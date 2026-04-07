Carolyn Bessette ki nem állhatta Gwyneth Paltrow-t: így gúnyolta a színésznőt

Gwyneth Paltrow a Calvin Klein egyik kiemelt arca lett, és kivételezett bánásmódban részesült, ezzel szemben Carolyn Bessette saját erejéből építette fel a karrierjét a márkánál. A két nő hasonló stílusuk ellenére csendben utálta egymást, és ezt eddig senki sem sejtette.

Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette: hasonlóak voltak, mégsem kedvelték egymást

Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette első pillantásra egymás tükörképei voltak: szőke, magas, visszafogott eleganciát sugárzó nők, akik tökéletesen testesítették meg a kilencvenes évek letisztult, minimalista divatját. A látszólagos párhuzamok mögött azonban – egy új életrajz szerint – feszültség húzódott. Amy Odell Gwyneth: The Biography című könyvében arról ír, hogy Carolyn Bessette, aki a Calvin Klein sajtócsapatának tagjaként dolgozott, nem rajongott a színésznőért. Paltrow-t gúnyosan „tökéletes kisasszonynak” nevezte, és amikor a fotói megjelentek az újságokban, folyton megjegyzéseket tett rá.

Gwyneth Paltrow befolyásos szüleinek köszönhetően már egész fiatalon a Calvin Klein divatház kedvelt vendége lett. Bessette-nek pedig magána kellett kikaparnia a gesztenyét, hosszú évek munkájával jutott fel a ranglétrán. A connecticuti születésű nő 1988-ban egy massachusettsi bevásárlóközpontban kezdett eladóként dolgozni a Calvin Kleinnél, később a márka manhattani üzletének lett a PR-igazgatója. Carolyn Bessette-nek nem tetszett, hogy Calvin Klein különleges figyelmet szentel Gwyneth Paltrow-nak. A színésznő tiszteletére partikat rendeztek, rendszeresen az első sorba ültették a bemutatókon, és a cég helikopterét is többször kölcsönadták neki.

Carolyn Bessette végül 1996 tavaszán hagyta ott a céget, nehezen viselte a sajtó érdeklődését, miután hozzáment John F. Kennedy Jr.-hoz. Házasságuk azonban tragikusan rövid volt: 1999-ben mindketten életüket vesztették egy repülőgép-szerencsétlenségben. Gwyneth Paltrow pályája eközben tovább ívelt felfelé: Oscar-díjat nyert a Szerelmes Shakespeare főszerepéért, és innen már nem volt megállás.