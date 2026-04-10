Gengszter vagy hörcsög? Ezek a legrosszabb pozíciók, amiket felvehetsz vezetés közben

Mivel életünk ijesztően nagy részét töltjük volán mögött megfelelő ülésbeállítás és helyes ülés nem csak kényelmi szempontból fontos. Balesetveszély, mozgásszervi problémák merülhetnek fel, amik könnyedén megelőzhetőek lennének egy kis odafigyeléssel. Szakemberek egy csoportja megnetezte a négy legrosszabb pozíciót, amit egy sofőr csak felvehet autóvezetés során. Aggodalomra semmi ok, azt is eláruljuk, milyen a helyes pozitúra!

Egy helyes üléspozíció biztonságossá és kényelmessé teszi az autóvezetést.

Hogyan (ne) üljön a sofőr? Egy rossz ülésbeállítás, helytelen testtartás balesetveszélyes és egészségre ártalmas.

„Hörcsög”, „gengszter”, „versenyző” és „hullámvasutas” fantázianevű pozíciók a legrosszabbak.

A helyes ülés benzingőzös titka

Mint mindennek a világon, úgy a helyes autóvezetői pozitúrának is az az alapja, hogy lazítsunk, elvégre a több órás utakon nem túl kényelmes görcsölni. Természetes testtartást kell felvenni, ehhez persze elengedhetetlen a megfelelő ülésbeállítás.

Akkor helyes az üléspozíció az autóban, ha az alábbi kritériumok teljesülnek: a láb és könyök enyhén behajlítva, a térd valamivel a csípő alatt van, a hát egyenes, támla támasztja a fejet, a kormánykerék és mellkas között minimum 30 cm távolság kell. A kormányt 10 és 8 óránál fogjuk.

Ha sikerül egy ehhez hasonló helyzetet felvenni a volán mögött, akkor biztonságos és kényelmes utazás vár ránk. Sokan azonban megszokásból olyan testtartást és üléspozíciót vesznek fel, ami az utazást egy fiziológiai és balesetvédelmi rémálommá teszik.

A négy legrosszabb pozíció autóvezetéshez

Nemrégiben csontkovácsok egy csoportja állapította meg, melyik a legelőnytelenebb üléspozíció, amit autóvezetés során felvehetnek.

Hörcsög

Gyakran nagy magassággal megáldott sofőrök veszik fel a „hörcsög” pozíciót amikor behajlított karokkal, görnyedt háttal túlságosan közel ülnek a kormánykerékhez. Nyomást gyakorol a nyakra, a gerinc felső részére, az izmok állandó készültségben vannak, ami után úgy szállunk ki az autóból, mintha egész észajka a csupasz betonon aludtunk volna. Arról pedig már nem is beszélünk, hogy az ilyen testtartás törésteszteken sem szerepelt fényesen.