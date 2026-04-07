Leslie Mandoki új stadionhimnuszt komponált a Bayern Münchennek

futballcsapat Leslie Mandoki Soulmates Leslie Mandoki himnusz
Jónás Ágnes
2026.04.07.
A hosszú évtizedek óta Németországban és Amerikában élő zenész a zeneszerzője, producere és szövegírója annak az új dalnak, amely az FC Bayern München futballcsapat aktuális nemzetközi szereplésének meghatározó kísérője lett. Leslie Mandoki Road to Budapest című stadionhimnuszának története egy személyes pillanattal kezdődött.

Egy neves német autómárka 100 éves jubileumára komponált nagyszabású szimfóniát 2009-ben. Ekkor született meg az az ötlet, amely később sporttörténeti jelentőségű zenei együttműködéshez vezetett a klub és Leslie Mandoki között. Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München legendája és vezetője a szimfónia bemutatása után rendezett banketten felkérte Lesliet, hogy komponáljon új himnuszokat a bajor futballklub számára. Az ezt követő időszakban a neves művész fiával, Gáborral közösen tíz új himnuszt írt, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt is feldolgozott, modern hangszerelésben. 

Leslie Mandoki új stadionhimnuszt komponált a Bayern Münchennek.
  • Leslie Mandoki új dala a Road to Budapest, amely az FC Bayern München új stadionhimnusza.
  • Mandoki fiával, Gáborral közösen korábban 10 új himnuszt és egy modernizált klasszikus klubdalt alkotott a klub számára.
  • A zeneszerző számára óriási siker az, amikor több tízezer szurkoló együtt énekel.

Óriási megtiszteltetés volt Mandoki számára a felkérés, ami egy kis félreértéssel kezdődött

Rögtön elmondtam, hogy nem sokat tudok a futballról. Az édesapám gyerekkoromban azt mondta, ne a focival foglalkozzak, hanem zenével és könyvekkel. Karl-Heinz Rummenigg egészen elhűlt – azt hitte, elutasítom a felkérést. Aztán elmagyaráztam neki, hogy eszem ágában nincs, csak hát kell nekem egy év, hogy megismerjem a futballcsapat, a stadion és a szurkolók lelkét” – meséli Mandoki mosolyogva, majd elárulta, hogy az ezt követő időszakban valóban mindent elkövetett, hogy teljes képet kaphasson a Bayern Münchenről. 

Sokszor ücsörögtem a stadion lelátóján, figyeltem az edzéseket, beszélgettem a csapattal és a szurkolókkal. Végül 2012 végére a fiammal tíz új himnuszt írtunk, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt dolgoztunk fel modern hangszerelésben."

A dalokat a Red Rock Stúdióban rögzítették (az egydülálló stúdióról korábban itt írtunk,) a felvételekhez pedig az FC Bayern hivatalos szurkolói klubján keresztül válogatták ki a tehetséges amatőr énekeseket.

Talán egy kicsit az új szerzeményeknek is köszönhető, hogy a csapat 2012-ben a Bajnokok Ligáját, a kupát és a bajnokságot is megnyerte? 

A kérdésre a zenész-dalszerző szerényen csak annyit felel: „Jó volna ezt hinni. Mindenesre a focit nagyon megszerettem. Minden meccsen ott ülök a stadionban a fiammal és szurkolunk.

A legújabb dal, a Road to Budapest már a világ legnagyobb videómegosztó platformján 

Leslie Mandoki a Bayern jelenlegi vezérigazgatójával, Jan-Christian Dreesennel sokszor ugyanabba a sörkertbe jár, de a meccsek után a stadionban szoktak vacsorázni. Egy alkalommal érdekes dologra lett figyelmes:

Az asztalon egy alátéten ez a felirat állt: Road to Budapest, utalásként a UEFA Champions League döntőjére. Volt ebben az egészben valami sorsszerű. Ahogy ránéztem az alátétre, azonnal tudtam, hogy ez több kell legyen, mint egy szlogen. 

Rögtön meg is jegyeztem Jan-Dreesen barátomnak, hogy mint tudja, pesti srác vagyok, és ha Budapesten ünnepelhetnénk a Bajnokok Ligáját, az lenne a legszebb dolog. Mire késő este hazaértem a stúdióba, már a nóta kész volt a fejemben, később pedig szintén a Red Rock Studióban vettük fel a rajongók közreműködésével, akik délnémet kórushangzással tették még különlegesebbé.

Leslie Mandoki és Al Di Meola
Miben más egy stadionhimnusz megírása, mint egy hagyományos dal elkészítése?

A zeneszerző állítja: nem sokban. Ő ugyanolyan szívvel-lélekkel, alázattal és elhivatottsággal komponál egy autómárkának, a filmipar szereplőinek, a Bayernnek, mint korábban Phil Collinsnak, Jennifer Rushnak, Lionel Richie-nek, vagy saját zenekarának, a Mandoki Soulmates-nek.

„Erősen hiszek abban, hogy a zene képes energiát adni, hitet erősíteni, és ha egy csapat, egy klub, egy közösség ezt együtt énekli, az óriási erőket mozgósíthat.”

Mi a nagyobb siker? Hallani, ahogy felcsendülnek a művek a mérkőzések közben, vagy amikor több ezer ember magától kezdi énekelni a stadionhimnuszokat?

Amikor a stadionban több tízezer ember egyszerre énekel és együtt dobban a szívünk, az az a pillanat, amikor a futball és a zene valóban eggyé válik" - feleli a producer. 

Ez a közös a Bayern és a Mandoki Soulmates-ben

Lehet bármilyen hasonlóság foci és együttes között? Mandoki szerint igen. Az egyik legfontosabb a fegyelem és az alázat. Mindkét világban alapvetés, hogy az ember felkészülten álljon a hivatásához és a közönségéhez. A zene és a futball egyaránt csapatmunka, ahol mindenki felelős a másikért – ez a kölcsönös felelősségtudat az, ami igazán előreviszi a közösséget. A másik közös pont:

„A sportban elengedhetetlen, hogy megértsük az ellenfél taktikáját és a győzelemre törekedjünk, de úgy, hogy közben megőrizzük a tiszteletet a másik iránt. Magánemberként én is ezt a hozzáállást képviselem. Számomra az, akivel nem egyezik a véleményem, nem ellenség, hanem lehetőség egy jó eszmecserére, amiből mindig lehet tanulni.”

Hallgasd meg Leslie Mandoki Road to Budapest dalát:

Leslie Mandoki nevéhez több mint 72 platinalemez és számos aranylemez fűződik, produkciói világszerte milliós példányszámban keltek el. Munkásságát rangos nemzetközi és hazai díjakkal ismerték el.

  • Többek között olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint Jennifer Rush, Phil Collins, Chaka Khan és Lionel Richie. 
  • Számos Disney-filmzene elkészítésében vett részt, mint például a Mulan, az Atlantisz, a Mackótestvér vagy a Tarzan.
  • Több mint 3 évtizede vezeti az ikonikus legendákból álló Mandoki Soulmates formációt, amely a brit progresszív rockzenét ötvözi az amerikai jazz rockkal. 
  • Minden évben nagy szeretettel ad koncertet szülővárosában, Budapesten – nem lesz ez másképp idén augusztus 19-én, a nemzeti ünnep előestéjén sem. 

