2026. ápr. 10., péntek

Gengszter vagy hörcsög? Ezek a legrosszabb pozíciók, amiket felvehetsz vezetés közben

Bába Dorottya
2026.04.10.
Noha az oktatók mindig elmantrázzák, rengeteg sofőr vesz fel helytelen üléspozíciót a volán mögött. Nemrég megállapították, mi a legrosszabb pozitúra, amit felvehetünk autóvezetéskor.

Mivel életünk ijesztően nagy részét töltjük volán mögött megfelelő ülésbeállítás és helyes ülés nem csak kényelmi szempontból fontos. Balesetveszély, mozgásszervi problémák merülhetnek fel, amik könnyedén megelőzhetőek lennének egy kis odafigyeléssel. Szakemberek egy csoportja megnetezte a négy legrosszabb pozíciót, amit egy sofőr csak felvehet autóvezetés során. Aggodalomra semmi ok, azt is eláruljuk, milyen a helyes pozitúra!

Helyes üléspozíció autóvezetéskor
Egy helyes üléspozíció biztonságossá és kényelmessé teszi az autóvezetést.
Forrás:  Getty Images

Hogyan (ne) üljön a sofőr?

  • Egy rossz ülésbeállítás, helytelen testtartás balesetveszélyes és egészségre ártalmas.
  • „Hörcsög”, „gengszter”, „versenyző” és „hullámvasutas” fantázianevű pozíciók a legrosszabbak.

A helyes ülés benzingőzös titka

Mint mindennek a világon, úgy a helyes autóvezetői pozitúrának is az az alapja, hogy lazítsunk, elvégre a több órás utakon nem túl kényelmes görcsölni. Természetes testtartást kell felvenni, ehhez persze elengedhetetlen a megfelelő ülésbeállítás.

Akkor helyes az üléspozíció az autóban, ha az alábbi kritériumok teljesülnek: a láb és könyök enyhén behajlítva, a térd valamivel a csípő alatt van, a hát egyenes, támla támasztja a fejet, a kormánykerék és mellkas között minimum 30 cm távolság kell. A kormányt 10 és 8 óránál fogjuk.

Ha sikerül egy ehhez hasonló helyzetet felvenni a volán mögött, akkor biztonságos és kényelmes utazás vár ránk. Sokan azonban megszokásból olyan testtartást és üléspozíciót vesznek fel, ami az utazást egy fiziológiai és balesetvédelmi rémálommá teszik.

A négy legrosszabb pozíció autóvezetéshez

Nemrégiben csontkovácsok egy csoportja állapította meg, melyik a legelőnytelenebb üléspozíció, amit autóvezetés során felvehetnek.

Hörcsög

Gyakran nagy magassággal megáldott sofőrök veszik fel a „hörcsög” pozíciót amikor behajlított karokkal, görnyedt háttal túlságosan közel ülnek a kormánykerékhez. Nyomást gyakorol a nyakra, a gerinc felső részére, az izmok állandó készültségben vannak, ami után úgy szállunk ki az autóból, mintha egész észajka a csupasz betonon aludtunk volna. Arról pedig már nem is beszélünk, hogy az ilyen testtartás törésteszteken sem szerepelt fényesen.

Hörcsög üléspozció
Forrás: @Carmoola

Hullámvasutas

A magasan fogott kormánykerék miatt megemelkedik a váll, a kéz pedig görcsösen markol a kormánykerékbe, ez a pozíció a hullmámvasúton életükért kapaszkodó embereket imitálja. Csakhogy egy menet a vurstliban általában pár perces, ellentétben a sokszor órákig tartó vezetéssel. Ha rendszeresen így vezet a sofőr, izomfáradtsághoz, görcsökhöz vezet, ami nyaki fájdalmakat okozhat, ütközésnél pedig könnyebben előre eshetünk.

Hullámvasutas üléspozíció
Forrás: @Carmoola

Gengszter

A lazaságnak is megvannak a határai. A túlságosan hátradöntött ülés, a féloldalas testtartás még képeken sem menő, hát még a kórlapon! Ugyanis ilyenkor testünk egyik oldala nagyobb erőt fejt ki, mint a másik, ami komoly terhet ró a gerincre, valamint a medence izmaira. Gerincferdülés és fájdalom lehet ennek az üléspozíciónak eredménye, rázós helyzetekben ráadásul a reakcióidő is csökken.

Gengszter üléspozíció
Forrás: @Carmoola

Autóversenyző

Hacsak nem akarjuk kipróbálni, milyen lehet bábunak lenni egy törésteszten, sürgősen felejtsük el ezt az üléspozíciót. Ugyanis a túlságosan hátra döntött, hátratolt ülés miatt a végtagok nyújtva vannak, az inak maximumig feszültek, megfosztva testünket természetes lengéscsillapításától. Mindemellett megterheli a hát alsó részének, a vállak, illetve ízületek terhelését, ami az évek alatt komoly mozgásszervi gondokhoz vezethet.

Autóversenyző üléspozíció
Forrás: @Carmoola

Miért fontos a megfelelő testtartás?

A helyes üléspozíció autóban minimalizálja a sérülések esélyét baleset esetén, emellett fenntartható, kényelmes vezetést biztosít. Mindenkinek magának kell kitapasztalnia, érdemes az autóvezetés gyakorlása közben erre is figyelni.

