Nézd meg Anne Hathaway és Meryl Streep legmenőbb szettjeit – Ezeket viselték az Ördög Pradát visel 2 turnéján

Az Ördög Pradát visel 2. sajtókörútja hivatalosan is megkezdődött, és ezzel együtt Anne Hathaway és Merly Streep lenyűgöző stílussorozata is elstartolt.
Az Ördög Pradát visel 2 tournéja már most divattörténelmet írt
- 20 év elteltével, májusban visszatér Miranda Priestly és Andy Sachs dinamikus duója!
- Március 30-án kezdődött el hivatalosan Az Ördög Pardát visel 2 sajtókörútja, és az elmúlt egy hétben szebbnél szebb outfiteket láthattunk, mind Merly Streepen, mind Anne Hathaway-en.
- Mutatjuk, milyen zseniális divatházak tervezéseit választották erre a neves alkalomra.
Az ördög Pradát visel 2 május 1-jén érkezik a mozikba, amit ezúttal is David Frankel rendezett, a forgatókönyvet pedig Aline Brosh McKenna jegyzi – mindketten részt vettek az első mozi munkálataiban is. A folytatásban Andy visszatér a Runway magazinhoz, és Anne Hathaway mellett újra feltűnik Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci is, így a rajongók ismét az ikonikus csapatot láthatják a vásznon. Az új stábtagok között szerepel a 2000-es évek sármőrje, Justin Theroux, A Bridgerton család sztárja, Simone Ashley, Timothée Chalamet nővére, Pauline, és Lady Gaga is. A forgatási fotók alapján egyértelműen az év legzseniálisabb divatösszeállításait láthatjuk majd a filmben. Most, hogy már az előzetes is kijött, egy biztos: ez lesz az év legfontosabb fashion filmje!
Amikor a páros március 30-án megjelent a Frida Kahlo Múzeumban Mexikóvárosban, a 43 éves Hathaway egy Schiaparelli remekművet öltött magára. A fekete, szabott felsőt egy absztrakt, arany, szemmotívumos övvel és egy aszimmetrikus rojtokkal díszített szoknyával párosította, a megjelenést pedig fekete, kulcslyuk alakú kivágással ellátott körömcipővel tette teljessé „Ma itt, Frida Kahlo házánál indítjuk el Az Ördög Pradát visel turnét... így ennek tiszteletére egy nagyon szürrealista Schiaparelli-hangulatot választottunk” – osztotta meg Instagramján Erin Walsh, Hathaway stílustanácsadója. A 76 éves Streep tetőtől talpig vörösbe öltözött, utalásként a filmcímben szereplő „Ördögre”: egy Dolce & Gabbana nadrágkosztümöt választott hozzá illő piros magassarkúval, amely kísértetiesen hasonlított a film plakátján látható cipőre.
A sajtókörút első vítésére is sítlusosan érkezett meg a sztárduó: Streep egy aranyszegélyekkel díszített, szabott, gombos Schiaparelli ruhát viselt, és éppolyan kifogástalanul festett, mint a Runway magazin főszerkesztője, az ikonikus Miranda Priestly. Hathaway egy kacér, piros flitteres Stella McCartney miniruhát öltött magára, és persze nem feledkezhetünk meg „a csizmáról” sem. A színésznő olyan barna, rogyasztott szárú combcsizmát viselt, amely az eredeti film emlékezetes Chanel csizma jelenetét idézte. A két sztár az eredeti filmplakátról ismert, hatalmas piros cipő előtt pózolt, amelynek sarkát egy fordított, szarvakkal ellátott szigony díszítette.
Anne Hathaway még két sajtóesemény között is hű maradt a tematikához: egy fehér pulóverben pihent, amelyre egy „cerulean-kék” Pantone-színminta volt nyomtatva. A filmrajongók tudják, hogy ez az az árnyalat, amely egy ikonikus Miranda monológot vált ki az első részben. De nem itt jelent meg egyedül ez a szín!
Meryl Streep április 1-jén a The Late Show with Stephen Colbert vendégeként tűnt fel, méghozzá egy első pillantásra visszafogott, hétköznapinak ható összeállításban. A sztár fekete nadrágot és kék pulóvert viselt – de ahogy Miranda Priestly híres mondata tartja: „Az a pulóver nem egyszerűen kék, nem türkiz, nem is lapis – az valójában cerulean.” A Mamma Mia! színésznője egy egyedi J.Crew kötött felsővel tisztelgett karaktere ikonikus monológja előtt, lemásolva azt az eredeti „otromba kék pulóvert”, amelyet Hathaway karaktere, Andy Sachs viselt. Az új változatot Olympia Gayot tervezte és Micaela Erlanger válogatta össze. Gayot a Vogue szerint egy sajtóközleményben így nyilatkozott: „Az a monológ annyira okos és vicces – emlékeztet rá, hogy ami személyesnek tűnik, az valójában egy sokkal nagyobb történet része. Ezért rezonál még ma is Az Ördög Pradát visel az emberekkel.”
Már kevesebb, mint egy hónap és érkezik Az Ördög Pradát visel folytatása, és mi alig várjuk, hogy milyen outfitekkel, utalásokkal és legendás divatpillanatokkal ajándékoznak meg minket a világsztárok.
További sztárdivatos cikkeink is érdekelhetnek: