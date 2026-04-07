2026. ápr. 7., kedd

A 90-es évek egyik legnagyobb trendje visszatér: újra hódít a platformos papucs

Nagy Kata
2026.04.07.
Ki nem emlékezne tinikorunk holdjáró szandáljaira, amikben mindig csak egy lépés választott el bennünket a részleges bokaszalag-szakadástól? Nos, a 90-es évek egyik legmegosztóbb trendje visszatért, igaz jóval ízlésesebb formában, mint ahogy anno a Spice Girls tagok viselték!

Apró hölgyek, örvendjetek: újra visszatérnek a 90-es évek platformos szandáljai is papucsai, amik észrevétlenül dobnak rád jó pár centit, arról nem is beszélve, hogy többé a hosszú nadrágok felhajtásával sem kell majd bajlódnod!

Fiatal nő 90-es éveket idéző szettben
A 90-es évek platformos cipőit viseli most minden it girl. 
Forrás: Getty Images Europe

A 90-es évek trendje jött, látott és minden mást legyőzött 

  • Ha egy igazán menő outfitet szeretnél idén összedobni, szerezz be egy kényelmes platformos lábbelit. 
  • Megmutatjuk, hogyan viseld úgy, hogy minden szem rád szegeződjön! 

Úgy tűnik, hogy idén nincs menekvés és a 90-es évek hivatalosan is átveszik az uralmat a trendek fölött: újra divatos lesz ugyanis a PTSD-t okozó cérnavékony szemöldök, a rég elfeledett szögletes orrú csizma, de még a pixie frizura is aranykorát éri majd a következő hónapokban. 

Most pedig egy újabb 30 évvel ezelőtt tomboló trend vette át az irányítást az utcai divatban: a platformos papucs, méghozzá minden mennyiségben!

Bizony, ez az egyáltalán nem diszkrét, de kényelmes lábbeli készen áll arra, hogy az outfited igazi sztárja legyen és emlékeztessen arra, hogy a divat olykor lehet bohókás és szórakoztató is. Mutatjuk, hogyan viseld 2026-ban! 

Világos farmerrel 

Ha a letisztultabb, minimalista megjelenést részesíted előnyben, akkor kapd fel a kedvenc világos mosású farmered és kombináld egy klasszikus, fekete platformos szandállal. A sötét cipő és a világos farmer közötti kontraszt megnyújtja az alakot és stílusos megjelenést kölcsönöz. 

BERLIN, GERMANY - MAY 22: Sophia Geiss is seen wearing silver hoop earrings in two different sizes, large aviator sunglasses with a bold black frame and green lenses from Vehla Eyewear, a silver nose ring, a black halter-neck bodysuit with a round neckline from Mango, high-waisted wide-leg pleated jeans in a light wash with a double waistband from Closed, a rectangular black leather "Kelly 40" bag from Hermès, a gold bangle, a silver ring, and black platform flip-flops from Zara on May 22, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
A farmer feketével megunhatatlan kombó. 
Forrás: GettyImages

Egyenes szárú farmer

Az egyenes szabás már eleve a 90-es évek hangulatát idézi, így egy platformos cipő hozzá már csak hab a tortán. Egyszerre laza, csinos és mégis main character energiát sugárzó. 

NEW YORK, NEW YORK - JULY 25: Rosé of Blackpink is seen in the Upper East Side on July 25, 2025 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/GC Images)
Az egyenes szárú farmer flip-flop papuccsal kényelmes, mégis stílusos. 
Forrás: GettyImages

Bő szárú farmerrel 

Ha valami igazán meglepő kombinációra vágysz, akkor válassz egy fehér kényelmes cipőt, ami letisztult, mégis tavaszias hangulatot idéz. A titok csupán annyi, hogy egy fodros, vagy romantikus stílusú felsővel párosítsd, hogy tökéletes legyen hatás. 

PARIS, FRANCE - MARCH 11: A guest wears black sunglasses, silver earrings, white tweed textured white light blue black feathered collar oversized Chanel bomber jacket, navy blue washed denim jean pants, shiny black Chanel leather bag, white platform heeled black toe heels Chanel leather shoes, outside Chanel, during the Paris Fashion week Women's Fall/Winter 2025-2026 on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A fehér cipők is újra fénykorukat élik. 
Forrás: GettyImages

Natúr platform

Gyermekkorunk rettegett klumpája is visszatér, kicsit modernebb, de ugyanolyan hippis stílusban, mint ahogy megszoktuk. Ez a cipő nemcsak szabadnak látszódik, de annak is érződik és arra szolgál, hogy ugyanolyan energiával sétáljunk a városban, mint egy modell a kifutón. 

MUNICH, GERMANY - JULY 18: Marlies Pia Pfeifhofer is seen wearing a cream white sleeveless textured linen wrap top with asymmetric front panel and a large brown button closing at the shoulder from Sézane; light blue washed ultra wide leg Paloma jeans in structured denim with high waist and long flared silhouette from Citizens of Humanity; beige Dolly Verona raffia platform sandals with thick sole from Larroudé; a dark brown suede The New York shoulderbag with top handles and triangular fold design from DeMellier; square-shaped black sunglasses with thick acetate frame from CHIMI Eyewear; a surigao pearl necklace with red Japanese glass beads and a freshwater baroque pearl from Les Beads Studio; a golden medallion necklace with a faceted diamond bezel and a hand-painted 'Porte Bonheur' enamel inscription from Marlo Laz; golden mini hoop earrings from Monica Vinader; her blonde hair is styled in a sleek high bun on July 18, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
Egy csinos klumpával nem lőhetsz mellé idén!
Forrás: GettyImages

Rövidített farmer pántos cipővel

A capri visszatért és tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy megmutasd a legfeltűnőbb cipődet! Válassz egy fényes, lakk magassarkút bokapánttal és minden szem rád szegeződik majd! 

DUESSELDORF, GERMANY - JULY 19: Lauren Nikoi is seen wearing a black blazer, a sheer black blouse underneath, dark jeans, a rectangular black handbag, and high heels during the RIANI CRUISE 4.0. Dreamland at RSR Steiger Düsseldorf 1 on July 19, 2025 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images for RIANI)
A capri és a platform 2026 legmenőbb párosa!! 
Forrás: GettyImages

