Rá se ismerni Photoshop nélkül Madonnára: felvállalta igazi arcát

Madonna mindig is a tökéletességre törekedett már karrierje kezdete óta, a maximalizmusa a külsején is meglátszik, a sok plasztikai beavatkozás mellett a szépítő appokat és a Photoshopot sem tagadja meg. Pont ezért is számított kuriózumnak, hogy egy streamer, Jack Darren Smith kedvéért megmutatta valódi arcát mindenféle filterek nélkül.

Madonna nemcsak a jó géneknek, hanem a plasztikai beavatkozásoknak is köszönheti fiatalos külsejét.

Forrás: ZUMA Press Wire

Ahogy az idő telt, Madonna egyre inkább a plasztikai beavatkozások megszállottja lett.

Instagramjára csak olyan fotókat tölt fel magáról, amelyeket vagy Photoshoppal vagy különféle szépítő appokkal retusál.

Most egy YouTube-videóban szerepelt filterek nélkül.

Madonna Photoshop nélkül

A 67 éves énekesnő a Gymskin YouTube-csatorna videójában tűnt fel, az alábbi felvételek is a videóból valóak. Míg az Instagramon mindig ránctalan porcelánbabaként néz ki, a valóságban például neki is jól látszik az orra melletti nasolabiális redő.

Madonna így néz ki különféle szépítő appok vagy Photoshop nélkül.

Forrás: YouTube/Gymskin

A rajongók örültek, hogy ilyen formában is láthatták a pop koronázatlan királynőjét, az egyikőjük ezt kommentelte a videó alá: „Tetszik, hogy Madonna filterek nélkül szerepel itt. Persze, idősebbnek néz ki, de fantasztikus formában van. Bárki, aki ennek az ellenkezőjét állítja, csak hasonlítsa össze a többi 67 éves emberrel.”

A teljes videót itt nézheted végig:

Madonna a plasztika megszállottja

A szőke díva az elmúlt években több alkalommal a címlapokra került drasztikusan megváltozott külseje miatt. A 2023-as Grammy-gálán például az egész világ ledöbbent rajta, mert akkor annyira túltolta a botoxot és a fillereket. 2025-ben már arról írtak a lapok, hogy fiatalabb pasija, Akeem arra bíztatta, álljon le a plasztikával, mert szerinte sokkal szebben nézne ki az állandó kozmetikai procedúrák nélkül. Madonna végül megfogadta párja tanácsát, azóta egy picit jobban hasonlít régi önmagára.

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