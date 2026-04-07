Nézd meg Anne Hathaway és Meryl Streep legmenőbb szettjeit – Ezeket viselték az Ördög Pradát visel 2 turnéján

Az Ördög Pradát visel 2. sajtókörútja hivatalosan is megkezdődött, és ezzel együtt Anne Hathaway és Merly Streep lenyűgöző stílussorozata is elstartolt. Mutatjuk milyen elképesztő szettekben pompázott a két ikon!

Az Ördög Pradát visel 2 tournéja már most divattörténelmet írt 20 év elteltével, májusban visszatér Miranda Priestly és Andy Sachs dinamikus duója!

Március 30-án kezdődött el hivatalosan Az Ördög Pardát visel 2 sajtókörútja, és az elmúlt egy hétben szebbnél szebb outfiteket láthattunk, mind Merly Streepen, mind Anne Hathaway-en.

Mutatjuk, milyen zseniális divatházak tervezéseit választották erre a neves alkalomra.

Az ördög Pradát visel 2 május 1-jén érkezik a mozikba, amit ezúttal is David Frankel rendezett, a forgatókönyvet pedig Aline Brosh McKenna jegyzi – mindketten részt vettek az első mozi munkálataiban is. A folytatásban Andy visszatér a Runway magazinhoz, és Anne Hathaway mellett újra feltűnik Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci is, így a rajongók ismét az ikonikus csapatot láthatják a vásznon. Az új stábtagok között szerepel a 2000-es évek sármőrje, Justin Theroux, A Bridgerton család sztárja, Simone Ashley, Timothée Chalamet nővére, Pauline, és Lady Gaga is. A forgatási fotók alapján egyértelműen az év legzseniálisabb divatösszeállításait láthatjuk majd a filmben. Most, hogy már az előzetes is kijött, egy biztos: ez lesz az év legfontosabb fashion filmje!

Amikor a páros március 30-án megjelent a Frida Kahlo Múzeumban Mexikóvárosban, a 43 éves Hathaway egy Schiaparelli remekművet öltött magára. A fekete, szabott felsőt egy absztrakt, arany, szemmotívumos övvel és egy aszimmetrikus rojtokkal díszített szoknyával párosította, a megjelenést pedig fekete, kulcslyuk alakú kivágással ellátott körömcipővel tette teljessé „Ma itt, Frida Kahlo házánál indítjuk el Az Ördög Pradát visel turnét... így ennek tiszteletére egy nagyon szürrealista Schiaparelli-hangulatot választottunk” – osztotta meg Instagramján Erin Walsh, Hathaway stílustanácsadója. A 76 éves Streep tetőtől talpig vörösbe öltözött, utalásként a filmcímben szereplő „Ördögre”: egy Dolce & Gabbana nadrágkosztümöt választott hozzá illő piros magassarkúval, amely kísértetiesen hasonlított a film plakátján látható cipőre.