2026. ápr. 7., kedd

Carolyn Bessette ki nem állhatta Gwyneth Paltrow-t: így gúnyolta a színésznőt

Horváth Angéla
2026.04.07.
A kilencvenes évek minimalista divatjának két meghatározó alakja volt Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette, mégsem volt felhőtlen a viszonyuk. John F. Kennedy Jr. felesége kifejezetten bosszantónak tartotta a színésznőt.

Gwyneth Paltrow a Calvin Klein egyik kiemelt arca lett, és kivételezett bánásmódban részesült, ezzel szemben Carolyn Bessette saját erejéből építette fel a karrierjét a márkánál. A két nő hasonló stílusuk ellenére csendben utálta egymást, és ezt eddig senki sem sejtette. 

Carolyn Bessette és Gwyneth paltrow csendben utálták egymást
Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette: hasonlóak voltak, mégsem kedvelték egymást

Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette első pillantásra egymás tükörképei voltak: szőke, magas, visszafogott eleganciát sugárzó nők, akik tökéletesen testesítették meg a kilencvenes évek letisztult, minimalista divatját. A látszólagos párhuzamok mögött azonban – egy új életrajz szerint – feszültség húzódott. Amy Odell Gwyneth: The Biography című könyvében arról ír, hogy Carolyn Bessette, aki a Calvin Klein sajtócsapatának tagjaként dolgozott, nem rajongott a színésznőért. Paltrow-t gúnyosan „tökéletes kisasszonynak” nevezte, és amikor a fotói megjelentek az újságokban, folyton megjegyzéseket tett rá. 

Gwyneth Paltrow befolyásos szüleinek köszönhetően már egész fiatalon a Calvin Klein divatház kedvelt vendége lett. Bessette-nek pedig magána kellett kikaparnia a gesztenyét, hosszú évek munkájával jutott fel a ranglétrán. A connecticuti születésű nő 1988-ban egy massachusettsi bevásárlóközpontban kezdett eladóként dolgozni a Calvin Kleinnél, később a márka manhattani üzletének lett a PR-igazgatója. Carolyn Bessette-nek nem tetszett, hogy Calvin Klein különleges figyelmet szentel Gwyneth Paltrow-nak. A színésznő tiszteletére partikat rendeztek, rendszeresen az első sorba ültették a bemutatókon, és a cég helikopterét is többször kölcsönadták neki.

Carolyn Bessette végül 1996 tavaszán hagyta ott a céget, nehezen viselte a sajtó érdeklődését, miután hozzáment John F. Kennedy Jr.-hoz. Házasságuk azonban tragikusan rövid volt: 1999-ben mindketten életüket vesztették egy repülőgép-szerencsétlenségben. Gwyneth Paltrow pályája eközben tovább ívelt felfelé: Oscar-díjat nyert a Szerelmes Shakespeare főszerepéért, és innen már nem volt megállás.

Gwyneth Paltrow lánya is imádja a Calvin Klein darabokat

A divat iránti rajongás Paltrow családban is tovább él. A színésznő lánya, a 21 éves Apple Martin több ikonikus Calvin Klein darabot is megörökölt édesanyjától. Egy tavaly decemberi filmpremieren például ugyanazt a mélyen kivágott, hátul nyitott fekete ruhát viselte, amelyben Paltrow 1996-ban az Emma című film bemutatóján jelent meg.

„A legkedvesebb darabjaim az ő régi, kilencvenes évekbeli Calvin Klein ruhái. Belenézni a ruhásszekrényébe egyszerűen mennyei élmény” – mondta Apple Martin egy interjúban.

Gwyneth Paltrow az Emma című film premierjén 1996-ban, New Yorkban
Gwyneth Paltrow az Emma című film premierjén 1996-ban az ikonikus Calvin Klein ruhában
A Daily Mail megkereste Gwyneth Paltrow képviselőit az állításokkal kapcsolatban, de egyelőre nem érkezett válasz.

