Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 24., kedd Gábor, Karina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Ennyit ér a stílus: Szoboszlai Dominik közel 100 millió forintos szettet villantott

divat Szoboszlai Dominik stílus outfit
Fiatal focistából lett divatguru! Szoboszlai Dominik legújabb szettje nemcsak elképesztően sikkes, de felér egy kisebb vagyonnal is. Mutatjuk az ifjú tehetség csaknem 100 millió forintot érő összeállítását!

A magyar válogatott csapatkapitánya már egy ideje bontogatja szárnyait a high fashion világában, de az elmúlt hónapban végérvényesen stílusikonná érett. Szoboszlai Dominik a minap egy friss outfit-fotóval jelentette be Instagram-oldalán, hogy újra itthon van. A posztban nemcsak elképesztő dizájnerdarabokat villantott, de egy tündéri családi fotóval is megörvendeztette követőit. Utánajártunk, pontosan „mennyibe fájt” a sztárfocista legújabb szettje! 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik közel 100 millió forintot érő outfitet villantott.
Szoboszlai Dominik outfitje után még a divatguruk is focirajongóvá váltak

  • A Liverpool sztárja friss fotósorozatot osztott meg az Instagram oldalán, amely egyszerre nyűgözte le a fociszurkolókat és a divatrajongókat is.  
  • A képeken olyan luxusmárkák darabjai köszönnek vissza, mint a Ray-Ban, a Bottega Veneta, a DSQUARED2, a csuklóján pedig egy méregdrága Audemars Piguet óra feszült. 
  • Nézd meg, mennyibe került a sztárfocista legújabb szettje! 

Még szinte el sem ült a zaj a bejelentés körül, miszerint Szoboszlai Dominik egy világmárka arca lett, a focista máris magasabb fokozatba kapcsolt. Dominik láthatóan élvezi a reflektorfényt a pályán kívül is, mi pedig David Beckham óta imádjuk, ha egy focista igazi divatdiktátorrá növi ki magát. Úgy tűnik, az ő nyomdokaiban haladva Dominik is rátalált a saját hangjára a divatban

Dominik tökéletesen hozza a laza eleganciát, stílusa általában kényelmes, sportos, de luxus divatelemeket ötvöz. Ezt az irányzatot új megjelenésében is megcsillogtatta. Egy DSQUARED2 egyenesszárú, baggy cargo nadrágot viselt, amihez sima tört fehér hosszú ujjú, felül gombos felsőt viselt. De nem is ez volt a lényeg, hanem az egyedi Kidsuper és Mercedes kollaborációs bőrdzsekije és a hozzá illő Bottega Veneta burgundi táska. Ez a fajta autóversenyzők ihlette dzseki kifejezetten népszerű az idei tavaszi és nyári szezonban. Most minden divatguru ezeket vadássza a vintage shopokban, és a világmárkák kínálatában is. Dominik szokásához híven pedig egy elképesztő luxus órával és egy A$AP Rocky Ray-Ban szemüveggel koronázta meg az összeállítást.    

Szoboszlai Dominik ruháit elemezve, megtaláltuk azokat a konkrét termékeket, amelyeket viselt, így azt is tudjuk mennyibe került ez a lehengerlően trendi outfit. A cipőjét és az ékszereit nem számolva a magyar focista szettje összesen: 87 429 485 forintba került.  

Íme Szoboszlai Dominik legújabb szettjének darabjai!

Szoboszlai Dominik ruhái
Kabát: bstn KidSuper StudiosX Mercedes Benz Racer Jacket 218.700 Ft , Nadrág: dsquared2 Garment Dyed Baggy Carpenter Jeans 285.145 Ft, Táska: bottegaveneta Andiamo táska  1.858.200 Ft, Óra: chrono24 Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Skeleton  84.986.620 Ft, Szemüveg: ray-ban A$AP ROCKY szemüveg 80.820 Ft 
Forrás: Shutterstock, bstn, dsquared2, bottegaveneta, chrono24,  ray-ban

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu