Kiderült, kik lettek a legstílusosabb férfi hírességek: meglepő TOP 10

Szépek, szexik, és tehetségesek? Ezek mind igazak a most következő TOP 10-es lista szereplőire, de van egy ennél sokkal fontosabb közös vonásuk is. Ez pedig nem más, mint a stílus. Lássuk hát, kiket szavaztak be a legjobban öltözött férfi hírességek közé!
Ha stílus, akkor ezeket a férfi hírességeket érdemes követni
- Az egyértelmű első hely az egykori sztárfocistának jár, aki mostanában kertészkedik.
- A második helyre egy zenész-énekes került, akinek a nevében is benne van a stílus.
- A TOP 10-ben azonban találunk kissé érthetetlen sztárokat is.
Azt már tudjuk, hogy a tudomány szerint ki a világ 5 legszebb sztár férfija, most itt az idő, hogy a gardróbjuk mélyére is bepillantsunk. Nem elég, hogy az egykori sztárfocistáról, David Beckhamről nemrég egy nemesített rózsafajt neveztek el, most ő lett az abszolút bajnok a legstílusosabb férfi TOP 10-es ranglistán. Mondjuk ezzel nehezen tudunk vitába szállni, az elmúlt években ugyanis igazi angol úr vált belőle. Nem kell azonban aggódni, hiszen színészek és zenészek is bekerültek a legjobban öltözött férfi hírességek közé.
Minket őszintén meglepett, hogy Justin Bieber is helyet kapott a listán, hiszen az elmúlt években a sztár inkább botrányosan összeállított szettjeivel, mint a stílusos darabjaival keltett feltűnést. Akin azonban egy pillanatig se csodálkozunk, az Harry Styles. A 2000 felnőtt bevonásával készült közvélemény-kutatásban bár David mögé került, a megkérdezettek őt tartották a legjobban öltözött sztárnak a 35 év alatti kategóriában. Tízből több mint négyen gondolták úgy, hogy Zoë Kravitz vőlegényének elképesztően egyedi ízlése van, amit nem igazán befolyásol mások véleménye. Sokan azért is tették a legstílusosabb férfi hírességek listájának második helyére, mert nem igazodik a normákhoz, és többen is kiemelték a selyemingek iránti vonzalmát.
Íme, a legstílusosabb férfi hírességek TOP10-es listája:
- David Beckham
- Idris Elba
- Harry Styles
- Tom Holland
- Lewis Hamilton
- Justin Bieber
- Pedro Pascal
- Pharrell Williams
- Timothée Chalamet
- Jack Grealish
