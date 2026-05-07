40 felett így lehet stílusos és előnyös a farmer – 5 hiba, amit mindenképpen kerülj el

Ez az egyetlen olyan ruhadarab, amely képes volt a bányák mélyéről a kifutókig felküzdeni magát. A farmer eredetileg munkaruhának készült – Levi Strauss és Jacob Davis azért alkották meg, hogy a bányászoknak és aranyásóknak legyen egy olyan nadrágjuk, ami nem szakad el az első komolyabb igénybevételnél.

Az 1800-as években kezdték viselni − A farmer a világhírig küzdötte fel magát.

Farmer viselésekor ezt az 5 hibát követjük el 40 felett a leggyakrabban A megfelelő méret és anyag nem luxus, farmerben sem.

A klasszikus fazonok és színek mindig elegánsabb hatást keltenek, mint a túldíszített modellek.

Mutatjuk azt az 5 hibát, amit a legtöbben elkövetnek 40 felett farmerviseléskor, és eláruljuk azt is, mi lehet számodra a tuti befutó.

Carolina Herrera úgy véli, egy nőnek 40 felett tilos farmerben mutatkoznia, mi azonban úgy gondoljuk, a farmer kortalan és mindenkinek jól áll, kortól és nemtől függetlenül. A titok csak annyi, hogy óvakodnod kell az alábbi farmberbakik elkövetésétől.

1. A szekrényben lapuló farmer

Mindenkinek van legalább egy „őskövület” farmere, amit 10 év után sem dob ki szívesen, amivel nincs is semmi baj. A baj akkor következhet be, ha újra viselni szeretnéd. Hiába jön vissza a retró, és hiába trendi újra a csípőnadrág, a régi fazonok teljesen más, merevebb anyagból készültek, a zsebeik, hosszuk és szabásuk nem biztos, hogy a legjobbat hozzák ki a megjelenésedből. A modern farmerek már sokkal kényelmesebbek, és nem nyúlnak ki néhány viselést követően.

Hidd el, megéri befektetned egy vadiúj darabba, mert felturbózza a kisugárzásodat, és sokkal magabiztosabbnak érzed magad benne, ha tudod, hogy pont ott hangsúlyoz, ahol kell.

A csípőfarmer már nem divat.

2. Nem megfelelő méretet erőltetsz magadra

Korábban is írtuk, hogy semmi jó nem sülhet ki abból, ha megpróbálod magad beleszuszakolni egy olyan méretbe, ami már nem szolgál téged. Az egészből pont olyan vergődés lesz, mint a Feketék fehéren film egyik ruhapróbás jelenetében.

Egy igazán jó farmerben soha nem fenyeget a fulladás veszélye.

Lehet, hogy tavalyi farmered óta egy picit változott az alakod? Esetleg szorgalmasan edzettél, formásabbá váltál és a korábbi modelleket szűknek érzed? Vadássz le egy újat, ami nem szorít, nem lötyög, hanem együtt „lélegzik” a testeddel.