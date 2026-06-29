Harry herceg gyerekei mégsem találkozhatnak Károly királlyal? Váratlan fordulat történt

Harry herceg arról ábrándozik, hogy Archie herceg és Lilibet Diana hercegnő négy év után újból találkozhatnak nagyapjukkal, III. Károly királlyal, azonban ez az álom most összetörhet.
- A tervek szerint Harry hercegnek az Invictus Games kapcsán lenne jelenése júliusban Angliában.
- A brit Belügyminisztérium elutasította, hogy Harry herceg családjának biztonsági védelmét az adófizetők pénzéből finanszírozzák.
- Az Amerikában élő előkelőség számára családja biztonsága az első, így lehet, mégsem utaznak.
Harry herceg gyerekei mégsem találkozhatnak Károly királlyal?
Eredetileg úgy szól a terv, hogy idén júliusban Harry herceg, Meghan Markle és a gyerkőcök, Archie és Lilibet Diana Angliába utaznak a 2027-es Invictus Games visszaszámláló eseménye kapcsán. A sérült katonáknak és veteránoknak megrendezett sportversenyt még Sussex hercege alapította 2014-ben. A rendezvény napjainkban is Harry szívügyének számít. A jövő évi játékok helyszíne a Londontól 163 km-re eső Birmingham lesz. A The Guardian szerint az utolsó pillanatban veszélybe került az utazás, ugyanis a brit Belügyminisztériumtól hiába kérvényezte a herceg, hogy a biztonsági védelmüket az adófizetők pénzéből finanszírozzák, ezt végül visszautasították.
Arról nincs friss információ, hogy Károly királynak sikerült-e végül megoldania, hogy ő biztosítsa saját forrásából Harryék védelmét, a szándék azonban megvolt az uralkodó részéről.
Ez rossz hír a sussexi családnak, ám Harry minden követ megmozgat annak érdekében, hogy a családjával mégis eljusson az Egyesült Királyságba. Ez akkor valósulhat meg, ha talál egy olyan megoldást, amellyel maximálisan biztosítani tudja mindnyájuk épségét.
„Ha megtalálja a módját, hogy ezt megoldja, akkor ez így is fog történni” – fogalmazta a lapnak a forrás.
A gyerekek nincsenek hozzászokva a lesifotósok erőszakos stílusához
Az a legnagyobb félelme, ha leszállnának a repülőről a reptéren, a lesifotósok megállás nélkül a nyomukban lennének. Harry és Meghan nem akarják ekkora stressznek kitenni a gyerekeiket, hiszen az Egyesült Államokban szinte alig készültek eddig paparazzo felvételek a gyerekeikről, így ehhez nincsenek hozzászokva.
A herceg ennek ellenére szeretné, ha a kisgyerekei újra találkozhatnának a 77 éves uralkodóval, akit Archie és Lilibet 2022 nyarán látott utoljára élőben. Károly egyébként felajánlotta, hogy az egyik rezidenciájában szállhasson meg a fia és családja, ezt végül Harryék el is fogadták.
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