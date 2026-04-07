2026. ápr. 7., kedd

Komáromi Bence
2026.04.07.
Ha régi álmod egy őslénytárca, akkor ne keress tovább! A tudósoknak hála elkészült a világ első T-rex-bőrből készült kézitáskája. Megnyugtatunk mindenkit, a luxustáska készítése során egyetlen ragadozó sem sérült meg. Mutatjuk, hogyan néz ki a különleges kiegészítő.

Dínóbőrből luxustáska? Igen! Néhány hónapja még csak fikció volt, mára valósággá vált. Tudósok egy csoportja megvalósította a lehetetlent: újraalkották a 65 millió évvel ezelőtt élt Tyrannosaurus Rex bőrét, majd kézitáskát készítettek belőle. De vajon, hogyan kell elképzelni egy T-rex-bőrből készült táskát? Megmutatjuk! 

Ez nem egy fikció: T-rex-bőrből készült táskát dobtak piacra
Forrás: Toronto Star

Hogyan készítenek T-rex-bőrt a kutatók?

  • 2005-ben régészek egy csoportja egy Tyrannosaurus combcsontjában lágy szövetet találtak.
  • Később további bőr és izommaradványokat fedeztek fel a fosszíliákon, amit felhasználtak ahhoz, hogy létrehozzák a dinoszauruszbőr kollagénszerkezetét.
  • A szintetikus bőrökkel foglalkozó Lab-Grown Leather LTD. nevű cég ezután az AI segítségével rekonstruálta a bőr fehérjeszerkezetét, majd feldolgozható bőrszövetté alakították.
  • Innen már csak egy lépés volt, hogy kézitáskát készíthessenek a szintetikus bőrből.

A T-rex-bőrtáska lehet 2026 legnagyobb divattrendje

Tavaly nyáron a Life.hu elsők között számolt be a forradalmi ötletről. Akkor a kutatók arról beszéltek, hogy még 2025 év végén elkészülhet az első dinoszauruszbőr-táska, de végül 2026 áprilisáig kellett várnunk, hogy piacra dobják az első modellt. Most azonban dobpergés: elkészült az első darab, amelyre átszámítva 260 millió forintról indul a licit. A korlátozott darabszáma miatt pedig várhatóan sokkal magasabb összegért fog elkelni az egyedi kiegészítő. Az pedig biztos, hogy ilyen termékkel nem sokan szaladgálnak az utcán. Ráadásul még vegán is a termék, ugyanis egyetlen dinót sem kellett leölni hozzá. 

A kézitáskát április elején Hollandiában, egy aukciósházban mutatták be a nagyközönségnek. A VML hozta nyilvánosságra az első fotókat a dinoszaurusz-kollagén felhasználásával készült kézitáskáról, és nem bízták a véletlenre a marketinget. A kiegészítőt egy valódi T-rex-csontváz mellé helyezték, és egy asztal helyett egy igazi meteoriton kapott helyet. A cég üzenete egyértelmű: ez az őskori biológia találkozása a jövő technológiájával.

