Kiderült, kik lettek a legstílusosabb férfi hírességek: meglepő TOP 10

Nem, most nem a legsármosabb sztárokat rangsorolták. Itt a stílus számított. David Beckham és Harry Styles mellett meglepő férfi hírességek is helyet kaptak a listán.

Szépek, szexik, és tehetségesek? Ezek mind igazak a most következő TOP 10-es lista szereplőire, de van egy ennél sokkal fontosabb közös vonásuk is. Ez pedig nem más, mint a stílus. Lássuk hát, kiket szavaztak be a legjobban öltözött férfi hírességek közé!

David Beckham és Harry Styles 2013-ban még nem biztos, hogy felkerült volna a legstílusosabb férfi hírességek listájára.
Ha stílus, akkor ezeket a férfi hírességeket érdemes követni

  • Az egyértelmű első hely az egykori sztárfocistának jár, aki mostanában kertészkedik.
  • A második helyre egy zenész-énekes került, akinek a nevében is benne van a stílus.
  • A TOP 10-ben azonban találunk kissé érthetetlen sztárokat is.

Azt már tudjuk, hogy a tudomány szerint ki a világ 5 legszebb sztár férfija, most itt az idő, hogy a gardróbjuk mélyére is bepillantsunk. Nem elég, hogy az egykori sztárfocistáról, David Beckhamről nemrég egy nemesített rózsafajt neveztek el, most ő lett az abszolút bajnok a legstílusosabb férfi TOP 10-es ranglistán. Mondjuk ezzel nehezen tudunk vitába szállni, az elmúlt években ugyanis igazi angol úr vált belőle. Nem kell azonban aggódni, hiszen színészek és zenészek is bekerültek a legjobban öltözött férfi hírességek közé.

Jack Grealish
Jack Grealish focista stílusa csak a 10. helyre volt elég.
Minket őszintén meglepett, hogy Justin Bieber is helyet kapott a listán, hiszen az elmúlt években a sztár inkább botrányosan összeállított szettjeivel, mint a stílusos darabjaival keltett feltűnést. Akin azonban egy pillanatig se csodálkozunk, az Harry Styles. A 2000 felnőtt bevonásával készült közvélemény-kutatásban bár David mögé került, a megkérdezettek őt tartották a legjobban öltözött sztárnak a 35 év alatti kategóriában. Tízből több mint négyen gondolták úgy, hogy Zoë Kravitz vőlegényének elképesztően egyedi ízlése van, amit nem igazán befolyásol mások véleménye. Sokan azért is tették a legstílusosabb férfi hírességek listájának második helyére, mert nem igazodik a normákhoz, és többen is kiemelték a selyemingek iránti vonzalmát. 

Íme, a legstílusosabb férfi hírességek TOP10-es listája:

  1. David Beckham
  2. Idris Elba
  3. Harry Styles
  4. Tom Holland
  5. Lewis Hamilton
  6. Justin Bieber
  7. Pedro Pascal
  8. Pharrell Williams
  9. Timothée Chalamet
  10. Jack Grealish

