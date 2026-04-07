Leslie Mandoki új stadionhimnuszt komponált a Bayern Münchennek.

Egy neves német autómárka 100 éves jubileumára komponált nagyszabású szimfóniát 2009-ben. Ekkor született meg az az ötlet, amely később sporttörténeti jelentőségű zenei együttműködéshez vezetett a klub és Leslie Mandoki között. Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München legendája és vezetője a szimfónia bemutatása után rendezett banketten felkérte Lesliet, hogy komponáljon új himnuszokat a bajor futballklub számára. Az ezt követő időszakban a neves művész fiával, Gáborral közösen tíz új himnuszt írt, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt is feldolgozott, modern hangszerelésben.

Leslie Mandoki és az FC Bayern München

A zeneszerző számára óriási siker az, amikor több tízezer szurkoló együtt énekel.

Óriási megtiszteltetés volt Mandoki számára a felkérés, ami egy kis félreértéssel kezdődött

„Rögtön elmondtam, hogy nem sokat tudok a futballról. Az édesapám gyerekkoromban azt mondta, ne a focival foglalkozzak, hanem zenével és könyvekkel. Karl-Heinz Rummenigg egészen elhűlt – azt hitte, elutasítom a felkérést. Aztán elmagyaráztam neki, hogy eszem ágában nincs, csak hát kell nekem egy év, hogy megismerjem a futballcsapat, a stadion és a szurkolók lelkét” – meséli Mandoki mosolyogva, majd elárulta, hogy az ezt követő időszakban valóban mindent elkövetett, hogy teljes képet kaphasson a Bayern Münchenről.

„Sokszor ücsörögtem a stadion lelátóján, figyeltem az edzéseket, beszélgettem a csapattal és a szurkolókkal. Végül 2012 végére a fiammal tíz új himnuszt írtunk, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt dolgoztunk fel modern hangszerelésben."

A dalokat a Red Rock Stúdióban rögzítették (az egydülálló stúdióról korábban itt írtunk,) a felvételekhez pedig az FC Bayern hivatalos szurkolói klubján keresztül válogatták ki a tehetséges amatőr énekeseket.

Talán egy kicsit az új szerzeményeknek is köszönhető, hogy a csapat 2012-ben a Bajnokok Ligáját, a kupát és a bajnokságot is megnyerte?

A kérdésre a zenész-dalszerző szerényen csak annyit felel: „Jó volna ezt hinni. Mindenesre a focit nagyon megszerettem. Minden meccsen ott ülök a stadionban a fiammal és szurkolunk.”