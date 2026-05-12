Bella Hadid topless, Cameron Diaz neglizsében: a Cannes-i Filmfesztivál legdurvább villantásai

Szigorú öltözködési kódex ide vagy oda, a Riviéra királynőit nem lehet megzabolázni. Az eddigi Cannes-i Filmfesztiválok vörös szőnyegén több volt a bőrfelület, mint a textil. Mutatjuk, melyik sztárok miatt tiltották be a meztelenruhákat!

A Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyege eddig a lázadóktól volt hangos. Miközben a szervezők hadat üzentek a túl sokat mutató anyagoknak és a forgalmat akadályozó óriásuszályoknak, a legnagyobb sztárok bebizonyították, hogy a stílus és a provokáció nem ismer korlátokat. Összegyűjtöttük az 5 legemlékezetesebb pillanatot, amikor a textilt felváltotta a puszta önbizalom! 

A Cannes-i Filmfesztivál eddigi legmerészebb sztárjai 

A Cannes-i Filmfesztivál szervezői 2025-ben, pont az ünnepély előtt jelentették be, hogy a meztelenruha szigorúan ki van tiltva a vörös szőnyegről. Ez alaposan felkavarta az állóvizet Hollywoodban. De valljuk be, mi lenne Cannes-nal egy kis polgárpukkasztás nélkül? 

Íme 5 felejthetetlen pillanat, ami a tiltáshoz vezetett! 

Ilona Staller (1988) 

Cicciolina nem bízta a véletlenre: amikor 1988-ban megérkezett a fesztiválra, a kor erkölcsi normái ellen. Egy falatnyi, fehér ruhát viselt, virágkoszorút és egy plüss macit szorongatott magához. Ő volt a megtestesült botrányforradalom. 

Cameron Diaz (2002) 

Ha Cameron ma sétálna be ebben az aszimmetrikus Versace kreációban, talán a szemünk sem rebbenne. Akkoriban azonban minden tekintetet magára vonzott az áttetsző anyaggal, amely bár a dekoltázsánál még próbált diszkrét maradni, a ruha alsó része teljesen átlátszó volt.  

Kendall Jenner (2018)  

A szupermodell generációjának egyik legikonikusabb vörös szőnyeges pillanatát hozta el ebben a habkönnyű, hófehér tüllruhában. A darab trükkje abban rejlett, hogy bár légiességével egy modern hercegnőt idézett, a valóságban egyetlen rétegnyi áttetsző anyag sem takarta Kendall idomait.  

Julia Fox (2023) 

Julia Fox sosem a visszafogottságáról volt híres, de a 2023-as választása még a sokat látott kritikusokat is megdöbbentette. Egy absztrakt, strukturált, üvegszerű „páncélt” viselt a felsőtestén, amely egy vékony pánttal rögzítve tette teljesen láthatóvá a melleit. A futurisztikus, átlátszó mellvértet egy drámai, hatalmas és puffos fehér szoknyával kombinálta. 

Bella Hadid (2024)  

Bella Hadid bebizonyította, hogy ő a vörös szőnyegek koronázatlan királynője. 2024-es megjelenése messze túllépett az egyszerű divatválasztáson: egy ultravékony, testszínű anyagból készült darabot viselt, amely szinte egybeolvadt a bőrével. Ez a ruha már nem csupán egy öltözék volt, hanem egy határozott kiállás a női test önkifejezése mellett. Nem is csoda, hogy a rákövetkező éveben érkezett a Cannes-i tiltás

