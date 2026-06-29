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86 évesen elhunyt a legendás színésznő: súlyos betegséggel küzdött

Shutterstock -
közlemény színésznő brit
Nagy Anna
2026.06.29.
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86 évesen hunyt el a népszerű színésznő, a szomorú hírről a családja tájékoztatta a rajongókat. Penelope Keith komoly betegséggel küzdött.

A britek legendás vígjáték-színésznője, Penelope Keith 86 évesen meghalt. A szomorú hírt a családja egy közleményben jelentette be, amelyben azt is elárulták, hogy komoly betegséggel küzdött a legenda.

Penelope Keith színésznő 2014-ben.
Penelope Keith színésznő 2014-ben.
Forrás: ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP

 86 évesen elhunyt Penelope Keith színésznő

Penelope Keith karrierje a színpadon kezdődött, de sztikomok sztárjaként ért fel a csúcsra. A The Good Life és a To the Manor Born című brit szituációs komédiákban játszott szerepeivel vált leginkább ismertté. 1978-ban Keith elnyerte a BAFTA-díjat a legjobb színésznő kategóriában a The Norman Conquests című sorozatért, ezen kívül több szitkomban is szerepelt még, amikkel a britek egyik kedvenc színésznőjévé vált. 

Penelope Keith 1978-ban ment hozzá Rodney Timson rendőrhöz, amikor a The Good Life című sorozat véget ért. A pár a színházban ismerkedett meg egymással, 1988-ban, tíz évvel az esküvőjük után pedig, örökbe fogadtak két fiútestvért. A színészkedés mellett a kertészkedés volt a hobbija, 1984-ben egy rózsafajtát neveztek el róla.

2026. június 29-én családja bejelentette, hogy Penelope Keith 86 éves korában hunyt el. „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy Penelope Keith rákbetegségben szenvedve békésen elhunyt surrey-i otthonában, ahol több mint 50 éve élt"közölte a család.

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