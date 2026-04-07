„Ez nem egy klasszikus hős története” – Exkluzív interjú Jack Pattennel az új Robin Hoodról

Kevés ikonikusabb – és zöldebb – lázadó karakter létezik, mint Robin Hood: az íjász, aki a gazdagoktól vesz el, hogy a szegényeket segítse. A legendás hőst már számtalan színész megformálta az elmúlt évtizedekben, most pedig egy új név lép a zöld csuklya alá: Jack Patten.

Az új Robin Hood-adaptáció Jack Pattennel, egy teljesen új formában közelíti meg a témát.

„Nem akartam más Robin Hoodokra hasonlítani" – Interjú Jack Pattennel Jack Patten alakítja az új Robin Hoodot egy modern, karakterközpontú sorozatban.

Az ausztrál színész az új Robin Hood-sorozat főszereplőjeként debütál a nemzetközi színtéren, és már az első évad alapján egyértelmű, hogy teljesen másfajta hőst kapunk, mint amit eddig már megszoktunk. Patten karizmája és természetes játéka friss energiát hoz a klasszikus történetbe, valamint könnyen lehet, hogy ez a szerep indítja be igazán a karrierjét.

Egy legenda új szemszögből

A Robin Hood-történet generációk óta újra és újra visszatér a képernyőkre, de az új sorozat tudatosan szakít a megszokott klisékkel. Itt Robin nem tökéletes hős, hanem egy fiatal férfi, aki még keresi a helyét a világban, és hát... gyakran hibázik.

A készítők a karakterek komplexitására helyezték a hangsúlyt. Marian például nem a klasszikus bajba jutott hölgy szerepét tölti be, hanem erős, saját elvekkel rendelkező nő, aki aktívan alakítja a történetet. A sorozat tempója gyors, az epizódok tele vannak akcióval, és a szereplők motivációi sokszor a szürke zónában mozognak – ami kifejezetten friss hangulatot ad a legendának.

Interjú Jack Pattennel, az új Robin, vagyis Rob Hooddal

Amikor Jack Patten megtudta, hogy ő lesz az új Robin Hood, először alig akarta elhinni. A fiatal ausztrál színész még ma is mosolyogva idézi fel a pillanatot, amikor kiderült, hogy megkapta a szerepet.

„Teljesen a fellegekben jártam” – mondja. „Izgatott voltam, kicsit ideges is, de leginkább hihetetlenül boldog. Persze ismertem Robin Hood nevét, de őszintén szólva nem voltam túl mélyen benne a történetben. A rajzfilmből tudtam, ki ő, ahol persze csak egy vidám figuraként jelenik meg.”

A pilotepizód elolvasása azonban gyorsan világossá tette számára, hogy ez a sorozat egészen más irányt vesz majd.

„Rögtön látszott, hogy az alkotók valami nagyon emberit akarnak mesélni. Nem egy misztikus hősről van szó, hanem egy fiatal férfiról, aki próbálja megtalálni a helyét a világban. Ez az, ami igazán megfogott.”

A sorozat egyik legnagyobb erőssége – Patten szerint – éppen az, hogy a karakterek nem fekete-fehérek.

„Rob nem egy klasszikus lovag fehér páncélban. Tele van hibákkal. Marian pedig egyáltalán nem egy bajba jutott lány – erős nő, saját elképzelésekkel, és sokszor ugyanannyira ő Robin Hood, mint Rob. A sheriff sem csak egy gonosz figura egy kastélyban. Ő egy apa is. Ezek a szürke zónák teszik igazán érdekessé a történetet.”

Érdekes módon Patten tudatosan kerülte, hogy megnézze a korábbi Robin Hood-adaptációkat. Amikor a forgatás előtt erről beszélt a készítőkkel, végül közösen döntöttek úgy, hogy jobb, ha tiszta lappal indul.

„Így nem volt a fejemben sem Russell Crowe, sem Taron Egerton verziója. Nem akartam összehasonlítani magam velük. Ez a mi történetünk.”

A jelmezpróbák során volt egy pillanat, ami különösen emlékezetes maradt számára.

„Amikor először felvettem a csuklyát, az egy igazi Robin Hood-pillanat volt” – mondja nevetve. „Azt vártam a legjobban.”

A forgatás Szerbiában zajlott, ami Patten számára teljesen új élmény volt. Bár Ausztráliában sok szerb barátja van, korábban még sosem járt az országban.

„A tél eléggé sokkoló volt számomra” – mondja. „Januárban érkeztem, és Ausztráliában ilyenkor nyár van. De a tájak gyönyörűek, és fantasztikus volt valódi helyszíneken forgatni. Nem kellett elképzelni a világot, mert ott volt körülöttünk.”

A fizikai kihívások sem voltak kicsik. A sorozat tele van akciójelenetekkel, kardharcokkal és kaszkadőrmutatványokkal.