Tényleg a méret a lényeg? A szatírkirály pókoknál biztosan

Következzék az állatvilág egyik legérdekesebb új szereplője a Satyrex Ferox, vagy másnéven a szatírkirály pók. Ennek az újonnan felfedezett madárpókcsoportnak a tagjai szokatlanul hosszú végtagokkal és párzónyúlvánnyal rendelkeznek, emiatt a kutatók egy teljesen új nemzetségbe sorolják őket. De miért van szüksége ennek a póknak a hosszabb végtagokra és nemi szervre? Hát azért, mert az élete múlhat rajta.

A szatírkirály pókok hímjei rendelkeznek a legnagyobb szaporítószervvel a faj tagjai közül

Miért számít különlegesnek a Satyrex Ferox (magyarul dühös szatírkirály) ? Több okból is. Egyrészt a már említett hosszú végtagjai miatt, ezen kívül azért, mert védekezés közben képes sziszegő hangot kiadni a lábai szőrszálainak összedörzsölésével.

A tudomány találó nevet adott a szatírkirály póknak

A kutatók nemrég 4 korábban ismeretlen tarantulafélét azonosítottak az Arab-félszigeten és Afrika északi részén. Ezek közül a legérdekesebb a szatírkirály pók, amely azért kapta ezt a nevet, mert a mitológiai szatír – aki félig ember, félig vadállat volt – hatalmas nemi szervvel rendelkezett.

„Minden eddig ismert madárpókfaj hímjei közül ezeknek van a leghosszabb párzószervük" – jelentette ki a kutatást vezető professzor, Dr. Alireza Zamani. De mennyi az annyi? A kutató szerint akár 5 centiméterre is megnőhet a pókok függeléke, ami majdnem olyan hosszú, mint a lábaik. Nem véletlen, hogy ekkora férfiassággal áldotta meg a sors őket, ugyanis az életük múlhat azon, hogy megfelelő távolságot tartsanak a nőstényektől párosodás közben. A szatírkirály pókok nőstényei ugyanis rendkívül vadak és előfordul, hogy párosodás közben megölik a társukat, majd felfalják őt.

A nőstény szatírkirály pókok annyira vadak a párosodás terén, hogy életveszélyesek lehetnek a társaikra

A pókok nemi szerve egyébként nem hasonlít az emlősök péniszére, a tapogatólábukat használják erre a célra, azzal juttatják a spermájukat a nőstény epigyne nevű külső ivarszervébe. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mintha egy kulcsot helyeznénk a zárba. A szatírkirály extrém mérete pedig biztosítja, hogy biztos ne törjön bele a kulcs a zárba.

Az életveszélyes párosodás egyébként más pókoknál is előfordul, létezik olyan faj is, ahol a féltékeny hímek megcsonkítják párzás után a nőstény ivarszervét, hogy biztos csak tőlük lehessenek utódai.