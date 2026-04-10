Sikertelen vagy az online társkeresésben? Lehet, hogy túl kevés hangüzenetet küldesz

Társkeresési tippekre vágysz? Itt a legegyszerűbb: hódíts a hangoddal! Felmérések szerint az online társkereső, szingli férfiak nagy része imád szexi hangüzenetet kapni és vágynak rá, hogy valakivel bensőségesebb viszonyt alakítsanak ki holmi chatelésnél. Mutatunk öt tuti tippet, hogyan tudsz sikeresen párt találni magadnak!

Eleged van a szingliségből? Küldj több szexi hangüzenetet!

Nem hiszel nekünk? Akkor nézd, mit mondanak a statisztikák! A Z generációs társkeresők körében végzett felmérések szerint az ismerkedni vágyó férfiak 39% szeretne sokkal több hangüzenetet kapni, mint amennyit eddig küldtek nekik. A felmérésben résztvevők szerint a hangjegyzetek segítenek őszintébben kapcsolódni a másik félhez és elmondásuk szerint sokkal gyakoribb, hogy olyan nőkkel randevúzzanak, akiknek előtte hallották már a hangját. Egy szexi hang ugyanis sok pasi számára többet jelent, mint egy jó fotó, vagy egy éjszakába nyúló chatelés - írja a DailyMail. A lap ezért felkeresett egy párkapcsolati szakértőt, hogy utána járjanak, hogy mi kell egy sikeres hangüzenethez.

Logan Ury, a Hinge randioldal vezető tanácsadója összeszedte a legfontosabb társkeresési tippeket, amelyek segítenek a nőknek abban, hogyan vegyék le a lábukról a kiszemelt hímeket a hangjukkal.

1. Ne legyen forgatókönyved, csak add önmagad

Légy egyszerű és őszinte. Amit írnál, azt mondd el. De ne tervezd meg előre, hogy mit és hogyan fogsz mondani, mert akkor már nem önmagadat adod. Ami a szíveden, a szádon! Lazán oszd meg, mi történt veled, vagy mit gondolsz egy adott témáról. A pasi imádni fogja, hogy nem kell olvasnia, hanem a valódi, őszinte, átgondolatlan véleményedet hallja.

2. A kérdésekre válaszolj hangjegyzetben

Egy kifejtős kérdést tett fel neked a célszemély? Amire hosszú perceket venne igénybe válaszolnod, és félsz tőle, hogy egy csomó dolog nem jutna eszedbe közben, amit kiadnál magadból? Válaszolj hangjegyzetben. Ezáltal tisztában lesz vele a férfi, hogyan vélekedsz a témában és milyen érzelmi reakciókat váltott ki belőled a dolog. Valószínűleg még több kérdése fog felmerülni és lehet, hogy ő is vágyat érez majd rá, hogy mélyebben is belemenjetek és esetleg ő is hangüzenetben válaszoljon. Az eredmény? Egy mély és tartalmas beszélgetés.