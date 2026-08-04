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Vörös riasztást adtak ki a magyarok kedvenc nyaralóhelyén − Katasztrófától tartanak és nemcsak az extrém hőség miatt

kánikula szigetcsoport vörös riasztás
Klusovszki Kíra
2026.08.04.
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Az extrém meleg idő miatt szigorú szabályozásokat vezettek be a magyarok egyik kedvenc úticélján. A Kanári-szigeteken tomboló hőség mellett természeti csapások is bekövetkezhetnek.

Nemcsak Magyarországon, hanem Európa számos térségében is rekordközeli hőmérsékletekkel, tartós hőhullámokkal és pusztító hőséggel küzdenek. A rendkívüli meleg hatására több népszerű nyaralóhelyen is a legmagasabb szintű riasztást rendelték el a lakosság és a turisták védelme érdekében. 

A Kanári-szigetekre betörő szaharai porfelhő nem csak hőséget hoz, de a levegő minőségét is lerontja, így ezekben a helyzetekben a lakosság maszkban léphet a nyílt utcára.
A Kanári-szigetekre betörő szaharai porfelhő nem csak hőséget hoz, de a levegő minőségét is lerontja, így ezekben a helyzetekben a lakosság maszkban  léphet a nyílt utcára. 
Forrás: Shutterstock
  • A hőség miatt a legmagasabb szintű riasztást rendelték el a Kanári-szigetek egyes térségeire. 
  • Az erőteljes széllökések ráadásul a szaharai por terjedésére és az erdőtüzek kialakulására is rásegíthet. 
  • A hatóságok a lakosságot és a turistákat is az előírások betartására kérték. 

A kritikus hőség az egész térséget érinti

Vörös riasztás lépett életbe a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián, ahol a héten akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. 

A helyzetet a 80 km/órás széllökések teszik igazán kritikussá, amelyek erőteljes szaharai porfelhőt, és pusztító erdőtüzeket is bármikor előidézhetnek. 

Ez a sivatagi légáramlat ráadásul nemcsak fojtogató forróságot hoz, hanem a látótávolságot is drasztikusan lecsökkenti a szigeteken. Bár a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés nem a teljes szigetcsoportra lesz érvényes, a környező területeken is extrém hőség várható: míg Tenerifén 37 fokos meleggel küzdenek, addig Lanzarotén és Fuerteventurán a 34 fok feletti forróságot 70 km/órás viharos szél kíséri, narancssárga, illetve sárga riasztás van érvényben. Az időjárási körülmények miatt a hatóságok többek között a tűzgyújtást és az erdős területek látogatását is tiltólistára tette, valamint a tűzoltóegységek készenlétét is megerősítette.

A szigeten tartózkodó turistákat és a lakosságot is figyelmeztették, és a szigorú biztonsági előírások betartására kérték őket.

Javasolták, hogy a déli órákban kerüljék el a közvetlen napfényt, a külföldi utazók pedig az esetleges vészhelyzeti utasítások miatt a szálláshelyükkel is tartsák a kapcsolatot. 

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