúgy is különleges szoknyához. Az irányzatok sokszínűsége teszi igazán stílusossá ezt az outfitet.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Chloe King wears a brown leather jacket over a black hoodie and a voluminous pink satin bubble skirt, paired with polka dot fur-trimmed heels, a black hat, and gold jewellery outside Mugler show during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 02, 2025 in Paris, France. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Elegáns buborékszoknya egyenes a francia divatból. 
Forrás: Getty Images Europe

