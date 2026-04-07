A 90-es évek egyik legnagyobb trendje visszatér: újra hódít a platformos papucs

Apró hölgyek, örvendjetek: újra visszatérnek a 90-es évek platformos szandáljai is papucsai, amik észrevétlenül dobnak rád jó pár centit, arról nem is beszélve, hogy többé a hosszú nadrágok felhajtásával sem kell majd bajlódnod!

A 90-es évek platformos cipőit viseli most minden it girl.

A 90-es évek trendje jött, látott és minden mást legyőzött Ha egy igazán menő outfitet szeretnél idén összedobni, szerezz be egy kényelmes platformos lábbelit.

Megmutatjuk, hogyan viseld úgy, hogy minden szem rád szegeződjön!

Úgy tűnik, hogy idén nincs menekvés és a 90-es évek hivatalosan is átveszik az uralmat a trendek fölött: újra divatos lesz ugyanis a PTSD-t okozó cérnavékony szemöldök, a rég elfeledett szögletes orrú csizma, de még a pixie frizura is aranykorát éri majd a következő hónapokban.

Most pedig egy újabb 30 évvel ezelőtt tomboló trend vette át az irányítást az utcai divatban: a platformos papucs, méghozzá minden mennyiségben!

Bizony, ez az egyáltalán nem diszkrét, de kényelmes lábbeli készen áll arra, hogy az outfited igazi sztárja legyen és emlékeztessen arra, hogy a divat olykor lehet bohókás és szórakoztató is. Mutatjuk, hogyan viseld 2026-ban!

Világos farmerrel

Ha a letisztultabb, minimalista megjelenést részesíted előnyben, akkor kapd fel a kedvenc világos mosású farmered és kombináld egy klasszikus, fekete platformos szandállal. A sötét cipő és a világos farmer közötti kontraszt megnyújtja az alakot és stílusos megjelenést kölcsönöz.

A farmer feketével megunhatatlan kombó.

Egyenes szárú farmer

Az egyenes szabás már eleve a 90-es évek hangulatát idézi, így egy platformos cipő hozzá már csak hab a tortán. Egyszerre laza, csinos és mégis main character energiát sugárzó.

Az egyenes szárú farmer flip-flop papuccsal kényelmes, mégis stílusos.

Bő szárú farmerrel

Ha valami igazán meglepő kombinációra vágysz, akkor válassz egy fehér kényelmes cipőt, ami letisztult, mégis tavaszias hangulatot idéz. A titok csupán annyi, hogy egy fodros, vagy romantikus stílusú felsővel párosítsd, hogy tökéletes legyen hatás.

A fehér cipők is újra fénykorukat élik.

Natúr platform

Gyermekkorunk rettegett klumpája is visszatér, kicsit modernebb, de ugyanolyan hippis stílusban, mint ahogy megszoktuk. Ez a cipő nemcsak szabadnak látszódik, de annak is érződik és arra szolgál, hogy ugyanolyan energiával sétáljunk a városban, mint egy modell a kifutón.