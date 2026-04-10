Sikertelen vagy az online társkeresésben? Lehet, hogy túl kevés hangüzenetet küldesz

Társkeresési tippekre vágysz? Itt a legegyszerűbb: hódíts a hangoddal! Felmérések szerint az online társkereső, szingli férfiak nagy része imád szexi hangüzenetet kapni és vágynak rá, hogy valakivel bensőségesebb viszonyt alakítsanak ki holmi chatelésnél. Mutatunk öt tuti tippet, hogyan tudsz sikeresen párt találni magadnak!
Eleged van a szingliségből? Küldj több szexi hangüzenetet!
Nem hiszel nekünk? Akkor nézd, mit mondanak a statisztikák! A Z generációs társkeresők körében végzett felmérések szerint az ismerkedni vágyó férfiak 39% szeretne sokkal több hangüzenetet kapni, mint amennyit eddig küldtek nekik. A felmérésben résztvevők szerint a hangjegyzetek segítenek őszintébben kapcsolódni a másik félhez és elmondásuk szerint sokkal gyakoribb, hogy olyan nőkkel randevúzzanak, akiknek előtte hallották már a hangját. Egy szexi hang ugyanis sok pasi számára többet jelent, mint egy jó fotó, vagy egy éjszakába nyúló chatelés - írja a DailyMail. A lap ezért felkeresett egy párkapcsolati szakértőt, hogy utána járjanak, hogy mi kell egy sikeres hangüzenethez.
Logan Ury, a Hinge randioldal vezető tanácsadója összeszedte a legfontosabb társkeresési tippeket, amelyek segítenek a nőknek abban, hogyan vegyék le a lábukról a kiszemelt hímeket a hangjukkal.
1. Ne legyen forgatókönyved, csak add önmagad
Légy egyszerű és őszinte. Amit írnál, azt mondd el. De ne tervezd meg előre, hogy mit és hogyan fogsz mondani, mert akkor már nem önmagadat adod. Ami a szíveden, a szádon! Lazán oszd meg, mi történt veled, vagy mit gondolsz egy adott témáról. A pasi imádni fogja, hogy nem kell olvasnia, hanem a valódi, őszinte, átgondolatlan véleményedet hallja.
2. A kérdésekre válaszolj hangjegyzetben
Egy kifejtős kérdést tett fel neked a célszemély? Amire hosszú perceket venne igénybe válaszolnod, és félsz tőle, hogy egy csomó dolog nem jutna eszedbe közben, amit kiadnál magadból? Válaszolj hangjegyzetben. Ezáltal tisztában lesz vele a férfi, hogyan vélekedsz a témában és milyen érzelmi reakciókat váltott ki belőled a dolog. Valószínűleg még több kérdése fog felmerülni és lehet, hogy ő is vágyat érez majd rá, hogy mélyebben is belemenjetek és esetleg ő is hangüzenetben válaszoljon. Az eredmény? Egy mély és tartalmas beszélgetés.
3. Ez sprint, nem maraton
A szakértő szerint semmi szükség rá, hogy 10-15 perces hangüzenetekkel elriaszd a másikat. Inkább küldj több rövidebb üzenetet, esetleg próbáld meg összefoglalni 30 másodperc vagy 1 perc alatt a mondanivalódat. Ezzel pörgősebbé teszed a beszélgetést.
4. Találd meg az aranyközéputat
A hangüzenet ne vegye át teljesen a helyét a szöveges üzeneteknek! Csupán csak egészítse ki az alapbeszélgetést. Törekedj rá, hogy ne minden témára hangüzenettel válaszolj, ugyanis mindkét módszernek meg van a helye és ideje. "Egy jó reggelt, hogy aludtál?" típusú üzenetre nem kell rögtön hangüzenetben elmesélni az életedet. De ha arról kérdez, hogy hol szeretnél randevúzni, nyugodtan kifejtheted, milyen helyeket kedvelsz és miért tartod jó ötletnek, ha oda mennétek!
5. Beszélj úgy, mintha egy barátodnak sztorizgatnál
Engedd el magad és csak úgy mesélj a veled történtekről és magadról, mintha egy barátoddal osztanád meg a tudnivalókat. A hangjegyzetek nem arról szólnak, hogy elkápráztass valakit az online társkeresés alatt, hanem hogy kapcsolatot teremts. Ha tetszik a másiknak, ahogyan beszélsz és amit mondasz, akkor úgysem lesz szükség nagy szavakra. Ha pedig nem, akkor megúszol egy kínos és felesleges első randit, ahol gyorsan kiderült volna, hogy nem klappoltok.
