„Ez nem egy klasszikus hős története” – Exkluzív interjú Jack Pattennel az új Robin Hoodról

Kevés ikonikusabb – és zöldebb – lázadó karakter létezik, mint Robin Hood: az íjász, aki a gazdagoktól vesz el, hogy a szegényeket segítse. A legendás hőst már számtalan színész megformálta az elmúlt évtizedekben, most pedig egy új név lép a zöld csuklya alá: Jack Patten.
„Nem akartam más Robin Hoodokra hasonlítani” – Interjú Jack Pattennel
Az ausztrál színész az új Robin Hood-sorozat főszereplőjeként debütál a nemzetközi színtéren, és már az első évad alapján egyértelmű, hogy teljesen másfajta hőst kapunk, mint amit eddig már megszoktunk. Patten karizmája és természetes játéka friss energiát hoz a klasszikus történetbe, valamint könnyen lehet, hogy ez a szerep indítja be igazán a karrierjét.
Egy legenda új szemszögből
A Robin Hood-történet generációk óta újra és újra visszatér a képernyőkre, de az új sorozat tudatosan szakít a megszokott klisékkel. Itt Robin nem tökéletes hős, hanem egy fiatal férfi, aki még keresi a helyét a világban, és hát... gyakran hibázik.
A készítők a karakterek komplexitására helyezték a hangsúlyt. Marian például nem a klasszikus bajba jutott hölgy szerepét tölti be, hanem erős, saját elvekkel rendelkező nő, aki aktívan alakítja a történetet. A sorozat tempója gyors, az epizódok tele vannak akcióval, és a szereplők motivációi sokszor a szürke zónában mozognak – ami kifejezetten friss hangulatot ad a legendának.
Interjú Jack Pattennel, az új Robin, vagyis Rob Hooddal
Amikor Jack Patten megtudta, hogy ő lesz az új Robin Hood, először alig akarta elhinni. A fiatal ausztrál színész még ma is mosolyogva idézi fel a pillanatot, amikor kiderült, hogy megkapta a szerepet.
„Teljesen a fellegekben jártam” – mondja. „Izgatott voltam, kicsit ideges is, de leginkább hihetetlenül boldog. Persze ismertem Robin Hood nevét, de őszintén szólva nem voltam túl mélyen benne a történetben. A rajzfilmből tudtam, ki ő, ahol persze csak egy vidám figuraként jelenik meg.”
A pilotepizód elolvasása azonban gyorsan világossá tette számára, hogy ez a sorozat egészen más irányt vesz majd.
„Rögtön látszott, hogy az alkotók valami nagyon emberit akarnak mesélni. Nem egy misztikus hősről van szó, hanem egy fiatal férfiról, aki próbálja megtalálni a helyét a világban. Ez az, ami igazán megfogott.”
A sorozat egyik legnagyobb erőssége – Patten szerint – éppen az, hogy a karakterek nem fekete-fehérek.
„Rob nem egy klasszikus lovag fehér páncélban. Tele van hibákkal. Marian pedig egyáltalán nem egy bajba jutott lány – erős nő, saját elképzelésekkel, és sokszor ugyanannyira ő Robin Hood, mint Rob. A sheriff sem csak egy gonosz figura egy kastélyban. Ő egy apa is. Ezek a szürke zónák teszik igazán érdekessé a történetet.”
Érdekes módon Patten tudatosan kerülte, hogy megnézze a korábbi Robin Hood-adaptációkat. Amikor a forgatás előtt erről beszélt a készítőkkel, végül közösen döntöttek úgy, hogy jobb, ha tiszta lappal indul.
„Így nem volt a fejemben sem Russell Crowe, sem Taron Egerton verziója. Nem akartam összehasonlítani magam velük. Ez a mi történetünk.”
A jelmezpróbák során volt egy pillanat, ami különösen emlékezetes maradt számára.
„Amikor először felvettem a csuklyát, az egy igazi Robin Hood-pillanat volt” – mondja nevetve. „Azt vártam a legjobban.”
A forgatás Szerbiában zajlott, ami Patten számára teljesen új élmény volt. Bár Ausztráliában sok szerb barátja van, korábban még sosem járt az országban.
„A tél eléggé sokkoló volt számomra” – mondja. „Januárban érkeztem, és Ausztráliában ilyenkor nyár van. De a tájak gyönyörűek, és fantasztikus volt valódi helyszíneken forgatni. Nem kellett elképzelni a világot, mert ott volt körülöttünk.”
A fizikai kihívások sem voltak kicsik. A sorozat tele van akciójelenetekkel, kardharcokkal és kaszkadőrmutatványokkal.
„A kaszkadőröm rengeteget segített, de én is sok mindent megcsináltam. A végére eléggé fájt a testem, de ez a jó fajta fájdalom volt. Olyan munka volt, amibe tényleg bele lehetett állni.”
A forgatás egyik különleges pillanata az volt, amikor Patten Sean Beannel dolgozhatott együtt.
„Az elején persze azt gondolja az ember, hogy: wow, ő A Sean Bean. De nagyon gyorsan kiderül, mennyire közvetlen és kedves ember. Nagyon jó humora van, és hihetetlenül nagylelkű színész.”
A kedvenc jelenete viszont meglepő módon nem egy akciójelenet volt, hanem egy sokkal intimebb pillanat.
„Marian és Rob első közös jelenete. Két hónapig forgattunk, mire végre együtt játszhattunk Laurennel, szóval már nagyon vártuk azt a napot.”
Amikor arról kérdezzük, kiknek szól leginkább az új Robin Hood, Patten egyértelmű választ ad.
„Remélem, hogy a fiatalok is nézni fogják. Sőt, lehet, hogy számukra ez lesz az első Robin Hood. Az idősebb generációnak ugye ott van Kevin Costner vagy Russell Crowe, de talán a mostani generációnak ez a sorozat lesz a saját Robin Hoodja.”
