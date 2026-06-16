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Rá se ismerni Photoshop nélkül Madonnára: felvállalta igazi arcát

00759380 / JLPPA / Bestimage /Northfoto - JLPPA / Bestimage /Northfoto
világsztárok Photoshop Madonna
Laci Patricia
2026.06.16.
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A pop királynője felvállalta igazi arcát egy streamer kedvéért. Madonna a Gymskin Youtube-csatorna egyik videójában tűnt fel, bár volt rajta smink, azonban mivel egy videóban szerepelt, azt nem tudta manipulálni különféle szépítő appokkal, filterekkel vagy éppen Photoshoppal.

Madonna mindig is a tökéletességre törekedett már karrierje kezdete óta, a maximalizmusa a külsején is meglátszik, a sok plasztikai beavatkozás mellett a szépítő appokat és a Photoshopot sem tagadja meg. Pont ezért is számított kuriózumnak, hogy egy streamer, Jack Darren Smith kedvéért megmutatta valódi arcát mindenféle filterek nélkül.

Madonna
Madonna nemcsak a jó géneknek, hanem a plasztikai beavatkozásoknak is köszönheti fiatalos külsejét.
Forrás: ZUMA Press Wire
  • Ahogy az idő telt, Madonna egyre inkább a plasztikai beavatkozások megszállottja lett.
  • Instagramjára csak olyan fotókat tölt fel magáról, amelyeket vagy Photoshoppal vagy különféle szépítő appokkal retusál.
  • Most egy YouTube-videóban szerepelt filterek nélkül.

Madonna Photoshop nélkül

A 67 éves énekesnő a Gymskin YouTube-csatorna videójában tűnt fel, az alábbi felvételek is a videóból valóak. Míg az Instagramon mindig ránctalan porcelánbabaként néz ki, a valóságban például neki is jól látszik az orra melletti nasolabiális redő.

Madonna így néz ki különféle szépítő appok vagy Photoshop nélkül.
Madonna így néz ki különféle szépítő appok vagy Photoshop nélkül.
Forrás: YouTube/Gymskin

A rajongók örültek, hogy ilyen formában is láthatták a pop koronázatlan királynőjét, az egyikőjük ezt kommentelte a videó alá: „Tetszik, hogy Madonna filterek nélkül szerepel itt. Persze, idősebbnek néz ki, de fantasztikus formában van. Bárki, aki ennek az ellenkezőjét állítja, csak hasonlítsa össze a többi 67 éves emberrel.”

A teljes videót itt nézheted végig:

Madonna a plasztika megszállottja

A szőke díva az elmúlt években több alkalommal a címlapokra került drasztikusan megváltozott külseje miatt. A 2023-as Grammy-gálán például az egész világ ledöbbent rajta, mert akkor annyira túltolta a botoxot és a fillereket. 2025-ben már arról írtak a lapok, hogy fiatalabb pasija, Akeem arra bíztatta, álljon le a plasztikával, mert szerinte sokkal szebben nézne ki az állandó kozmetikai procedúrák nélkül. Madonna végül megfogadta párja tanácsát, azóta egy picit jobban hasonlít régi önmagára.

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