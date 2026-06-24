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Madonna szexi miniruhájára nem találunk szavakat: a 67 éves díva a fiatalabbakat is lepipálta a divatbemutatón

ZUMA Press Wire - Nancy Kaszerman
Világsztár divat ruha Madonna
Laci Patricia
2026.06.24.
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Mindenki felkapta a fejét a pop királynőjére Párizsban. Madonna a Saint Laurent férfi kollekciójának bemutatóját tekintette meg, de nem akármilyen szettben.

Madonna nemcsak a popzene, hanem a divat alakulására is hatással volt. Az 1980-as évektől kezdve folyamatosan ő diktálta a trendeket, például első nagy sikerkorszaka idején hozta divatba a csipkekesztyűket vagy a női bőrdzsekit, emellett azt a szemléletet, hogy a ruháinkon keresztül is kifejezhetjük önmagunkat. Neki köszönhetjük azt is, hogy a fehérnemű ihlette ruhadarabok elfogadottá és népszerűvé váltak, miután az 1990-es turnéján a Jean Paul Gaultier által tervezett kúpos melltartós szettjében lépett fel. Több nagy tervezővel is közreműködött az elmúlt 40 évben, nem véletlen, hogy az énekesnőt a mai napig tárt karokkal fogadják a divatbemutatókon.

Madonna a párizsi divathéten
Madonna is ott volt a párizsi divathéten.
Forrás: 00760887 / Agence / Bestimage / Northfoto
  • Madonna a Saint Laurent divatbemutatóját nem hagyta ki tegnap Párizsban.
  • A 2027-es tavaszi/nyári férfi kollekció kreációit tekintette meg.
  • A pop királynője egy szexi, csipkés miniruhában keltett feltűnést.

Madonna ruhája ilyen dögös volt a párizsi divathéten

Június 23-án startolt el a 2026-os párizsi divathét, amelyen a legnevesebb luxusmárkák a 2027-es tavaszi/nyári kollekcióiakat mutatják be. Madonna a Saint Laurent férfi kollekcióját nézte meg tegnap. A 67 éves díva a mai napig tudja, milyen szerelésekkel tudja magára vonzani mindenki tekintetét. 

Madonna Párizsban
Madonna dögös szettet viselt Párizsban.
Forrás: 00760887 / Agence / Bestimage / Northfoto

Egy bordó, csipkés miniruhát viselt neccharisnyával, amit egy fekete-rózsaszín magassarkúval párosított. Anthony Vaccarello, a márka divatigazgatója és a legendás sztár jó kapcsolatot ápolnak egymással. Az elmúlt években Madonna a férfi több saját tervezésű kreációját is viselte, emellett a Saint Laurent márkát is kedveli. Számtalan alkalommal kapták le a divatház szettjeiben.

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