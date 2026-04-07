Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 7., kedd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
érdekesség

Tényleg a méret a lényeg? A szatírkirály pókoknál biztosan

érdekesség új fajok madárpók állatvilág
Komáromi Bence
2026.04.07.
Ha már a Gyűrűk ura- és a Harry Potter-filmeket sem tudtad végignézni a hatalmas ízeltlábúak miatt, akkor ez a cikk biztos, hogy kiakaszt! A kutatók ugyanis felfedeztek egy új pókfajtát. Mutatjuk a szatírkirály pókot, aki a gigantikus párzószervének köszönheti, hogy nem hal bele a párosodásba.

Következzék az állatvilág egyik legérdekesebb új szereplője a Satyrex Ferox, vagy másnéven a szatírkirály pók. Ennek az újonnan felfedezett madárpókcsoportnak a tagjai szokatlanul hosszú végtagokkal és párzónyúlvánnyal rendelkeznek, emiatt a kutatók egy teljesen új nemzetségbe sorolják őket. De miért van szüksége ennek a póknak a hosszabb végtagokra és nemi szervre? Hát azért, mert az élete múlhat rajta.

A szatírkirály pók hímjei rendelkeznek a legnagyobb szaporítószervvel a faj tagjai közül
Forrás: Zookeys

Miért számít különlegesnek a Satyrex Ferox (magyarul dühös szatírkirály) ? Több okból is. Egyrészt a már említett hosszú végtagjai miatt, ezen kívül azért, mert védekezés közben képes sziszegő hangot kiadni a lábai szőrszálainak összedörzsölésével.

A tudomány találó nevet adott a szatírkirály póknak

A kutatók nemrég 4 korábban ismeretlen tarantulafélét azonosítottak az Arab-félszigeten és Afrika északi részén. Ezek közül a legérdekesebb a szatírkirály pók, amely azért kapta ezt a nevet, mert a mitológiai szatír – aki félig ember, félig vadállat volt – hatalmas nemi szervvel rendelkezett.

„Minden eddig ismert madárpókfaj hímjei közül ezeknek van a leghosszabb párzószervük" – jelentette ki a kutatást vezető professzor, Dr. Alireza Zamani. De mennyi az annyi? A kutató szerint akár 5 centiméterre is megnőhet a pókok függeléke, ami majdnem olyan hosszú, mint a lábaik. Nem véletlen, hogy ekkora férfiassággal áldotta meg a sors őket, ugyanis az életük múlhat azon, hogy megfelelő távolságot tartsanak a nőstényektől párosodás közben. A szatírkirály pókok nőstényei ugyanis rendkívül vadak és előfordul, hogy párosodás közben megölik a társukat, majd felfalják őt.

A nőstény szatírkirály pókok annyira vadak a párosodás terén, hogy életveszélyesek lehetnek a társaikra
Forrás: ZooKeys

A pókok nemi szerve egyébként nem hasonlít az emlősök péniszére, a tapogatólábukat használják erre a célra, azzal juttatják a spermájukat a nőstény epigyne nevű külső ivarszervébe. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mintha egy kulcsot helyeznénk a zárba. A szatírkirály extrém mérete pedig biztosítja, hogy biztos ne törjön bele a kulcs a zárba.

Az életveszélyes párosodás egyébként más pókoknál is előfordul, létezik olyan faj is, ahol a féltékeny hímek megcsonkítják párzás után a nőstény ivarszervét, hogy biztos csak tőlük lehessenek utódai.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
