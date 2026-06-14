Már az air fryered is kémkedhet utánad: így tudod kivédeni, hogy adatot gyűjtsön rólad

Mondhatni teljesen szokványos, hogy az okoseszközök adatokat gyűjtenek mindennapjainkról, ám egy frissen publikált tanulmány szerint egészen meglepő gépek is monitoroznak minket. Ugyanis az internetre csatlakoztatott kenyérpirító és air fryerek adatokat továbbítanak mindennapi tevékenységünkről. Ezt pedig nem mindennapi módon érik el a kémkedő forrólevegős fritőzök.

Egy tanulmány szerint bizonyos air fryerek adatokat gyűjthetnek rólunk.

Forrás: Shutterstock

Kémfritőzök a konyhában? Egy tanulmány szerint bizonyos appokon keresztül internetre csatlakoztatott air fryerek adatokat gyűjtenek rólunk.

Alapvetően helyadatokat szereznek meg a sütők, illetve a mikrofonhoz kérnek hozzáférést.

A problémát fogyasztói tudatosságnöveléssel lehet kivédeni.

Okoseszközök a konyhában, avagy adathalász air fryerek

Számos kritika éri az air fryereket, ám ha arra fogadtunk volna, hogy ezek is adatokat fognak gyűjteni rólunk, valószínűleg rengeteg pénzt veszítenénk. Pedig az angol Which? lap által közzétett kutatás szerint már nem csak az okostelefonok és okostévék gyűjtik adatainkat, hanem konyhai eszközeink is.

Ugyanis bizonyos appokkal is működtethető okos forrólevegős fritőzök képesek hozzáférni adatainkhoz, amiket aztán külföldi szerverekre továbbítanak.

Az angol Informer’s Comissioners Office (röviden: ICO) három kínai márkájú air fryer sütő esetén állapította meg, hogy azok hozzáférést kérnek személyes adatainkhoz. Az Aigostar, a Xiaomi Mi Smart, illetve a Cosori CAF-LI401S az érintett gépek, melyek első sorban helyadatainkhoz férnek hozzá, de az egyik gép még a nemet és születési adatokat is lekéri. Ennél is félelmetesebb, hogy a telefon mikrofonjával még hangfelvételt is képesek készíteni, amit aztán továbbíthatnak.

Ugyanakkor tény, hogy a születési adatokról és nemről az adatvédelmi nyilatkozatban is tájékoztatnak az appok, a mikrofon használatára pedig engedélyt kérnek. Bár a kémkedő air fryerek valóban ijesztők, amellett sem szabad elmenni, hogy az ICO jelentése szerint továbbra is a televíziók és telefonok szerzik rólunk a legtöbb adatot.

A kutatás fényében az sem meglepő, hogy az adatvédelmi hivatal jelentése szerint a britek 40%-a fél az adathalász okoseszközöktől, 15%-uk pedig épp emiatt kerüli is őket.

Mi magunk is megakadályozhatjuk, hogy okoseszközeink kémkedjenek utánunk: már vásárlás előtt tájékozódjunk, hogy mihez férhet hozzá a kütyü. Miután megvettük a szerkezetet, az adatvédelmi beállításokban szabályozhatjuk, mihez férhetnek hozzá, ne adjunk meg érzékeny adatokat és minden frissítést kövessünk figyelemmel. Legyünk hát tudatos vásárlók!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: