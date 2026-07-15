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Angyalszárnyakkal érkezett Zendaya az Odüsszeia premierjére: így tündököltek a sztárok New Yorkban - GALÉRIA

mozi Odüsszeia Zendaya premier
Horváth Angéla
2026.07.15.
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Zendaya ismét gondoskodott arról, hogy mindenki róla beszéljen: az Odüsszeia New York-i premierjén hatalmas angyalszárnyakkal lépett a vörös szőnyegre, de a várandós Anne Hathaway is gyönyörű volt.

A 29 éves színésznő kedden egy mélyen dekoltált, törtfehér, pánt nélküli estélyiben jelent meg az Odüsszeia New York-i premierjén. A tollakkal díszített Matiéres Fécales ruhát combig érő slicc és hosszú uszály tette még látványosabbá. Zendaya Chopard kristályokkal kirakott, csillár formájú fülbevalót és különleges, fehér telitalpú cipőt viselt. Haját lágyan omló fonatokba rendezték. A feltűnő összeállítást természetes hatású sminkkel tette teljessé. A Dűne sztárja az Odüsszeiában Athénét, a bölcsesség és a hadviselés istennőjét alakítja.

Zendaya szárnyas ruhában Az Odüsszeia New York-i premierjén
Zendaya szárnyas ruhában az Odüsszeia New York-i premierjén
Forrás: AFP

Zendaya az Odüsszeia New York-i premierjén: a rajongók imádták a ruháját

A rajongók a közösségi oldalakon áradoztak Zendaya megjelenéséről.

„Hibátlan! A sminkjét is imádom, annyira egyszerű, mégis minden ruhához tökéletesen illik” – írta az egyikük. Egy másik hozzászóló úgy fogalmazott, hogy a látványtól majdnem elájult, míg valaki azt kérdezte, hogyan képes Zendaya minden alkalommal ennyire lenyűgözően kinézni. A premierre választott, szárnyas ruhát Zendaya már két éve kinézte régi stylistjával, Law Roachcsal, a színésznő alig várta, hogy végre felvehesse.

A premieren Zendaya mellett az Odüsszeia több világhírű szereplője is ott volt, köztük Anne Hathaway, Charlize Theron, Matt Damon és Lupita Nyong’o. Zendaya férje, Tom Holland szintén részt vett az eseményen. Nézd meg galériánkban, hogyan tündököltek!

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Anne Hathaway csodás ruhába bújtatta gömbölyödő pocakját
AFP

 

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