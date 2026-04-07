Leslie Mandoki új stadionhimnuszt komponált a Bayern Münchennek.

Egy neves német autómárka 100 éves jubileumára komponált nagyszabású szimfóniát 2009-ben. Ekkor született meg az az ötlet, amely később sporttörténeti jelentőségű zenei együttműködéshez vezetett a klub és Leslie Mandoki között. Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München legendája és vezetője a szimfónia bemutatása után rendezett banketten felkérte Lesliet, hogy komponáljon új himnuszokat a bajor futballklub számára. Az ezt követő időszakban a neves művész fiával, Gáborral közösen tíz új himnuszt írt, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt is feldolgozott, modern hangszerelésben.
Leslie Mandoki és az FC Bayern München
- Leslie Mandoki új dala a Road to Budapest, amely az FC Bayern München új stadionhimnusza.
- Mandoki fiával, Gáborral közösen korábban 10 új himnuszt és egy modernizált klasszikus klubdalt alkotott a klub számára.
- A zeneszerző számára óriási siker az, amikor több tízezer szurkoló együtt énekel.
Óriási megtiszteltetés volt Mandoki számára a felkérés, ami egy kis félreértéssel kezdődött
„Rögtön elmondtam, hogy nem sokat tudok a futballról. Az édesapám gyerekkoromban azt mondta, ne a focival foglalkozzak, hanem zenével és könyvekkel. Karl-Heinz Rummenigg egészen elhűlt – azt hitte, elutasítom a felkérést. Aztán elmagyaráztam neki, hogy eszem ágában nincs, csak hát kell nekem egy év, hogy megismerjem a futballcsapat, a stadion és a szurkolók lelkét” – meséli Mandoki mosolyogva, majd elárulta, hogy az ezt követő időszakban valóban mindent elkövetett, hogy teljes képet kaphasson a Bayern Münchenről.
„Sokszor ücsörögtem a stadion lelátóján, figyeltem az edzéseket, beszélgettem a csapattal és a szurkolókkal. Végül 2012 végére a fiammal tíz új himnuszt írtunk, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt dolgoztunk fel modern hangszerelésben."
A dalokat a Red Rock Stúdióban rögzítették (az egydülálló stúdióról korábban itt írtunk,) a felvételekhez pedig az FC Bayern hivatalos szurkolói klubján keresztül válogatták ki a tehetséges amatőr énekeseket.
Talán egy kicsit az új szerzeményeknek is köszönhető, hogy a csapat 2012-ben a Bajnokok Ligáját, a kupát és a bajnokságot is megnyerte?
A kérdésre a zenész-dalszerző szerényen csak annyit felel: „Jó volna ezt hinni. Mindenesre a focit nagyon megszerettem. Minden meccsen ott ülök a stadionban a fiammal és szurkolunk.”
A legújabb dal, a Road to Budapest már a világ legnagyobb videómegosztó platformján
Leslie Mandoki a Bayern jelenlegi vezérigazgatójával, Jan-Christian Dreesennel sokszor ugyanabba a sörkertbe jár, de a meccsek után a stadionban szoktak vacsorázni. Egy alkalommal érdekes dologra lett figyelmes:
„Az asztalon egy alátéten ez a felirat állt: Road to Budapest, utalásként a UEFA Champions League döntőjére. Volt ebben az egészben valami sorsszerű. Ahogy ránéztem az alátétre, azonnal tudtam, hogy ez több kell legyen, mint egy szlogen.
Rögtön meg is jegyeztem Jan-Dreesen barátomnak, hogy mint tudja, pesti srác vagyok, és ha Budapesten ünnepelhetnénk a Bajnokok Ligáját, az lenne a legszebb dolog. Mire késő este hazaértem a stúdióba, már a nóta kész volt a fejemben, később pedig szintén a Red Rock Studióban vettük fel a rajongók közreműködésével, akik délnémet kórushangzással tették még különlegesebbé.”
Miben más egy stadionhimnusz megírása, mint egy hagyományos dal elkészítése?
A zeneszerző állítja: nem sokban. Ő ugyanolyan szívvel-lélekkel, alázattal és elhivatottsággal komponál egy autómárkának, a filmipar szereplőinek, a Bayernnek, mint korábban Phil Collinsnak, Jennifer Rushnak, Lionel Richie-nek, vagy saját zenekarának, a Mandoki Soulmates-nek.
„Erősen hiszek abban, hogy a zene képes energiát adni, hitet erősíteni, és ha egy csapat, egy klub, egy közösség ezt együtt énekli, az óriási erőket mozgósíthat.”
Mi a nagyobb siker? Hallani, ahogy felcsendülnek a művek a mérkőzések közben, vagy amikor több ezer ember magától kezdi énekelni a stadionhimnuszokat?
„Amikor a stadionban több tízezer ember egyszerre énekel és együtt dobban a szívünk, az az a pillanat, amikor a futball és a zene valóban eggyé válik" - feleli a producer.
Ez a közös a Bayern és a Mandoki Soulmates-ben
Lehet bármilyen hasonlóság foci és együttes között? Mandoki szerint igen. Az egyik legfontosabb a fegyelem és az alázat. Mindkét világban alapvetés, hogy az ember felkészülten álljon a hivatásához és a közönségéhez. A zene és a futball egyaránt csapatmunka, ahol mindenki felelős a másikért – ez a kölcsönös felelősségtudat az, ami igazán előreviszi a közösséget. A másik közös pont:
„A sportban elengedhetetlen, hogy megértsük az ellenfél taktikáját és a győzelemre törekedjünk, de úgy, hogy közben megőrizzük a tiszteletet a másik iránt. Magánemberként én is ezt a hozzáállást képviselem. Számomra az, akivel nem egyezik a véleményem, nem ellenség, hanem lehetőség egy jó eszmecserére, amiből mindig lehet tanulni.”
Hallgasd meg Leslie Mandoki Road to Budapest dalát:
Leslie Mandoki nevéhez több mint 72 platinalemez és számos aranylemez fűződik, produkciói világszerte milliós példányszámban keltek el. Munkásságát rangos nemzetközi és hazai díjakkal ismerték el.
- Többek között olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint Jennifer Rush, Phil Collins, Chaka Khan és Lionel Richie.
- Számos Disney-filmzene elkészítésében vett részt, mint például a Mulan, az Atlantisz, a Mackótestvér vagy a Tarzan.
- Több mint 3 évtizede vezeti az ikonikus legendákból álló Mandoki Soulmates formációt, amely a brit progresszív rockzenét ötvözi az amerikai jazz rockkal.
- Minden évben nagy szeretettel ad koncertet szülővárosában, Budapesten – nem lesz ez másképp idén augusztus 19-én, a nemzeti ünnep előestéjén sem.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: