Ennyit ér a stílus: Szoboszlai Dominik közel 100 millió forintos szettet villantott

A magyar válogatott csapatkapitánya már egy ideje bontogatja szárnyait a high fashion világában, de az elmúlt hónapban végérvényesen stílusikonná érett. Szoboszlai Dominik a minap egy friss outfit-fotóval jelentette be Instagram-oldalán, hogy újra itthon van. A posztban nemcsak elképesztő dizájnerdarabokat villantott, de egy tündéri családi fotóval is megörvendeztette követőit. Utánajártunk, pontosan „mennyibe fájt” a sztárfocista legújabb szettje!

Forrás: Nemzeti Sport

A képeken olyan luxusmárkák darabjai köszönnek vissza, mint a Ray-Ban, a Bottega Veneta, a DSQUARED2, a csuklóján pedig egy méregdrága Audemars Piguet óra feszült.

Még szinte el sem ült a zaj a bejelentés körül, miszerint Szoboszlai Dominik egy világmárka arca lett, a focista máris magasabb fokozatba kapcsolt. Dominik láthatóan élvezi a reflektorfényt a pályán kívül is, mi pedig David Beckham óta imádjuk, ha egy focista igazi divatdiktátorrá növi ki magát. Úgy tűnik, az ő nyomdokaiban haladva Dominik is rátalált a saját hangjára a divatban.

Dominik tökéletesen hozza a laza eleganciát, stílusa általában kényelmes, sportos, de luxus divatelemeket ötvöz. Ezt az irányzatot új megjelenésében is megcsillogtatta. Egy DSQUARED2 egyenesszárú, baggy cargo nadrágot viselt, amihez sima tört fehér hosszú ujjú, felül gombos felsőt viselt. De nem is ez volt a lényeg, hanem az egyedi Kidsuper és Mercedes kollaborációs bőrdzsekije és a hozzá illő Bottega Veneta burgundi táska. Ez a fajta autóversenyzők ihlette dzseki kifejezetten népszerű az idei tavaszi és nyári szezonban. Most minden divatguru ezeket vadássza a vintage shopokban, és a világmárkák kínálatában is. Dominik szokásához híven pedig egy elképesztő luxus órával és egy A$AP Rocky Ray-Ban szemüveggel koronázta meg az összeállítást.