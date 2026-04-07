Szívszorító bejelentés: Lady Gaga nagyon nincs jól, az utolsó pillanatban mondta le koncertjét

Horváth Angéla
2026.04.07.
Lady Gaga az utolsó pillanatban mondta le montreali koncertjét, azt írta, egészségi állapota hirtelen megromlott. Az énekesnő elárulta, légúti fertőzéssel küzd, és orvosa határozottan megtiltotta neki a fellépést.

Lady Gaga a közösségi oldalán kért bocsánatot rajongóitól, és nem titkolta, mennyire megviseli, hogy ilyen döntést kellett hoznia. Azt is hozzátette, nem tudta volna azt a színvonalat nyújtani, amit a közönsége elvár.

Lady Gaga utolsó pillanatban mondta le koncertjét
Lady Gaga utolsó pillanatban mondta le koncertjét

Lady Gaga nagyon beteg: az állapota nem javul

Lady Gaga április 6-án, hétfőn az Instagram-sztorijában jelentette be, hogy kénytelen lemondani az aznapi montreali koncertjét. A 40 éves énekesnő azt írta: „Nagyon sajnálom, hogy ma este nem tudok fellépni, és le kell mondanom a koncertet.”

Elmondása szerint az elmúlt napokban légúti fertőzéssel küzdött, és bár mindent megtett a felépülésért, az állapota nem javult, sőt romlott. Orvosa ezért azt tanácsolta neki, hogy ne lépjen színpadra.

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy ma olyan minőségű előadást tudtam volna nyújtani, amilyet megérdemelnétek” – fogalmazott. Hozzátette, pontosan tudja, milyen csalódást okoz ezzel a rajongóknak, és nagyon rosszul érzi magát amiatt, hogy cserbenhagyta őket.

Lady Gaga hétfő este a montreali Centre Bell arénában lépett volna fel a Mayhem Ball turné keretében. A koncertsorozat keretében már április 2-án és 3-án is színpadra állt ugyanitt, így ez lett volna a turné utolsó montreali állomása.

A világkörüli turné egyébként a végéhez közeledik: a következő fellépések Saint Paulban, Minnesota államban lesznek április 9-én és 10-én, majd április 13-án New Yorkban, a Madison Square Gardenben zárul a sorozat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu